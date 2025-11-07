СБУ задержала боевика "ДНР", который воевал за "Сомали" и пытался бежать в ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины боевика вооруженных группировок РФ, который воевал в Донецкой области.

В Ковеле поймали боевика "Сомали"

По результатам упреждающих действий, злоумышленник задержан в одном из отелей Ковеля в Волынской области, откуда он планировал выехать в Евросоюз, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, фигурантом оказался житель Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной РФ вооруженной группировке "Сомали" так называемой "ДНР".

В рядах боевиков он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил ранение и был "списан" из вражеского подразделения.

В конце октября 2025 года фигурант под видом переселенца выехал в западную приграничную зону нашего государства, чтобы оформить украинский паспорт для выезда в ЕС.

Сотрудники СБУ заблаговременно установили местонахождение злоумышленника и задержали его на этапе подготовки к побегу.

Также проверяется информация о возможной причастности задержанного к агентуре российских спецслужб, которые могли планировать его "командировку" для проведения подрывной деятельности на территории Евросоюза.

Во время обысков в гостиничном номере фигуранта обнаружены паспорта РФ и "ДНР", а также "военный билет" и шевроны вооруженных формирований страны-агрессора.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.





Смотрите также: За год на Покровском направлении бойцы ЦСО "А" СБУ уничтожили 9,5 тыс. оккупантов. ВИДЕО