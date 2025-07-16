Атака РФ на Чернівці 12 липня: кількість загиблих зросла до трьох

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня зросла до трьох.

Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк, інформує Цензор.НЕТ.

У лікарні помер поранений внаслідок російського обстрілу чоловік. За його життя медики боролися 5 діб.

"Сумна новина… На жаль, маємо ще одного загиблого внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні. Наші лікарі майже 5 діб боролися за його життя. Однак, через отримані множинні осколкові поранення, його врятувати не вдалося", - написав посадовець.

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Кількість постраждалих унаслідок російського комбінованого удару по Чернівцях зросла до 26 осіб.

13 липня у Чернівцях оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

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