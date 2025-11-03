Мужчину задержали в Латвии по подозрению в шпионаже для ГРУ России

В Латвии задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Он собирал данные об оборонном секторе страны для Главного разведывательного управления РФ.

Кого задержали?

Речь идет о гражданине Латвии.

В чем его подозревают?

По данным издания, мужчина получал и передавал российской военной разведке информацию о частной инфраструктуре на территории страны, используемой авиацией, присутствии сил НАТО в стране, а также о ситуации в оборонно-промышленном комплексе Латвии.

Кроме того, по заданию российской спецслужбы подозреваемый мужчина собирал данные об условиях приобретения предоплаченных карт мобильной связи в Латвии.

Производство открыли еще 14 октября по статье о сборе информации в интересах иностранной разведки, обыски и задержания состоялись через несколько дней после этого.

Сейчас мужчина остается под стражей, следователи продолжают расследование.

