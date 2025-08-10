До 5 человек возросло число погибших в Черновцах в результате ракетного удара 12 июля

10 августа в больнице умерла пятая пострадавшая в результате ракетного удара россиян по Черновцам 12 июля.

Об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, передает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, сегодня в больнице умерла еще одна пострадавшая от вражеского обстрела - 71-летняя Ярослава Клипич из Снятина - жена Василия Клипича, пострадавшего вместе с ней и умершего в больнице 16 июля", - говорится в сообщении.

"Наши врачи сделали все возможное... Но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Вечная и светлая память пани Ярославе и всем жертвам террора московской хунты против гражданского населения", - подчеркнул Запаранюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Черновцы 12 июля: четыре человека остаются в больницах, в том числе, одна женщина - в коме, еще двое - в тяжелом состоянии

Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "шахедами" и ракетой. В результате обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Позже количество пострадавших в результате российского комбинированного удара по Черновцам возросло до 26 человек. 13 июля в Черновцах объявляли днем траура по погибшим в результате российского обстрела.

16 июля стало известно, что количество погибших в результате российского удара по Черновцам 12 июля возросло до трех, в больнице умер 74-летний Василий Клипич, житель г. Снятина Ивано-Франковской области. 25 июля в больнице умерла тяжело раненная 44-летняя Илона Капельницкая, находившаяся в коме со дня вражеского удара РФ по Черновцам 12 июля.