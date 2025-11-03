Мужчину задержали в Латвии по подозрению в шпионаже для ГРУ России
В Латвии задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Он собирал данные об оборонном секторе страны для Главного разведывательного управления РФ.
Об этом пишет Delfi, информирует Цензор.НЕТ.
Кого задержали?
Речь идет о гражданине Латвии.
В чем его подозревают?
По данным издания, мужчина получал и передавал российской военной разведке информацию о частной инфраструктуре на территории страны, используемой авиацией, присутствии сил НАТО в стране, а также о ситуации в оборонно-промышленном комплексе Латвии.
Кроме того, по заданию российской спецслужбы подозреваемый мужчина собирал данные об условиях приобретения предоплаченных карт мобильной связи в Латвии.
Производство открыли еще 14 октября по статье о сборе информации в интересах иностранной разведки, обыски и задержания состоялись через несколько дней после этого.
Сейчас мужчина остается под стражей, следователи продолжают расследование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сбу дронами керує.
чи, що там?
чебуреків кошмарить.
зе!гніда у захваті.......
А там військомат, і на зустріч до пригожина!!