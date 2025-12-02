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Новини Шпигунство на користь РФ
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Був інструктором для ЗСУ: СБУ викрила британця, який працював на спецслужби РФ, - ЗМІ

В Україні викрито британця Росса Девіда Катмора, який працював на спецслужби РФ та протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність в Україні.

Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Викрили агента контррозвідники СБУ та спецслужби Великої Британії на початку жовтня.

Також дивіться: Дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні танкери РФ у Чорному морі, - джерела. ВIДЕО

Співрозмовники зазначили, що Росс Девід Катмор у 2024 році прибув до України як військовий інструктор для допомоги у навчанні та підготовці особового складу ЗСУ.

Британський інструктор шпигував для РФ в Україні

Чоловік мав військовий досвід, отриманий під час проходження військової служби в армії Великої Британії та перебування на Близькому Сході.

Також читайте: Затримано ворожого агента, який готував новий удар по Чернівцях та закликав бити по західних областях, - СБУ. ФОТОрепортаж

РФ передала британцю зброю

Джерела також кажуть, що Катмору "для виконання цільових вбивств на території України" спецслужби РФ передали вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Слідство має підстави вважати, що інструктор завозив та розподіляв в Україні зброю, з якою були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

На даний час Катмор затриманий, перебуває під вартою, слідчі дії тривають.

Читайте: Затримано агента ФСБ, який працював на ворога після того, як його матір затримали на підготовці теракту. ФОТОрепортаж

Автор: 

