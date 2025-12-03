Задержан агент ФСБ, который корректировал вражеские удары по Киеву, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента ФСБ, который корректировал массированные ракетно-дроновые атаки рашистов по столице Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателе?
Как отмечается, им оказался 36-летний сотрудник местной компании, которая устанавливает охранно-пожарную сигнализацию на стратегически важных объектах Украины.
По материалам дела, в течение осени этого года фигурант собирал для рашистов координаты потенциальных "целей" для обстрелов города.
"Также во время рабочих поездок фигурант отслеживал последствия вражеских "прилетов" по столичным энергообъектам, о чем сразу "отчитывался" ФСБ для корректировки повторных ударов", - говорится в сообщении.
Надеясь "обойти" украинскую ПВО, враг запрашивал у своего пособника данные об ориентировочной дислокации зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны.
Задержание предателя
Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его и задержали.
Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения ФСБ весной этого года из-за его комментариев в Telegram-каналах и "ВКонтакте", где он призывал к захвату Украины.
Впоследствии мужчину дистанционно завербовали, определили задачи и отработали каналы агентурной связи: через анонимные чаты в мессенджере и в электронной почте.
Во время обысков у задержанного изъяты смартфоны, флеш-накопители и 8 украинских сим-карт, которые он использовал для конспирации.
Что грозит?
Следователи Главного следственного управления Службы безопасности сообщили агенту о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные либо повторно, либо организованной группой, либо с использованием средств массовой информации);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Тому чотири роки такоі бездіяльність зелупнів, і спонукає Українців до вчинення свого Суду над убивцями!!
Приклад безкарності з беркутньою та вагнерівцями, це підтверджує!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
за гроші 😡