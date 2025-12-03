У центрі Києва 4 грудня обмежать рух: очікують візит іноземної делегації
У четвер, 4 грудня, у центральній частині Києва буде тимчасово обмежено рух транспорту.
Про це повідомляє Управління державної охорони України, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Обмеження у русі транспорту пов’язано з проведенням державних охоронних заходів під час перебування іноземних офіційних делегацій у столиці.
В Управлінні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
Міська влада радить киянам і гостям столиці врахувати зміни та заздалегідь коригувати маршрути, оскільки можливі затримки у центральній частині міста.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна була б рада прийняти у себе спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Водночас він додав, що не певен, що делегація США приїде у Київ.
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