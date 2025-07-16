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Новости Атака на Черновцы
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Атака РФ на Черновцы 12 июля: число погибших возросло до трех

обстрел Черновцов 12 июля

Количество погибших вследствие российского удара по Черновцам 12 июля возросло до трех.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, информирует Цензор.НЕТ.

В больнице умер раненый вследствие российского обстрела мужчина. За его жизнь медики боролись 5 суток.

"Печальная новость... К сожалению, имеем еще одного погибшего вследствие российского удара по Черновцам 12 июля. 74-летний Василий Клипич, житель г. Снятин Ивано-Франковской области, сегодня умер в больнице. Наши врачи почти 5 суток боролись за его жизнь. Однако, из-за полученных множественных осколочных ранений, его спасти не удалось", - написал чиновник.

Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "Шахедами" и ракетой. Вследствие обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Количество пострадавших вследствие российского комбинированного удара по Черновцам возросло до 26 человек.

13 июля в Черновцах объявили днем траура по погибшим вследствие российского обстрела.

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обстрел (28552) Черновцы (684) жертвы (2128) Черновицкая область (52) Черновицкий район (15)


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Ударів у відповідь по мітсах ворога традиційно не буде. Бо рассіани можуть вийти з зони комфорту. Комфорт ворога для нас це головне. Ось тільки поховаємо в черговий раз загиблих і підемо по новій зберігати комфорт агрессорів.
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16.07.2025 17:49 Ответить
 
 