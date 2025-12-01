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Новости Фото Шпионаж в пользу РФ
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Задержан вражеский агент, который готовил новый удар по Черновцам и призывал бить по западным областям, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала на Буковине российского агента. Он корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по областному центру и призывал рашистов к продолжению ударов по всему западному региону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Какие данные собирал предатель?

Как отмечается, основной задачей фигуранта был поиск и фото- и видеофиксация местных промышленных предприятий, авиационной инфраструктуры и объектов "Укрзализныци".

предатель из Черновцов
предатель из Черновцов
предатель из Черновцов

По материалам дела, вражеским агентом оказался местный 35-летний безработный, который скрывался от мобилизации.

Оккупанты завербовали его в одном из Telegram-каналов, где он оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, в частности обстрелы гражданских зданий Украины.

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"После вербовки агент обходил территорию Черновцов, снимал на фото и видео объекты критической инфраструктуры и локации, которые, по его мнению, могли использовать украинские защитники", - пояснили в СБУ.

Собранную информацию фигурант обобщал в "отчет", который направлял в специально созданный рашистами чат-бот.

Предатель распространял антиукраинские комментарии

Одновременно с разведывательной деятельностью агент распространял антиукраинские комментарии в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Среди прочего, он одобрял комбинированный удар рашистов по Черновцам в июле этого года, когда погибли и получили тяжелые ранения гражданские жители.

Контрразведчики СБУ задержали фигуранта по месту его жительства в областном центре. Во время обысков у него обнаружили прокремлевскую символику, а также чертежи и смартфон с доказательствами наведения российских обстрелов на Буковину.

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Что грозит задержанному?

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20765) Черновцы (679) шпионаж (1492) Черновицкая область (140) Черновицкий район (41)
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Топ комментарии
+8
Тоді були ще Українці, а сьогодні, велика частка ригоАНАЛЬНОЇ «Портновщини» та зелупнів, що сидять на посадах в Урядовому кварталі, з 2019 року, аж до сільради, гадять та мародерять Українців, які зайняті Захистом України від ******!!
Беркутня, вагнерівці, помічники ********* регіоАналів, це підтверджують!!!
Треба усе це лайно, вішати і очищати Україну, починаючи з Києва, і аж до селищних голів, що мародерять комунальні землі!!!!
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01.12.2025 14:24 Ответить
+6
Зрадникам смерть!
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01.12.2025 13:18 Ответить
+6
"Зібрану інформацію фігурант узагальнював її у "звіт", який направляв у спеціально створений рашистами чат-бот."

Джерело: https://censor.net/ua/p3587956

Якби менше стежили за журналістами, опозиціонерами за вказівками ОПи ( слідкувати за 500 з гаком людей потрібно купа співробітників спецслужб і ресурсів за кошт платників податків ), такий гній виявляли б значно раніше. Було би менше розбитих підприємств ВПК, житлових будинків і вбитих рашистами українців.
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01.12.2025 13:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тоді були ще Українці, а сьогодні, велика частка ригоАНАЛЬНОЇ «Портновщини» та зелупнів, що сидять на посадах в Урядовому кварталі, з 2019 року, аж до сільради, гадять та мародерять Українців, які зайняті Захистом України від ******!!
Беркутня, вагнерівці, помічники ********* регіоАналів, це підтверджують!!!
Треба усе це лайно, вішати і очищати Україну, починаючи з Києва, і аж до селищних голів, що мародерять комунальні землі!!!!
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01.12.2025 14:24 Ответить
після арештів типу арешта магамедрасулова, червінського, погранця якому телефон підкидували - з усієї сили вірю сбушнікам.
докази тут просто за 5 хвилин робляться, найважче мабуть зараз знайти тряпку з гербом ссср, хоча думаю в застінках сбу такого добра навалом.
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01.12.2025 13:16 Ответить
не стверджую що зрадників нема, вони є, але ж млять, який нафіг телеграм-канал? зараз вже 4 рік повномасштабки, і всі знають що телеграм читається і сбушніками і фсбшніками.
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01.12.2025 13:19 Ответить
щось довго пасли , чмошника , СБУ в себє під , носом "не бачать" пральню Деркача звідки " двушка ушла на москву" , а цє мілка сошка , таких мерзот , як семочки , " прі попитке к бегству" зваліть з десяток за 4 р кровавої війни і потенційним , "заробітчанам -корегувальникам " лячно б було , а Сбу,ще , морди їм замалевує Ганьба ‼️А , патріотів , як Сашка Білого , вбили , щоб ге заважав, беспредельнічать
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01.12.2025 13:39 Ответить
протверезійте
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01.12.2025 13:40 Ответить
Дивно, що за Сашка Білого пан авакян не відповів особисто, ****.
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01.12.2025 16:30 Ответить
Зрадникам смерть!
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01.12.2025 13:18 Ответить
Дякуємо СБУ за цю роботу-але в той же час не робіть дурниць-не переслідуйте журналістів та не захищайте корупцію в офісі менеджерів
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01.12.2025 13:27 Ответить
Кожний раз надіюся шо зрадники закінчаться - і хер ти - Валік - вгадав
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01.12.2025 13:29 Ответить
Щось у нього фейс не подряпаний, а варто було б ,за заклики бити по західних областях , бити по його ватній морді. Для гуманістів і адвокатів -коли тікає від затримання ,буває що падає фейсом об асфальт.
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01.12.2025 13:30 Ответить
"Зібрану інформацію фігурант узагальнював її у "звіт", який направляв у спеціально створений рашистами чат-бот."

Джерело: https://censor.net/ua/p3587956

Якби менше стежили за журналістами, опозиціонерами за вказівками ОПи ( слідкувати за 500 з гаком людей потрібно купа співробітників спецслужб і ресурсів за кошт платників податків ), такий гній виявляли б значно раніше. Було би менше розбитих підприємств ВПК, житлових будинків і вбитих рашистами українців.
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01.12.2025 13:39 Ответить
Сподіваюсь малюк "лІчна" проводив затримання(ну як він вміє для піару, так як коли морські дрони"малюки" кудись пропливають ).
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01.12.2025 13:45 Ответить
Дивно 35 років, він не жив у СССР, а совкодрочер. У мене у совковому дитинстві теж був такий червоний прапорець, викинули на смітник ще на початку 90-х. А таких гнид треба вішати і прапорець у дупу запхати
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01.12.2025 13:57 Ответить
Нащо ви їх затримуєте живими? перевиховати це лайно неможливо, кацапам вони не потрібні. Жодного сенсу кормити немає
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01.12.2025 14:34 Ответить
От нах*я воно нам живе?!
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01.12.2025 14:39 Ответить
мені подобається, як у цих "сводках МВС" всіх чоловіків від 25-ти до 60-ти записують у "ухилянти"))) Країна кривих дзеркал.
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01.12.2025 14:48 Ответить
 
 