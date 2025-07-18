Атака РФ на Чернівці 12 липня: чотири людини залишаються в лікарнях, зокрема одна жінка - у комі, ще дві - у важкому стані

Після російського удару по Чернівцях 12 липня у лікарнях залишаються ще четверо жінок, одна з них досі в комі.

Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у постраждалих - вибухові травми та осколкові поранення.



Так, стан 44-річної чернівчанки Ілони - досі вкрай важкий. З моменту ворожого удару вона перебуває у комі.



Ще дві жінки, 48-річна Лілія з Чернівців та 71-річна Ярослава зі Снятина, перебувають у важкому стані. Стан 65-річної Марії з Чернівців - задовільний.

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Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Пізніше кількість постраждалих унаслідок російського комбінованого удару по Чернівцях зросла до 26 осіб. 13 липня у Чернівцях оголошували днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

16 липня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня зросла до трьох, у лікарні помер 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області.