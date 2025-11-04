Иностранец-агент ФСБ задержан в Киевской области: он занимался поджогами и вербовал новых агентов, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киевской области гражданина одной из стран Восточной Европы, который оказался агентом ФСБ и по заказу врага занимался поджогами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какие задачи должен был выполнять вражеский агент?

По материалам дела, он попал в поле зрения оккупантов, когда искал "быстрый заработок" после увольнения из вооруженных сил у себя на родине.





После вербовки ФСБ "отрядила" иностранца в наше государство, где он поселился в съемной квартире в Белой Церкви.

По инструкциям российской спецслужбы фигурант должен был отслеживать и поджигать транспортные средства украинских защитников.

Читайте также: Мужчину задержали в Латвии по подозрению в шпионаже для ГРУ России

Какую информацию он собирал?

Чтобы выявить потенциальные "цели", злоумышленник пешком обходил город и фотографировал автомобили военнослужащих.

"Таким образом агент следил за машиной офицера ВСУ, а затем в темное время суток вылил на ее капот легковоспламеняющуюся смесь и поджег", - пояснили в СБУ.

После этого иностранец получил задание подыскивать новых агентов для вербовки.

Читайте также: Бывший военный инструктор-иностранец работал на ФСБ и готовил теракты, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Как задержали вражеского агента?

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он направлялся в Одессу для выполнения нового вражеского задания.

Во время обысков у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Читайте: 15 лет проведет за решеткой агент ФСБ, занимавшийся поджогами на Западе Украины, - СБУ

Злоумышленник под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры.

Больше читайте в нашем Telegram-канале