Почти 950 дронов-перехватчиков в сутки для ВСУ: Минобороны наращивает противошахедную защиту

В декабре средний показатель обеспечения Сил обороны дронами-перехватчиками для противодействия вражеским БПЛА типа Shahed, что контрактует Агентство оборонных закупок Министерства обороны, составил почти 950 единиц в сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Увеличение поставок противошахедных средств

"Наращиваем поставки противошахедных средств для воинов. Эти средства позволяют усилить защиту от дронового террора, сохраняя ресурс для перехвата крылатых и баллистических ракет", – заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

АОЗ Минобороны продолжает работу по заключению новых контрактов и наращиванию объемов поставок дронов-перехватчиков для нужд Вооруженных Сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Германия будут совместно производить БПЛА для ВСУ: планируют до десятков тысяч дронов в год

В частности, Агентство уже начало закупки оружия и техники, в том числе противошахедных БПЛА, на 2026 год.

Дроны-перехватчики - приоритет для АОЗ

"Обеспечение военных дронами-перехватчиками является приоритетным для АОЗ. Мы системно работаем с рынком для обеспечения непрерывности и полноты поставок этих средств. Так, по состоянию на декабрь у нас есть контракты с более чем 10 производителями таких беспилотников", - отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Кроме того, Агентство добавило дроны-перехватчики тактического уровня в ИТ-систему DOT-Chain Defence. Это позволяет бригадам на линии фронта самостоятельно выбирать необходимые средства для противодействия вражеским разведывательным и ударным беспилотникам, таким как Орлан или Zala.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты SIGNUM сбили 48 "шахедов" дронами-перехватчиками STING. ВИДЕО