Іноземця-агента ФСБ затримано на Київщині: він займався підпалами та вербував нових агентів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали на Київщині громадянина однієї із країн Східної Європи, який виявився агентом фсб і на замовлення ворога займався підпалами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Які завдання ворожий агент мав виконувати?

За матеріалами справи, до уваги окупантів він потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині.





Після вербування ФСБ "відрядило" іноземця до нашої держави, де він оселився в орендованій квартирі у Білій Церкві.

За інструкціями російської спецслужби фігурант мав відстежувати та палити транспортні засоби українських захисників.

Також читайте: Чоловіка затримали у Латвії за підозрою у шпигунстві для ГРУ Росії

Яку інформацію він збирав?

Щоб виявити потенційні "цілі", зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців.

"У такий спосіб агент стежив за машиною офіцера ЗСУ, а потім у темну пору доби вилив на її капот легкозаймисту суміш та підпалив", - пояснили в СБУ.

Після цього іноземець отримав завдання підшукувати нових агентів для вербування.

Також читайте: Колишній військовий інструктор-іноземець працював на ФСБ та готував теракти, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Як ворожого агента затримали?

Співробітники СБУ затримали агента, коли він прямував в Одесу для виконання нового ворожого завдання.

Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Читайте: 15 років проведе за ґратами агент ФСБ, який займався підпалами на Заході України, - СБУ

Зловмисник під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі