Чоловіка затримали у Латвії за підозрою у шпигунстві для ГРУ Росії

Латвієць шпигував на замовлення ГРУ РФ. Що відомо?

У Латвії затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Він збирав дані про оборонний сектор країни для Головного розвідувального управління РФ.

Про це пише Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

Кого затримано?

Йдеться про громадянина Латвії.

У чому його підозрюють?

За даними видання, чоловік отримував і передавав російській військовій розвідці інформацію про приватну інфраструктуру на території країни, що використовується авіацією, присутність сил НАТО в країні, а також про ситуацію в оборонно-промисловому комплексі Латвії.

Читайте: Дрони стежать за військовими базами,- міністр оборони Бельгії Тео Франкен

Крім того, за завданням російської спецслужби підозрюваний чоловік збирав дані про умови придбання передплачених карток мобільного зв'язку в Латвії.

Провадження відкрили ще 14 жовтня за статтею про збір інформації в інтересах іноземної розвідки, обшуки та затримання відбулися за кілька днів після того.

Наразі чоловік залишається під вартою, слідчі продовжують розслідування.

Латвія (1433) шпигунство (1084) ГРУ (93)
а, в україні третина парламенту, відкрито малороси! сбу не бачить!
сбу дронами керує.
чи, що там?
чебуреків кошмарить.
зе!гніда у захваті.......
показати весь коментар
03.11.2025 13:10 Відповісти
Хоть би не повісився шпійон, через страх повернення у радную говень!!
А там військомат, і на зустріч до пригожина!!
показати весь коментар
03.11.2025 13:47 Відповісти
 
 