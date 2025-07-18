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Новости Атака на Черновцы
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Атака РФ на Черновцы 12 июля: четыре человека остаются в больницах, одна женщина - в коме, еще две - в тяжелом состоянии

Обстрел Черновцов 12 июля

После российского удара по Черновцам 12 июля в больницах остаются еще четыре женщины, одна из них до сих пор в коме.

Об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, у пострадавших - взрывные травмы и осколочные ранения.

Так, состояние 44-летней черновчанки Илоны - до сих пор крайне тяжелое. С момента вражеского удара она находится в коме.

Еще две женщины, 48-летняя Лилия из Черновцов и 71-летняя Ярослава из Снятина, находятся в тяжелом состоянии. Состояние 65-летней Марии из Черновцов - удовлетворительное.

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Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "шахедами" и ракетой. В результате обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Позже количество пострадавших в результате российского комбинированного удара по Черновцам возросло до 26 человек. 13 июля в Черновцах объявляли днем траура по погибшим в результате российского обстрела.

16 июля стало известно, что количество погибших в результате российского удара по Черновцам 12 июля возросло до трех, в больнице умер 74-летний Василий Клипич, житель г. Снятин Ивано-Франковской области.

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обстрел (28582) Черновцы (686) Черновицкая область (54) Черновицкий район (17)


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