Затримано ворожого агента, який готував новий удар по Чернівцях та закликав бити по західних областях, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Буковині російського агента. Він коригував ракетно-дронові атаки РФ по обласному центру і закликав рашистів до продовження ударів по всьому західному регіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Які дані збирав зрадник?
Як зазначається, основним завданням фігуранта був пошук і фото- та відеофіксація місцевих промислових підприємств, авіаційної інфраструктури та об’єктів "Укрзалізниці".
За матеріалами справи, ворожим агентом виявився місцевий 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації.
Окупанти завербували його в одному з Телеграм-каналів, де він виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли цивільних будівель України.
"Після вербування агент обходив територію Чернівців, знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації, які, на його думку, могли використовувати українські захисники", - пояснили в СБУ.
Зібрану інформацію фігурант узагальнював у "звіт", який направляв у спеціально створений рашистами чат-бот.
Зрадник поширював антиукраїнські коментарі
Одночасно з розвідактивністю агент поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі "ВКонтакте". Серед іншого, він схвалював комбінований удар рашистів по Чернівцях у липні цього року, коли загинули і отримали тяжкі поранення цивільні мешканці.
Контррозвідники СБУ затримали фігуранта за місцем його проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього виявили прокремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину.
Що затриманому загрожує?
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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Беркутня, вагнерівці, помічники ********* регіоАналів, це підтверджують!!!
Треба усе це лайно, вішати і очищати Україну, починаючи з Києва, і аж до селищних голів, що мародерять комунальні землі!!!!
докази тут просто за 5 хвилин робляться, найважче мабуть зараз знайти тряпку з гербом ссср, хоча думаю в застінках сбу такого добра навалом.
Джерело: https://censor.net/ua/p3587956
Якби менше стежили за журналістами, опозиціонерами за вказівками ОПи ( слідкувати за 500 з гаком людей потрібно купа співробітників спецслужб і ресурсів за кошт платників податків ), такий гній виявляли б значно раніше. Було би менше розбитих підприємств ВПК, житлових будинків і вбитих рашистами українців.