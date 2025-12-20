Україна і Португалія співпрацюватимуть у виробництві морських дронів, - Зеленський. ВIДЕО
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали заяву про партнерство для виробництва морських дронів.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Виробництво морських дронів
"Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Підписали її разом із Прем’єр-міністром Португалії, який сьогодні з першим візитом в Україні. Це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту", - йдеться в повідомленні.
Підтримка від Португалії
Також Зеленський подякував Португалії за внесок у програму PURL, яка дозволяє Україні купувати американську зброю.
"Португалія також підтримала спільне європейське рішення щодо фінансової гарантії безпеки для України на найближчі роки, і це 90 мільярдів євро для України – дуже відчутно", - зазанчив президент.
Крім того, Зеленський подякував Луїшу Монтенегру за візит.
"Дякую Португалії за повагу та підтримку для української громади. І окремо хочу відзначити внесок у відновлення нашої освітньої інфраструктури – українських шкіл у Чернігові та Черкасах. Дякую, Португаліє", - додав він.
Раніше повідомлялося, що зранку 20 грудня до Києва прибув прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру.
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