Атака РФ на Черновцы 12 июля: число погибших возросло до трех
Количество погибших вследствие российского удара по Черновцам 12 июля возросло до трех.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, информирует Цензор.НЕТ.
В больнице умер раненый вследствие российского обстрела мужчина. За его жизнь медики боролись 5 суток.
"Печальная новость... К сожалению, имеем еще одного погибшего вследствие российского удара по Черновцам 12 июля. 74-летний Василий Клипич, житель г. Снятин Ивано-Франковской области, сегодня умер в больнице. Наши врачи почти 5 суток боролись за его жизнь. Однако, из-за полученных множественных осколочных ранений, его спасти не удалось", - написал чиновник.
Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "Шахедами" и ракетой. Вследствие обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.
Количество пострадавших вследствие российского комбинированного удара по Черновцам возросло до 26 человек.
13 июля в Черновцах объявили днем траура по погибшим вследствие российского обстрела.
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