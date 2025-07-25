Атака РФ на Чернівці 12 липня: У лікарні померла волонтерка Ілона Капельницька, яка перебувала в комі. ФОТО

Сьогодні, 25 липня, у лікарні померла важкопоранена 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару РФ по Чернівцях 12 липня.

Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вбила 4-х людей у Чернівцях. На превеликий жаль, сьогодні в лікарні померла важкопоранена чернівчанка - 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару 12 липня по багатоквартирному житловому будинку", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що Ілона у 2015 році пішла доброволицею на фронт захищати Україну, не маючи військового досвіду. Після демобілізації жінка активно займалася волонтерською роботою й до останнього дня підтримувала Збройні сили України.



"Мої глибокі співчуття рідним та близьким загиблої. Вічна і світла памʼять…", - написав начальник ОВА.

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Пізніше кількість постраждалих унаслідок російського комбінованого удару по Чернівцях зросла до 26 осіб. 13 липня у Чернівцях оголошували днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

16 липня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня зросла до трьох, у лікарні помер 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області.