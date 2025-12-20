Україна і Португалія співпрацюватимуть у виробництві морських дронів, - Зеленський. ВIДЕО

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали заяву про партнерство для виробництва морських дронів.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Виробництво морських дронів

"Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Підписали її разом із Прем’єр-міністром Португалії, який сьогодні з першим візитом в Україні. Це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський обговорив із прем’єром Португалії Монтенегру напрацювання гарантій безпеки та спільне виробництво дронів

Підтримка від Португалії

Також Зеленський подякував Португалії за внесок у програму PURL, яка дозволяє Україні купувати американську зброю.

"Португалія також підтримала спільне європейське рішення щодо фінансової гарантії безпеки для України на найближчі роки, і це 90 мільярдів євро для України – дуже відчутно", - зазанчив президент.



Крім того, Зеленський подякував Луїшу Монтенегру за візит.

Читайте: РФ копіює українські морські дрони, їхню ефективність ще не перевірено, - Плетенчук

"Дякую Португалії за повагу та підтримку для української громади. І окремо хочу відзначити внесок у відновлення нашої освітньої інфраструктури – українських шкіл у Чернігові та Черкасах. Дякую, Португаліє", - додав він.

Раніше повідомлялося, що зранку 20 грудня до Києва прибув прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру.