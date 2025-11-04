Иностранец-агент ФСБ задержан в Киевской области: он занимался поджогами и вербовал новых агентов, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киевской области гражданина одной из стран Восточной Европы, который оказался агентом ФСБ и по заказу врага занимался поджогами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какие задачи должен был выполнять вражеский агент?
По материалам дела, он попал в поле зрения оккупантов, когда искал "быстрый заработок" после увольнения из вооруженных сил у себя на родине.
После вербовки ФСБ "отрядила" иностранца в наше государство, где он поселился в съемной квартире в Белой Церкви.
По инструкциям российской спецслужбы фигурант должен был отслеживать и поджигать транспортные средства украинских защитников.
Какую информацию он собирал?
Чтобы выявить потенциальные "цели", злоумышленник пешком обходил город и фотографировал автомобили военнослужащих.
"Таким образом агент следил за машиной офицера ВСУ, а затем в темное время суток вылил на ее капот легковоспламеняющуюся смесь и поджег", - пояснили в СБУ.
После этого иностранец получил задание подыскивать новых агентов для вербовки.
Как задержали вражеского агента?
Сотрудники СБУ задержали агента, когда он направлялся в Одессу для выполнения нового вражеского задания.
Во время обысков у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).
Злоумышленник под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры.
