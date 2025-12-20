Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев
Утром 20 декабря в Киев прибыл премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает португальская телерадиокомпания RTP.
Отмечается, что Монтенегру должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Предыдущие встречи с Зеленским
Телекомпания сообщает, что до этого времени глава португальского правительства имел только две личные встречи с Зеленским.
Первая состоялась в Лиссабоне 28 мая 2024 года, когда Зеленский посетил Португалию и было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве и безопасности. Вторая состоялась в Копенгагене 2 октября этого года, когда они встретились в кулуарах саммита и обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны Португалии.
Это первый визит Монтенегру в Украину с момента его прихода к власти.
С кем еще встретится Монтенегру
Также во время визита в Киев премьер-министр Португалии встретится со своей украинской коллегой Юлией Свириденко и спикером парламента Русланом Стефанчуком.
"Этот визит является прежде всего выражением – а не именно объявлением – поддержки, которая продолжается с первой минуты, когда началась неоправданная и несправедливая агрессия России, что Португалия поддерживает Украину и украинский народ", – заявил Монтенегру по прибытии в Киев.
Украина нуждается в солидарности и финансовой помощи
Он отметил, что этот визит в Киев имеет "особое значение, потому что мы находимся в стране, которая была атакована, атакуется, подвергается вторжению и находится в состоянии войны".
"Больше, чем любая другая страна, она, естественно, нуждается в нашей солидарности и нашей близости, не говоря уже о нашей приверженности; именно это мы и приносим", – заявил он.
Премьер-министр Португалии добавил, что в настоящее время "Украина нуждается в финансовой поддержке; нет смысла игнорировать это".
"Португалия делает это на двусторонней основе; Португалия помогает Украине в рамках многочисленных программ самого разнообразного характера: с гуманитарной точки зрения, с социальной точки зрения, с военной точки зрения, с политической точки зрения, но Португалия также имеет тесные отношения между нашими общинами, и правительства также имеют обязанность представлять и выражать за народ то, что чувствует весь народ", – подтвердил он.
Якби він трохи знав історію, то перед очима в нього була б мапа Еспанської імперії (на півсвіту), а поряд - маленької, але незалежної Портуґалії. Ще в XVII столітті портуґальці дали тамтешньому "старшому брату" такого відкоша, що той дорогу до Портуґалії назавжди забув.
Були в історії моменти, коли еспанське військо стояло в Лісабоні, але були й моменти, коли портуґальске військо стояло в Мадріді.
А українцям у ХХІ столітті доводиться робити те, що портуґальці зробили в XVII ст.
Про це - якщо мірятися нещастями - треба пам'ятати.