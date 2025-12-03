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Новини Обмеження руху транспорту в Києві
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У центрі Києва 4 грудня обмежать рух: очікують візит іноземної делегації

У Києві обмежать рух транспорту

У четвер, 4 грудня, у центральній частині Києва буде тимчасово обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє Управління державної охорони України, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо 

Обмеження у русі транспорту пов’язано з проведенням державних охоронних заходів під час перебування іноземних офіційних делегацій у столиці.

В Управлінні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Міська влада радить киянам і гостям столиці врахувати зміни та заздалегідь коригувати маршрути, оскільки можливі затримки у центральній частині міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ФСБ, який коригував ворожі удари по Києву, - СБУ. ФОТО

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Київ (20877) транспорт (1562) вулиця (84) обмеження (266)
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А от коли українські делегації прибувають за кордон - в тих країнах , заради них , рух чомусь не обмежують ... парадокс ?
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03.12.2025 23:25 Відповісти
У тих країнах нема російськомовних.
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03.12.2025 23:35 Відповісти
А вам особисто доповідають про безпекові заходи щодо українських делегацій?
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04.12.2025 00:01 Відповісти
Невже зять приїде? Чи невістка? Одне із двох...
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03.12.2025 23:29 Відповісти
Приїде тимчасова ППО для Києва!
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03.12.2025 23:44 Відповісти
додаткове ППО приїжджає.
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03.12.2025 23:59 Відповісти
У Зеленського в чергове буде дуже важлива місія - прибувають кур'єри - потрібно передати чергову ''двушку на москву''.
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04.12.2025 01:16 Відповісти
 
 