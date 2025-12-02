Був інструктором для ЗСУ: СБУ викрила британця, який працював на спецслужби РФ, - ЗМІ
В Україні викрито британця Росса Девіда Катмора, який працював на спецслужби РФ та протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність в Україні.
Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Викрили агента контррозвідники СБУ та спецслужби Великої Британії на початку жовтня.
Співрозмовники зазначили, що Росс Девід Катмор у 2024 році прибув до України як військовий інструктор для допомоги у навчанні та підготовці особового складу ЗСУ.
Чоловік мав військовий досвід, отриманий під час проходження військової служби в армії Великої Британії та перебування на Близькому Сході.
РФ передала британцю зброю
Джерела також кажуть, що Катмору "для виконання цільових вбивств на території України" спецслужби РФ передали вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.
Слідство має підстави вважати, що інструктор завозив та розподіляв в Україні зброю, з якою були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.
На даний час Катмор затриманий, перебуває під вартою, слідчі дії тривають.
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В нормальній державі, його ПОВІСИЛИ б, але ж мафіозному утворенні єрмака + зеленського+ міндіча+ деркача+баканова…..?? В Супроводі ахвецуцерів, з УДО і СБУ, таких вивезуть за кордон!!??
Але ж,ще раніше вказували і на агента козиря,та слуга проігнорував.А скільки лиха він встиг накояти-не в рахунок британцю.
Вели слідство - і вийшли на цього покидька.
Написано ясно - зброю для вбивств українців постачав саме він - скоріш за все це докаано, інакше такої новини б не було.
а Завтра будеш писати, що всю зброю розкрали і захищатись нічим?
Звичайно є - у ЛЮБІЙ країні є нелегальна зброя.
Назви країну у якої її нема? Я не передбачаю відповіді - але ти не назвеш такої країни.
Тому твоє питання "Ти хочеш сказати , що в українців немає на руках нелегальної зброї , котру "ділки" продали із зони бойових дій....???" - безглузде.
Все що я хотів написати - що тобі все одне які безглузді питання писати - лиш би обгадити Державу Україна.
Так вона є - але тобі не відомі скільки - багато чи мало.... в порівняні з чим?
Ти цього не знаєш і ніхто цього не знає...
... хіба що ти пред'явиш якусь державну статистику цього чи незалежне дослідження.
…у той же час легко віриться у нашу стандартну схему - зробити цапа, та повісити на нього всі мертві висяки
Дану норму слід запровадити тимчасово - на весь час дії режиму воєнноно стану, що відповідатиме диспозиції статті 2 Протоколу #6 до Європейської конвенції з прав людини.