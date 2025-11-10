Шпигував за локаціями Сил оборони на Чернігівщині: агента РФ засудили до 15 років за ґратами, - СБУ

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який на початку 2025 року шпигував на Чернігівщині.

Шпигував за ЗСУ

Як встановило розслідування, зловмисник обходив місцевість, фіксував локації Сил оборони, а потім месенджером передавав координати до російського ГРУ.

Найбільше ворога цікавило розташування командно-спостережних пунктів та напрямки руху прикордонних нарядів.

Також окупанти намагалися з’ясувати дислокацію блокпостів та логістичних складів українських військ.

Щоб одержати розвіддані, воєнна розвідка РФ завербувала мешканця прикордоння області, який шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Під час "вилазок" він фотографував військові об’єкти та розпитував знайомих про ймовірні місця перебування Сил оборони.

На підставі агентурної інформації окупанти планували скласти маршрут "проходу" своїх ДРГ поза пунктами базування українських військ.

Вирок зраднику

Контррозвідники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали зрадника навесні цього року. Разом з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення наших військ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, який він використовував для контактів з куратором від воєнної розвідки РФ.

  • На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

це гарантована бронь.
10.11.2025 16:14 Відповісти
15 років? Всього?
А він не "пробував втікати при виході із зали суду"?
10.11.2025 16:15 Відповісти
Чому не пристрелили при спробі збройного опору
10.11.2025 16:37
10.11.2025 16:37 Відповісти
А чому Цензор ніколи не називає прізвищ злочинців, що мають вирок?
10.11.2025 16:39
10.11.2025 16:39 Відповісти
 
 