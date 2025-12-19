РУС
20 декабря в центре Киева временно ограничат движение из-за визита иностранных делегаций

В субботу, 20 декабря, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В столице будут действовать ограничения

"20 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении", - говорится в сообщении.

Справочно

В УГО отметили, что в соответствии с действующим законодательством, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

