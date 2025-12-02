РУС
Новости Шпионаж в пользу РФ
Был инструктором для ВСУ: СБУ разоблачила британца, который работал на спецслужбы РФ, - СМИ

В Украине разоблачен британец Росс Дэвид Катмор, который работал на спецслужбы РФ и в течение 2024-2025 годов осуществлял разведывательную и диверсионную деятельность в Украине.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Разоблачили агента контрразведчики СБУ и спецслужбы Великобритании в начале октября.

Собеседники отметили, что Росс Дэвид Катмор в 2024 году прибыл в Украину в качестве военного инструктора для помощи в обучении и подготовке личного состава ВСУ.

Британский инструктор шпионил для РФ в Украине

Мужчина имел военный опыт, полученный во время прохождения военной службы в армии Великобритании и пребывания на Ближнем Востоке.

РФ передала британцу оружие

Источники также говорят, что Катмору "для выполнения целевых убийств на территории Украины" спецслужбы РФ передали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Следствие имеет основания полагать, что инструктор завозил и распределял в Украине оружие, с помощью которого были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

В настоящее время Катмор задержан, находится под стражей, следственные действия продолжаются.

Великобритания (5206) россия (98218) СБУ (20658) шпионаж (1485)
Топ комментарии
+8
Яка велика різниця між британцями: Борис Джонсонюк і цей 3.14дарас!
02.12.2025 10:41 Ответить
+3
Ага. І тут Зеленський винуватий. Потвора ти кацапська
02.12.2025 10:48 Ответить
+3
Спецслужби Британії вказали на агента кремля і тут його арештували.
Але ж,ще раніше вказували і на агента козиря,та слуга проігнорував.А скільки лиха він встиг накояти-не в рахунок британцю.
02.12.2025 10:51 Ответить
Яка велика різниця між британцями: Борис Джонсонюк і цей 3.14дарас!
02.12.2025 10:41 Ответить
Безбожники є в кожному народі
02.12.2025 11:00 Ответить
СпівУчасник убивства Укранців ******* руками своїх агентів!!
В нормальній державі, його ПОВІСИЛИ б, але ж мафіозному утворенні єрмака + зеленського+ міндіча+ деркача+баканова…..?? В Супроводі ахвецуцерів, з УДО і СБУ, таких вивезуть за кордон!!??
02.12.2025 10:42 Ответить
Ага. І тут Зеленський винуватий. Потвора ти кацапська
02.12.2025 10:48 Ответить
Винен в тому смислі,що в спілці з дерьмаком,суттєво ослабив вітчизняні спецслужби,через спеціальну кадрову політику у них.
02.12.2025 10:57 Ответить
Ще один, запарєбрікавай страждалець???
02.12.2025 10:58 Ответить
Слідство має підстави вважати, що інструктор завозив та розподіляв в Україні зброю, з якою були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій. (слідсво,в такий спосіб , мабуть пробує "відмазати " а чи то відвести піджозру з рашистської агентури в Україні)
02.12.2025 10:50 Ответить
Так це ж і є "рашистська агентура"
02.12.2025 10:56 Ответить
Спецслужби Британії вказали на агента кремля і тут його арештували.
Але ж,ще раніше вказували і на агента козиря,та слуга проігнорував.А скільки лиха він встиг накояти-не в рахунок британцю.
02.12.2025 10:51 Ответить
А як таке могло статися? Чим займаються СБУ? Це є їх пряма відповідальність, чи вони за захистом зеленої дупи деградувалися? Я не пишу про тих офіцерів і бійців СБУ, які на фронті. Честь і слава їм.
02.12.2025 10:55 Ответить
Що не зрозуміло?
Вели слідство - і вийшли на цього покидька.
Написано ясно - зброю для вбивств українців постачав саме він - скоріш за все це докаано, інакше такої новини б не було.
02.12.2025 11:11 Ответить
Іуди є в кожній нації
02.12.2025 10:59 Ответить
Завіз з за когдону стартовий пістолет, для вбивства Фаріон. В Україні, проблема дістати стартовий пістолет?
02.12.2025 11:00 Ответить
Це добре. Раз не змогли знайти зброю, але вийшли на постачальника. Його треба добре розшифрувати.
02.12.2025 11:13 Ответить
 
 