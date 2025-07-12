Атака РФ на Чернівці: Кількість постраждалих зросла до 26 осіб

Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішнього російського комбінованого удару по Чернівцях зросла до 26 осіб.

Про це повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сім осіб нині перебувають у лікарнях: троє у важкому стані, четверо - прооперовані. Усім іншим постраждалим медики надали першу медичну допомогу на місці падіння уламків ворожої ракети.



Також повідомляється, що зараз на місці падіння уламків збитої ракети продовжують свою роботу усі профільні служби: обстежують територію, розбирають завали та документують воєнні злочини російської федерації проти цивільного населення.



"Наголошую! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! У разі її оголошення - негайно прямуйте в найближче укриття!" - закликав начальник ОВА.

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Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

13 липня у Чернівцях оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.