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Новини Атака на Чернівці
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Атака РФ на Чернівці 12 липня: кількість загиблих зросла до трьох

обстріл Чернівців 12 липня

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня зросла до трьох.

Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк, інформує Цензор.НЕТ.

У лікарні помер поранений внаслідок російського обстрілу чоловік. За його життя медики боролися 5 діб.

"Сумна новина… На жаль, маємо ще одного загиблого внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні. Наші лікарі майже 5 діб боролися за його життя. Однак, через отримані множинні осколкові поранення, його врятувати не вдалося", - написав посадовець.

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. 

Кількість постраждалих унаслідок  російського комбінованого удару по Чернівцях зросла до 26 осіб.

13 липня у Чернівцях оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

Читайте також: Атака РФ на Чернівці: Кількість постраждалих зросла до 26 осіб

Автор: 

обстріл (29876) Чернівці (569) жертви (1849) Чернівецька область (55) Чернівецький район (16)


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Ударів у відповідь по мітсах ворога традиційно не буде. Бо рассіани можуть вийти з зони комфорту. Комфорт ворога для нас це головне. Ось тільки поховаємо в черговий раз загиблих і підемо по новій зберігати комфорт агрессорів.
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16.07.2025 17:49 Відповісти
 
 