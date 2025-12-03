РУС
Новости Ограничение движения транспорта в Киеве
640 6

В центре Киева 4 декабря ограничат движение: ожидают визит иностранной делегации

В Киеве ограничат движение транспорта

В четверг, 4 декабря, в центральной части Киева будет временно ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно 

Ограничение движения транспорта связано с проведением государственных охранных мероприятий во время пребывания иностранных официальных делегаций в столице.

Городские власти советуют киевлянам и гостям столицы учесть изменения и заранее корректировать маршруты, поскольку возможны задержки в центральной части города.

"Ограничения движения коснутся районов, где будут проходить перемещения кортежей и мероприятия государственного уровня. Мы просим граждан планировать свои поездки с учетом этих изменений", — говорится в сообщении Управления государственной охраны.

Киев (26423) транспорт (1774) улица (199) ограничение (124)
А от коли українські делегації прибувають за кордон - в тих країнах , заради них , рух чомусь не обмежують ... парадокс ?
показать весь комментарий
03.12.2025 23:25 Ответить
У тих країнах нема російськомовних.
показать весь комментарий
03.12.2025 23:35 Ответить
А вам особисто доповідають про безпекові заходи щодо українських делегацій?
показать весь комментарий
04.12.2025 00:01 Ответить
Невже зять приїде? Чи невістка? Одне із двох...
показать весь комментарий
03.12.2025 23:29 Ответить
Приїде тимчасова ППО для Києва!
показать весь комментарий
03.12.2025 23:44 Ответить
додаткове ППО приїжджає.
показать весь комментарий
03.12.2025 23:59 Ответить
 
 