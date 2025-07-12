Атака РФ на Черновцы: число пострадавших возросло до 26 человек
Количество пострадавших вследствие сегодняшнего российского комбинированного удара по Черновцах возросло до 26 человек.
Об этом сообщил начальник ОВА Руслан Запаранюк, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, семь человек сейчас находятся в больницах: трое в тяжелом состоянии, четверо - прооперированы. Всем остальным пострадавшим медики оказали первую медицинскую помощь на месте падения обломков вражеской ракеты.
Также сообщается, что сейчас на месте падения обломков сбитой ракеты продолжают свою работу все профильные службы: обследуют территорию, разбирают завалы и документируют военные преступления Российской Федерации против гражданского населения.
"Подчеркиваю! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! В случае ее объявления немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!" - призвал начальник ОВА.
Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "Шахедами" и ракетой. Вследствие обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.
13 июля в Черновцах объявили днем траура по погибшим вследствие российского обстрела.
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