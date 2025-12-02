Був інструктором для ЗСУ: СБУ викрила британця, який працював на спецслужби РФ, - ЗМІ

В Україні викрито британця Росса Девіда Катмора, який працював на спецслужби РФ та протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність в Україні.

Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Викрили агента контррозвідники СБУ та спецслужби Великої Британії на початку жовтня.

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Співрозмовники зазначили, що Росс Девід Катмор у 2024 році прибув до України як військовий інструктор для допомоги у навчанні та підготовці особового складу ЗСУ.

Чоловік мав військовий досвід, отриманий під час проходження військової служби в армії Великої Британії та перебування на Близькому Сході.

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РФ передала британцю зброю

Джерела також кажуть, що Катмору "для виконання цільових вбивств на території України" спецслужби РФ передали вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Слідство має підстави вважати, що інструктор завозив та розподіляв в Україні зброю, з якою були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

На даний час Катмор затриманий, перебуває під вартою, слідчі дії тривають.

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