СБУ задержала боевика "ДНР", который воевал за "Сомали" и пытался бежать в ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины боевика вооруженных группировок РФ, который воевал в Донецкой области.
В Ковеле поймали боевика "Сомали"
По результатам упреждающих действий, злоумышленник задержан в одном из отелей Ковеля в Волынской области, откуда он планировал выехать в Евросоюз, информирует Цензор.НЕТ.
Как установило расследование, фигурантом оказался житель Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной РФ вооруженной группировке "Сомали" так называемой "ДНР".
В рядах боевиков он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил ранение и был "списан" из вражеского подразделения.
В конце октября 2025 года фигурант под видом переселенца выехал в западную приграничную зону нашего государства, чтобы оформить украинский паспорт для выезда в ЕС.
Сотрудники СБУ заблаговременно установили местонахождение злоумышленника и задержали его на этапе подготовки к побегу.
Также проверяется информация о возможной причастности задержанного к агентуре российских спецслужб, которые могли планировать его "командировку" для проведения подрывной деятельности на территории Евросоюза.
Во время обысков в гостиничном номере фигуранта обнаружены паспорта РФ и "ДНР", а также "военный билет" и шевроны вооруженных формирований страны-агрессора.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
