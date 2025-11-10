Шпионил за локациями Сил обороны на Черниговщине: агент РФ приговорен к 15 годам за решеткой, - СБУ
15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который в начале 2025 года шпионил в Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Шпионил за ВСУ
Как установило расследование, злоумышленник обходил местность, фиксировал локации Сил обороны, а затем через мессенджер передавал координаты в российское ГРУ.
Больше всего врага интересовало расположение командно-наблюдательных пунктов и направления движения пограничных нарядов.
Также оккупанты пытались выяснить дислокацию блокпостов и логистических складов украинских войск.
Чтобы получить разведданные, военная разведка РФ завербовала жителя приграничной области, который искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
Во время "вылазок" он фотографировал военные объекты и расспрашивал знакомых о вероятных местах пребывания Сил обороны.
На основании агентурной информации оккупанты планировали составить маршрут "прохода" своих ДРГ мимо пунктов базирования украинских войск.
Приговор предателю
Контрразведчики СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали предателя весной этого года. Вместе с этим были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности наших войск.
Во время обысков у задержанного изъят смартфон, который он использовал для контактов с куратором от военной разведки РФ.
- На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
