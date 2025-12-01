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Новини Фото Шпигунство на користь РФ
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Затримано ворожого агента, який готував новий удар по Чернівцях та закликав бити по західних областях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Буковині російського агента. Він коригував ракетно-дронові атаки РФ по обласному центру і закликав рашистів до продовження ударів по всьому західному регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Які дані збирав зрадник?

Як зазначається, основним завданням фігуранта був пошук і фото- та відеофіксація місцевих промислових підприємств, авіаційної інфраструктури та об’єктів "Укрзалізниці".

зрадник з Чернівців
зрадник з Чернівців
зрадник з Чернівців

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився місцевий 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації.

Окупанти завербували його в одному з Телеграм-каналів, де він виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли цивільних будівель України.

Також читайте: СБУ затримала шпигунку ГРУ на Сумщині: встановлювала "ретранслятори" для навігації російських дронів та ракет на півночі України

"Після вербування агент обходив територію Чернівців, знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації, які, на його думку, могли використовувати українські захисники", - пояснили в СБУ.

Зібрану інформацію фігурант узагальнював у "звіт", який направляв у спеціально створений рашистами чат-бот.

Зрадник поширював антиукраїнські коментарі

Одночасно з розвідактивністю агент поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі "ВКонтакте". Серед іншого, він схвалював комбінований удар рашистів по Чернівцях у липні цього року, коли загинули і отримали тяжкі поранення цивільні мешканці.

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта за місцем його проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього виявили прокремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано російського агента, який готував підрив газопроводу на сході України, - СБУ. ФОТО

Що затриманому загрожує?

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13960) Чернівці (575) шпигунство (1126) Чернівецька область (151) Чернівецький район (44)
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Топ коментарі
+8
Тоді були ще Українці, а сьогодні, велика частка ригоАНАЛЬНОЇ «Портновщини» та зелупнів, що сидять на посадах в Урядовому кварталі, з 2019 року, аж до сільради, гадять та мародерять Українців, які зайняті Захистом України від ******!!
Беркутня, вагнерівці, помічники ********* регіоАналів, це підтверджують!!!
Треба усе це лайно, вішати і очищати Україну, починаючи з Києва, і аж до селищних голів, що мародерять комунальні землі!!!!
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01.12.2025 14:24 Відповісти
+6
Зрадникам смерть!
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01.12.2025 13:18 Відповісти
+6
"Зібрану інформацію фігурант узагальнював її у "звіт", який направляв у спеціально створений рашистами чат-бот."

Джерело: https://censor.net/ua/p3587956

Якби менше стежили за журналістами, опозиціонерами за вказівками ОПи ( слідкувати за 500 з гаком людей потрібно купа співробітників спецслужб і ресурсів за кошт платників податків ), такий гній виявляли б значно раніше. Було би менше розбитих підприємств ВПК, житлових будинків і вбитих рашистами українців.
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01.12.2025 13:39 Відповісти
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Тоді були ще Українці, а сьогодні, велика частка ригоАНАЛЬНОЇ «Портновщини» та зелупнів, що сидять на посадах в Урядовому кварталі, з 2019 року, аж до сільради, гадять та мародерять Українців, які зайняті Захистом України від ******!!
Беркутня, вагнерівці, помічники ********* регіоАналів, це підтверджують!!!
Треба усе це лайно, вішати і очищати Україну, починаючи з Києва, і аж до селищних голів, що мародерять комунальні землі!!!!
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01.12.2025 14:24 Відповісти
після арештів типу арешта магамедрасулова, червінського, погранця якому телефон підкидували - з усієї сили вірю сбушнікам.
докази тут просто за 5 хвилин робляться, найважче мабуть зараз знайти тряпку з гербом ссср, хоча думаю в застінках сбу такого добра навалом.
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01.12.2025 13:16 Відповісти
не стверджую що зрадників нема, вони є, але ж млять, який нафіг телеграм-канал? зараз вже 4 рік повномасштабки, і всі знають що телеграм читається і сбушніками і фсбшніками.
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01.12.2025 13:19 Відповісти
щось довго пасли , чмошника , СБУ в себє під , носом "не бачать" пральню Деркача звідки " двушка ушла на москву" , а цє мілка сошка , таких мерзот , як семочки , " прі попитке к бегству" зваліть з десяток за 4 р кровавої війни і потенційним , "заробітчанам -корегувальникам " лячно б було , а Сбу,ще , морди їм замалевує Ганьба ‼️А , патріотів , як Сашка Білого , вбили , щоб ге заважав, беспредельнічать
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01.12.2025 13:39 Відповісти
протверезійте
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01.12.2025 13:40 Відповісти
Дивно, що за Сашка Білого пан авакян не відповів особисто, ****.
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01.12.2025 16:30 Відповісти
Зрадникам смерть!
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01.12.2025 13:18 Відповісти
Дякуємо СБУ за цю роботу-але в той же час не робіть дурниць-не переслідуйте журналістів та не захищайте корупцію в офісі менеджерів
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01.12.2025 13:27 Відповісти
Кожний раз надіюся шо зрадники закінчаться - і хер ти - Валік - вгадав
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01.12.2025 13:29 Відповісти
Щось у нього фейс не подряпаний, а варто було б ,за заклики бити по західних областях , бити по його ватній морді. Для гуманістів і адвокатів -коли тікає від затримання ,буває що падає фейсом об асфальт.
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01.12.2025 13:30 Відповісти
"Зібрану інформацію фігурант узагальнював її у "звіт", який направляв у спеціально створений рашистами чат-бот."

Джерело: https://censor.net/ua/p3587956

Якби менше стежили за журналістами, опозиціонерами за вказівками ОПи ( слідкувати за 500 з гаком людей потрібно купа співробітників спецслужб і ресурсів за кошт платників податків ), такий гній виявляли б значно раніше. Було би менше розбитих підприємств ВПК, житлових будинків і вбитих рашистами українців.
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01.12.2025 13:39 Відповісти
Сподіваюсь малюк "лІчна" проводив затримання(ну як він вміє для піару, так як коли морські дрони"малюки" кудись пропливають ).
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01.12.2025 13:45 Відповісти
Дивно 35 років, він не жив у СССР, а совкодрочер. У мене у совковому дитинстві теж був такий червоний прапорець, викинули на смітник ще на початку 90-х. А таких гнид треба вішати і прапорець у дупу запхати
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01.12.2025 13:57 Відповісти
Нащо ви їх затримуєте живими? перевиховати це лайно неможливо, кацапам вони не потрібні. Жодного сенсу кормити немає
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01.12.2025 14:34 Відповісти
От нах*я воно нам живе?!
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01.12.2025 14:39 Відповісти
мені подобається, як у цих "сводках МВС" всіх чоловіків від 25-ти до 60-ти записують у "ухилянти"))) Країна кривих дзеркал.
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01.12.2025 14:48 Відповісти
 
 