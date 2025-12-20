Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва

Зранку 20 грудня до Києва прибув прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє португальська телерадіокомпанія RTP.

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Зазначається, що Монтенегру має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Попередні зустрічі з Зеленським

Телекомпанія повідомляє, що до цього часу глава португальського уряду мав лише дві особисті зустрічі з Зеленським.

Перша відбулася в Лісабоні 28 травня 2024 року, коли Зеленський відвідав Португалію і було підписано двосторонню угоду про співпрацю та безпеку. Друга відбулася в Копенгагені 2 жовтня цього року, коли вони зустрілися в кулуарах саміту і обговорили подальшу підтримку Києва з боку Португалії.

Це перший візит Монтенегру до України з моменту його приходу до влади.

З ким ще зустрінеться Монтенегру

Також під час візиту до Києва прем'єр-міністр Португалії зустрінеться зі своєю українською колегою Юлією Свириденко та спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

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"Цей візит є перш за все виразом – а не саме оголошенням – підтримки, яка триває з першої хвилини, коли почалася невиправдана і несправедлива агресія Росії, що Португалія підтримує Україну і український народ", – заявив Монтенегру, прибувши до Києва.

Україна потребує солідарності та фінансової допомоги

Він зазначив, що цей візит до Києва має "особливе значення, тому що ми перебуваємо в країні, яка була атакована, атакується, зазнає вторгнення і перебуває у стані війни".

"Більше за будь-яку іншу країну, вона, природно, потребує нашої солідарності та нашої близькості, не кажучи вже про нашу прихильність; саме це ми і приносимо", – заявив він.

Прем'єр-міністр Португалії додав, що на цей час "Україна потребує фінансової підтримки; немає сенсу ігнорувати це".

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"Португалія робить це на двосторонній основі; Португалія допомагає Україні в рамках численних програм найрізноманітнішого характеру: з гуманітарної точки зору, з соціальної точки зору, з військової точки зору, з політичної точки зору, але Португалія також має тісні відносини між нашими громадами, і уряди також мають обов'язок представляти і висловлювати за народ те, що відчуває весь народ", – підтвердив він.