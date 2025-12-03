В центре Киева 4 декабря ограничат движение: ожидают визит иностранной делегации
В четверг, 4 декабря, в центральной части Киева будет временно ограничено движение транспорта.
Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Ограничение движения транспорта связано с проведением государственных охранных мероприятий во время пребывания иностранных официальных делегаций в столице.
Городские власти советуют киевлянам и гостям столицы учесть изменения и заранее корректировать маршруты, поскольку возможны задержки в центральной части города.
"Ограничения движения коснутся районов, где будут проходить перемещения кортежей и мероприятия государственного уровня. Мы просим граждан планировать свои поездки с учетом этих изменений", — говорится в сообщении Управления государственной охраны.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина была бы рада принять у себя спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. В то же время он добавил, что не уверен, что делегация США приедет в Киев.
