Задержан российский агент, который готовил подрыв газопровода на востоке Украины, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности предотвратила попытки рашистов "отрезать" от теплоснабжения часть домохозяйств Харьковской и Полтавской областей.

Агент планировал взорвать газопровод

По результатам упреждающих действий задержан агент российской военной разведки (известной как ГРУ), который готовил подрыв магистрального газопровода на востоке Украины.

Как установило расследование, агент должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) возле узлового участка газовых линий, обеспечивающих теплоснабжение обоих регионов.

Кем оказался предатель?

По материалам дела, исполнителем преступления оказался безработный харьковчанин, который попал в поле зрения оккупантов, когда писал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах.

Там на него вышел боевик так называемого "спецназа ДНР", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российской группировкой.

"По его инструкциям агент приобрел компоненты для взрывчатки и собственноручно изготовил СВУ. Для конспирации он обустроил подпольный "цех" в доме своих родителей в Берестинском районе Харьковщины", - пояснили в СБУ.

Как предателя задержали?

Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала подрывную деятельность агента и задержала его на финальном этапе сборки бомбы.

Во время обысков у задержанного изъято снаряженное СВУ, а также смартфон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Что грозит?

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

