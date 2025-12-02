Был инструктором для ВСУ: СБУ разоблачила британца, который работал на спецслужбы РФ, - СМИ
В Украине разоблачен британец Росс Дэвид Катмор, который работал на спецслужбы РФ и в течение 2024-2025 годов осуществлял разведывательную и диверсионную деятельность в Украине.
Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Разоблачили агента контрразведчики СБУ и спецслужбы Великобритании в начале октября.
Собеседники отметили, что Росс Дэвид Катмор в 2024 году прибыл в Украину в качестве военного инструктора для помощи в обучении и подготовке личного состава ВСУ.
Мужчина имел военный опыт, полученный во время прохождения военной службы в армии Великобритании и пребывания на Ближнем Востоке.
РФ передала британцу оружие
Источники также говорят, что Катмору "для выполнения целевых убийств на территории Украины" спецслужбы РФ передали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Следствие имеет основания полагать, что инструктор завозил и распределял в Украине оружие, с помощью которого были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.
В настоящее время Катмор задержан, находится под стражей, следственные действия продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В нормальній державі, його ПОВІСИЛИ б, але ж мафіозному утворенні єрмака + зеленського+ міндіча+ деркача+баканова…..?? В Супроводі ахвецуцерів, з УДО і СБУ, таких вивезуть за кордон!!??
Але ж,ще раніше вказували і на агента козиря,та слуга проігнорував.А скільки лиха він встиг накояти-не в рахунок британцю.
Вели слідство - і вийшли на цього покидька.
Написано ясно - зброю для вбивств українців постачав саме він - скоріш за все це докаано, інакше такої новини б не було.