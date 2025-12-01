Задержан вражеский агент, который готовил новый удар по Черновцам и призывал бить по западным областям, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности задержала на Буковине российского агента. Он корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по областному центру и призывал рашистов к продолжению ударов по всему западному региону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какие данные собирал предатель?
Как отмечается, основной задачей фигуранта был поиск и фото- и видеофиксация местных промышленных предприятий, авиационной инфраструктуры и объектов "Укрзализныци".
По материалам дела, вражеским агентом оказался местный 35-летний безработный, который скрывался от мобилизации.
Оккупанты завербовали его в одном из Telegram-каналов, где он оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, в частности обстрелы гражданских зданий Украины.
"После вербовки агент обходил территорию Черновцов, снимал на фото и видео объекты критической инфраструктуры и локации, которые, по его мнению, могли использовать украинские защитники", - пояснили в СБУ.
Собранную информацию фигурант обобщал в "отчет", который направлял в специально созданный рашистами чат-бот.
Предатель распространял антиукраинские комментарии
Одновременно с разведывательной деятельностью агент распространял антиукраинские комментарии в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Среди прочего, он одобрял комбинированный удар рашистов по Черновцам в июле этого года, когда погибли и получили тяжелые ранения гражданские жители.
Контрразведчики СБУ задержали фигуранта по месту его жительства в областном центре. Во время обысков у него обнаружили прокремлевскую символику, а также чертежи и смартфон с доказательствами наведения российских обстрелов на Буковину.
Что грозит задержанному?
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Беркутня, вагнерівці, помічники ********* регіоАналів, це підтверджують!!!
Треба усе це лайно, вішати і очищати Україну, починаючи з Києва, і аж до селищних голів, що мародерять комунальні землі!!!!
докази тут просто за 5 хвилин робляться, найважче мабуть зараз знайти тряпку з гербом ссср, хоча думаю в застінках сбу такого добра навалом.
Джерело: https://censor.net/ua/p3587956
Якби менше стежили за журналістами, опозиціонерами за вказівками ОПи ( слідкувати за 500 з гаком людей потрібно купа співробітників спецслужб і ресурсів за кошт платників податків ), такий гній виявляли б значно раніше. Було би менше розбитих підприємств ВПК, житлових будинків і вбитих рашистами українців.