УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10890 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака на Чернівці
1 801 4

Атака РФ на Чернівці 12 липня: У лікарні померла волонтерка Ілона Капельницька, яка перебувала в комі. ФОТО

Сьогодні, 25 липня, у лікарні померла важкопоранена 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару РФ по Чернівцях 12 липня.

Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, передає Цензор.НЕТ.

Померла Ілона Капельницька, поранена в Чернівцях 12 липня

"Росія вбила 4-х людей у Чернівцях. На превеликий жаль, сьогодні в лікарні померла важкопоранена чернівчанка - 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару 12 липня по багатоквартирному житловому будинку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Чернівці 12 липня: чотири людини залишаються в лікарнях, зокрема одна жінка - у комі, ще дві - у важкому стані

Повідомляється, що Ілона у 2015 році пішла доброволицею на фронт захищати Україну, не маючи військового досвіду. Після демобілізації жінка активно займалася волонтерською роботою й до останнього дня підтримувала Збройні сили України.

"Мої глибокі співчуття рідним та близьким загиблої. Вічна і світла памʼять…", - написав начальник ОВА.

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Пізніше кількість постраждалих унаслідок російського комбінованого удару по Чернівцях зросла до 26 осіб. 13 липня у Чернівцях оголошували днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

16 липня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня зросла до трьох, у лікарні помер 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області.

Автор: 

обстріл (30015) Чернівці (572) жертви (1856) Чернівецька область (58) Чернівецький район (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гинуть кращі ,будь ти проклята фашиська росія і народ цього терористичного утворення.
показати весь коментар
25.07.2025 12:03 Відповісти
❤️✝
показати весь коментар
25.07.2025 12:50 Відповісти
Світла памʼять світлій Людині , яка захищала Украіну
від дикого кацапʼя 😪😪😪
показати весь коментар
25.07.2025 13:03 Відповісти
R.I.P. Вічна пам'ять! Щирі співчуття рідним та близьким! Героїням Слава!
показати весь коментар
25.07.2025 13:15 Відповісти
 
 