Был инструктором для ВСУ: СБУ разоблачила британца, который работал на спецслужбы РФ, - СМИ

В Украине разоблачен британец Росс Дэвид Катмор, который работал на спецслужбы РФ и в течение 2024-2025 годов осуществлял разведывательную и диверсионную деятельность в Украине.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Разоблачили агента контрразведчики СБУ и спецслужбы Великобритании в начале октября.

Собеседники отметили, что Росс Дэвид Катмор в 2024 году прибыл в Украину в качестве военного инструктора для помощи в обучении и подготовке личного состава ВСУ.

Мужчина имел военный опыт, полученный во время прохождения военной службы в армии Великобритании и пребывания на Ближнем Востоке.

РФ передала британцу оружие

Источники также говорят, что Катмору "для выполнения целевых убийств на территории Украины" спецслужбы РФ передали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Следствие имеет основания полагать, что инструктор завозил и распределял в Украине оружие, с помощью которого были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

В настоящее время Катмор задержан, находится под стражей, следственные действия продолжаются.

