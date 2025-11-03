Чоловіка затримали у Латвії за підозрою у шпигунстві для ГРУ Росії

У Латвії затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Він збирав дані про оборонний сектор країни для Головного розвідувального управління РФ.

Кого затримано?

Йдеться про громадянина Латвії.

У чому його підозрюють?

За даними видання, чоловік отримував і передавав російській військовій розвідці інформацію про приватну інфраструктуру на території країни, що використовується авіацією, присутність сил НАТО в країні, а також про ситуацію в оборонно-промисловому комплексі Латвії.

Крім того, за завданням російської спецслужби підозрюваний чоловік збирав дані про умови придбання передплачених карток мобільного зв'язку в Латвії.

Провадження відкрили ще 14 жовтня за статтею про збір інформації в інтересах іноземної розвідки, обшуки та затримання відбулися за кілька днів після того.

Наразі чоловік залишається під вартою, слідчі продовжують розслідування.

