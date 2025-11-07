РУС
Государственная измена
3 119 15

СБУ задержала боевика "ДНР", который воевал за "Сомали" и пытался бежать в ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины боевика вооруженных группировок РФ, который воевал в Донецкой области.

В Ковеле поймали боевика "Сомали"

По результатам упреждающих действий, злоумышленник задержан в одном из отелей Ковеля в Волынской области, откуда он планировал выехать в Евросоюз, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, фигурантом оказался житель Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной РФ вооруженной группировке "Сомали" так называемой "ДНР".

В рядах боевиков он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил ранение и был "списан" из вражеского подразделения.

В конце октября 2025 года фигурант под видом переселенца выехал в западную приграничную зону нашего государства, чтобы оформить украинский паспорт для выезда в ЕС.

Сотрудники СБУ заблаговременно установили местонахождение злоумышленника и задержали его на этапе подготовки к побегу.

Также проверяется информация о возможной причастности задержанного к агентуре российских спецслужб, которые могли планировать его "командировку" для проведения подрывной деятельности на территории Евросоюза.

Во время обысков в гостиничном номере фигуранта обнаружены паспорта РФ и "ДНР", а также "военный билет" и шевроны вооруженных формирований страны-агрессора.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Смотрите также: За год на Покровском направлении бойцы ЦСО "А" СБУ уничтожили 9,5 тыс. оккупантов. ВИДЕО

СБУ (20587) Донецкая область (11233) Білин (24) Волынская область (1054) Ковельский район (4)
Топ комментарии
+9
Й скільки ще таких кідарів легегалізується під час війни.
07.11.2025 11:11 Ответить
+9
Втекти до ЄС,ось і вся лайнячя сущність цих помийних руськомирівських крис,втекти не туди за що зрадив свій дім,привів війну,горе,розруху,а втекти туди проти чого воював,мразота.
07.11.2025 11:15 Ответить
+9
Прямо як у наших бобіків. Наголосували, щоб зійшовся посередині, а потім в такому зеленому раю жити не хочуть і пруть на захід.
07.11.2025 11:17 Ответить
Тепер його чекає, «важка доля» беркутні та вагнерівців, як це зробить зеленський!!
07.11.2025 11:10 Ответить
1000% ,в мене кум такий,за зеЛайно всирався,на початку війни встиг сам з родиною виїхати за кордон,а назад в " країну мрії " зеленського вертатись не хоче.
07.11.2025 11:25 Ответить
Збирався їхати прямо з усим цим барахлом?
07.11.2025 11:16 Ответить
Може воно йому дороге, як пам'ять про перший секс, коли його вперше збочено відтарабанили?
07.11.2025 11:20 Ответить
Глупость - это не отсутствие ума. Это такой ум (с)
07.11.2025 11:21 Ответить
З цих так званих переселенців лднр серед чоловіків необхідно зробити перевірку думаю знайдется таких сотні якщо не тисячі, і чомусь їх не мобілізовують в ЗСУ ?
07.11.2025 11:23 Ответить
У волинській області більшість працює в тцк, і ходять чутки, що є команда їх не трогати, щоб асимілювали бандерівців....
07.11.2025 12:30 Ответить
бойовиків єрмака та татарова коли затримають?
07.11.2025 11:28 Ответить
дибіл бо як і всі під..раси путінські одягнув полосатку і паспорти з собою з шевронами тягнув, дорогая память у довбня...міг би ще фотку моторольки і гівки взяти..
07.11.2025 11:42 Ответить
документ у нього мабуть ще є гарний це про групу інвалідності... Поглянути б на нього...як це його тцк не замотало ніде..Мо борода файна відлякувала православних з ТЦК??
07.11.2025 11:45 Ответить
а може час прикривати цю муйню з переселенцями? всіх східняків перепустити через сито СБУ і ГУР і таких морданів в ТЦК може скерувати?
07.11.2025 12:39 Ответить
Був одним з тих, хто створював те ДЛНР, а жити там не хоче. Обміняти його на наших бранців, хай насолоджується життям на росії.
07.11.2025 12:49 Ответить
 
 