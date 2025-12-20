РУС
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев

Луиш Монтенегру приехал в Киев

Утром 20 декабря в Киев прибыл премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру.

Об этом сообщает португальская телерадиокомпания RTP.

Отмечается, что Монтенегру должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предыдущие встречи с Зеленским

Телекомпания сообщает, что до этого времени глава португальского правительства имел только две личные встречи с Зеленским.

Первая состоялась в Лиссабоне 28 мая 2024 года, когда Зеленский посетил Португалию и было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве и безопасности. Вторая состоялась в Копенгагене 2 октября этого года, когда они встретились в кулуарах саммита и обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны Португалии.

Это первый визит Монтенегру в Украину с момента его прихода к власти.

С кем еще встретится Монтенегру 

Также во время визита в Киев премьер-министр Португалии встретится со своей украинской коллегой Юлией Свириденко и спикером парламента Русланом Стефанчуком.

"Этот визит является прежде всего выражением – а не именно объявлением – поддержки, которая продолжается с первой минуты, когда началась неоправданная и несправедливая агрессия России, что Португалия поддерживает Украину и украинский народ", – заявил Монтенегру по прибытии в Киев.

Украина нуждается в солидарности и финансовой помощи

Он отметил, что этот визит в Киев имеет "особое значение, потому что мы находимся в стране, которая была атакована, атакуется, подвергается вторжению и находится в состоянии войны".

"Больше, чем любая другая страна, она, естественно, нуждается в нашей солидарности и нашей близости, не говоря уже о нашей приверженности; именно это мы и приносим", – заявил он.

Премьер-министр Португалии добавил, что в настоящее время "Украина нуждается в финансовой поддержке; нет смысла игнорировать это".

"Португалия делает это на двусторонней основе; Португалия помогает Украине в рамках многочисленных программ самого разнообразного характера: с гуманитарной точки зрения, с социальной точки зрения, с военной точки зрения, с политической точки зрения, но Португалия также имеет тесные отношения между нашими общинами, и правительства также имеют обязанность представлять и выражать за народ то, что чувствует весь народ", – подтвердил он.

