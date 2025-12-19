20 грудня у центрі Києва тимчасово обмежать рух через візит іноземних делегацій
У суботу, 20 грудня, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Про це повідомило Управління державної охорони України, інформує Цензор.НЕТ.
У столиці діятимуть обмеження
"20 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - йдеться у повідомленні.
Довідково
В УДО зазначили, що відповідно до чинного законодавства, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
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