Задержан вражеский агент, который готовил новый удар по Черновцам и призывал бить по западным областям, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала на Буковине российского агента. Он корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по областному центру и призывал рашистов к продолжению ударов по всему западному региону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Какие данные собирал предатель?

Как отмечается, основной задачей фигуранта был поиск и фото- и видеофиксация местных промышленных предприятий, авиационной инфраструктуры и объектов "Укрзализныци".







По материалам дела, вражеским агентом оказался местный 35-летний безработный, который скрывался от мобилизации.

Оккупанты завербовали его в одном из Telegram-каналов, где он оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов, в частности обстрелы гражданских зданий Украины.

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"После вербовки агент обходил территорию Черновцов, снимал на фото и видео объекты критической инфраструктуры и локации, которые, по его мнению, могли использовать украинские защитники", - пояснили в СБУ.

Собранную информацию фигурант обобщал в "отчет", который направлял в специально созданный рашистами чат-бот.

Предатель распространял антиукраинские комментарии

Одновременно с разведывательной деятельностью агент распространял антиукраинские комментарии в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Среди прочего, он одобрял комбинированный удар рашистов по Черновцам в июле этого года, когда погибли и получили тяжелые ранения гражданские жители.

Контрразведчики СБУ задержали фигуранта по месту его жительства в областном центре. Во время обысков у него обнаружили прокремлевскую символику, а также чертежи и смартфон с доказательствами наведения российских обстрелов на Буковину.

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Что грозит задержанному?

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.