До 5 осіб зросла кількість загиблих у Чернівцях унаслідок ракетного удару 12 липня

10 серпня в лікарні померла п'ята постраждала унаслідок ракетного удару росіян по Чернівцях 12 липня.

Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, сьогодні в лікарні померла ще одна постраждала від ворожого обстрілу — 71-річна Ярослава Клипич зі Снятина — дружина Василя Клипича, який постраждав разом з нею та помер в лікарні 16 липня", - ідеться в повідомленні.

"Наші лікарі зробили усе можливе… однак отримані поранення виявились несумісними із життям. Вічна і світла памʼять пані Ярославі та всім жертвам терору московської хунти проти цивільного населення", - наголосив Запаранюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Чернівці 12 липня: чотири людини залишаються в лікарнях, зокрема одна жінка - у комі, ще дві - у важкому стані

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Пізніше кількість постраждалих унаслідок російського комбінованого удару по Чернівцях зросла до 26 осіб. 13 липня у Чернівцях оголошували днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

16 липня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня зросла до трьох, у лікарні помер 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області. 25 липня у лікарні померла важкопоранена 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару РФ по Чернівцях 12 липня.