Чоловіка затримали у Латвії за підозрою у шпигунстві для ГРУ Росії
У Латвії затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Він збирав дані про оборонний сектор країни для Головного розвідувального управління РФ.
Про це пише Delfi, інформує Цензор.НЕТ.
Кого затримано?
Йдеться про громадянина Латвії.
У чому його підозрюють?
За даними видання, чоловік отримував і передавав російській військовій розвідці інформацію про приватну інфраструктуру на території країни, що використовується авіацією, присутність сил НАТО в країні, а також про ситуацію в оборонно-промисловому комплексі Латвії.
Крім того, за завданням російської спецслужби підозрюваний чоловік збирав дані про умови придбання передплачених карток мобільного зв'язку в Латвії.
Провадження відкрили ще 14 жовтня за статтею про збір інформації в інтересах іноземної розвідки, обшуки та затримання відбулися за кілька днів після того.
Наразі чоловік залишається під вартою, слідчі продовжують розслідування.