Велика Британія (5979) росія (70427) СБУ (13961) шпигунство (1126)
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Топ коментарі
+15
Яка велика різниця між британцями: Борис Джонсонюк і цей 3.14дарас!
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02.12.2025 10:41 Відповісти
+8
Ага. І тут Зеленський винуватий. Потвора ти кацапська
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02.12.2025 10:48 Відповісти
+5
Слідство має підстави вважати, що інструктор завозив та розподіляв в Україні зброю, з якою були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій. (слідсво,в такий спосіб , мабуть пробує "відмазати " а чи то відвести піджозру з рашистської агентури в Україні)
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02.12.2025 10:50 Відповісти
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Яка велика різниця між британцями: Борис Джонсонюк і цей 3.14дарас!
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02.12.2025 10:41 Відповісти
Безбожники є в кожному народі
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02.12.2025 11:00 Відповісти
СпівУчасник убивства Укранців ******* руками своїх агентів!!
В нормальній державі, його ПОВІСИЛИ б, але ж мафіозному утворенні єрмака + зеленського+ міндіча+ деркача+баканова…..?? В Супроводі ахвецуцерів, з УДО і СБУ, таких вивезуть за кордон!!??
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02.12.2025 10:42 Відповісти
Ага. І тут Зеленський винуватий. Потвора ти кацапська
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02.12.2025 10:48 Відповісти
Винен в тому смислі,що в спілці з дерьмаком,суттєво ослабив вітчизняні спецслужби,через спеціальну кадрову політику у них.
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02.12.2025 10:57 Відповісти
Ще один, запарєбрікавай страждалець???
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02.12.2025 10:58 Відповісти
це якась хвороба: кожне лайно красити в зелений колір, наче лайно буває виключно "зеленим"
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02.12.2025 14:40 Відповісти
Слідство має підстави вважати, що інструктор завозив та розподіляв в Україні зброю, з якою були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій. (слідсво,в такий спосіб , мабуть пробує "відмазати " а чи то відвести піджозру з рашистської агентури в Україні)
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02.12.2025 10:50 Відповісти
Так це ж і є "рашистська агентура"
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02.12.2025 10:56 Відповісти
звідки знаєш???"непупкін" метода видає...
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02.12.2025 14:16 Відповісти
Спецслужби Британії вказали на агента кремля і тут його арештували.
Але ж,ще раніше вказували і на агента козиря,та слуга проігнорував.А скільки лиха він встиг накояти-не в рахунок британцю.
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02.12.2025 10:51 Відповісти
А як таке могло статися? Чим займаються СБУ? Це є їх пряма відповідальність, чи вони за захистом зеленої дупи деградувалися? Я не пишу про тих офіцерів і бійців СБУ, які на фронті. Честь і слава їм.
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02.12.2025 10:55 Відповісти
Що не зрозуміло?
Вели слідство - і вийшли на цього покидька.
Написано ясно - зброю для вбивств українців постачав саме він - скоріш за все це докаано, інакше такої новини б не було.
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02.12.2025 11:11 Відповісти
зброї в Україні ,в часі війни .котра на руках стільки ,що можна добряче озброїти пару десятків ,як не сотень тисяч людей...
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02.12.2025 14:19 Відповісти
Та що ти?
а Завтра будеш писати, що всю зброю розкрали і захищатись нічим?
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03.12.2025 11:34 Відповісти
я не пророк, але догадуюсь про що думають такі як ти, і що завтра вони будуть мулювати....Ти хочеш сказати , що в українців немає на руках нелегальної зброї , котру "ділки" продали із зони бойових дій....???Що придумаєш,те Тебе і видасть...Пробуй....
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03.12.2025 15:37 Відповісти
Звичайно ти не пророк, бо пророк це "голос Божий" що сам не передбачає а переказує Боже слово... Ти мав на увазі що ти не читач думок...
Звичайно є - у ЛЮБІЙ країні є нелегальна зброя.
Назви країну у якої її нема? Я не передбачаю відповіді - але ти не назвеш такої країни.
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04.12.2025 10:22 Відповісти
якщо про голос "голос Божий" .то він Тебе питає-"Про яку країну ішла мова , і для чого Ти поставив запитання "Назви країну у якої її нема? "(роздвоєння ,а чи то ділення цілого)
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04.12.2025 15:20 Відповісти
Ще раз - Немає країни у якій немає нелегальної зброї - тому ти її не назвеш.
Тому твоє питання "Ти хочеш сказати , що в українців немає на руках нелегальної зброї , котру "ділки" продали із зони бойових дій....???" - безглузде.
Все що я хотів написати - що тобі все одне які безглузді питання писати - лиш би обгадити Державу Україна.
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05.12.2025 10:38 Відповісти
хто Ти є ,якщо істина є для Тебе "обгаджуванням"??маєш велику велику практику "обгаджувати істину" Велика кількість зброї на руках в Україні,що є істина, для "обгаджувальників істини,таких як Ти " видається чимось таким ,що обгаджує державу...голівонька порожня . закінчено.
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05.12.2025 14:49 Відповісти
Це лише твоя фантазія про якоби "велику кількість зброї на руках в Україні".
Так вона є - але тобі не відомі скільки - багато чи мало.... в порівняні з чим?
Ти цього не знаєш і ніхто цього не знає...
... хіба що ти пред'явиш якусь державну статистику цього чи незалежне дослідження.
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06.12.2025 12:26 Відповісти
Іуди є в кожній нації
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02.12.2025 10:59 Відповісти
Завіз з за когдону стартовий пістолет, для вбивства Фаріон. В Україні, проблема дістати стартовий пістолет?
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02.12.2025 11:00 Відповісти
Це добре. Раз не змогли знайти зброю, але вийшли на постачальника. Його треба добре розшифрувати.
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02.12.2025 11:13 Відповісти
Якщо це так, то виходить що кацапам легша зафрахтувати іноземця, ніж знайти тутешню потвору, здатну до виконання складних завдань. Хоча й віриться у це важко.
…у той же час легко віриться у нашу стандартну схему - зробити цапа, та повісити на нього всі мертві висяки
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02.12.2025 13:03 Відповісти
Рашистський терор і диверсії на неокупованій ворогом частині України не припиняться, а їх інтенсивність і далі наростатиме, якщо терміново не внести зміни до Кримінального кодексу України - до статей 113 "Диверсія" та 258 "Терористичний акт" в частині введення смертної кари, як виключної міри покарання, за здійснення такого злочину, якщо загинула хоча б одна людина.
Дану норму слід запровадити тимчасово - на весь час дії режиму воєнноно стану, що відповідатиме диспозиції статті 2 Протоколу #6 до Європейської конвенції з прав людини.
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02.12.2025 14:26 Відповісти
Питання: як, де і коли його завербували?
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02.12.2025 16:23 Відповісти
 
 