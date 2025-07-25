Атака РФ на Черновцы 12 июля: В больнице скончалась волонтер Илона Капельницкая, которая находилась в коме. ФОТО

Сегодня, 25 июля, в больнице умерла тяжело раненная 44-летняя Илона Капельницкая, которая находилась в коме со дня вражеского удара РФ по Черновцам 12 июля.

Об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, передает Цензор.НЕТ.

"Россия убила 4-х человек в Черновцах. К большому сожалению, сегодня в больнице умерла тяжело раненная черновчанка - 44-летняя Илона Капельницкая, которая находилась в коме со дня вражеского удара 12 июля по многоквартирному жилому дому", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Черновцы 12 июля: четыре человека остаются в больницах, в том числе одна женщина - в коме, еще два - в тяжелом состоянии

Сообщается, что Илона в 2015 году пошла добровольцем на фронт защищать Украину, не имея военного опыта. После демобилизации женщина активно занималась волонтерской работой и до последнего дня поддерживала Вооруженные силы Украины.



"Мои глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Вечная и светлая память...", - написал начальник ОВА.

Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "шахедами" и ракетой. В результате обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Позже количество пострадавших в результате российского комбинированного удара по Черновцам возросло до 26 человек. 13 июля в Черновцах объявляли днем траура по погибшим в результате российского обстрела.

16 июля стало известно, что количество погибших в результате российского удара по Черновцам 12 июля возросло до трех, в больнице умер 74-летний Василий Клипич, житель г. Снятин Ивано-Франковской области.