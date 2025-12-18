РУС
Почти 950 дронов-перехватчиков в сутки для ВСУ: Минобороны наращивает противошахедную защиту

ОЗ в декабре обеспечивала Силы обороны сотнями противошахидных дронов ежедневно

В декабре средний показатель обеспечения Сил обороны дронами-перехватчиками для противодействия вражеским БПЛА типа Shahed, что контрактует Агентство оборонных закупок Министерства обороны, составил почти 950 единиц в сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Увеличение поставок противошахедных средств

"Наращиваем поставки противошахедных средств для воинов. Эти средства позволяют усилить защиту от дронового террора, сохраняя ресурс для перехвата крылатых и баллистических ракет", – заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

АОЗ Минобороны продолжает работу по заключению новых контрактов и наращиванию объемов поставок дронов-перехватчиков для нужд Вооруженных Сил.

В частности, Агентство уже начало закупки оружия и техники, в том числе противошахедных БПЛА, на 2026 год.

Дроны-перехватчики - приоритет для АОЗ

"Обеспечение военных дронами-перехватчиками является приоритетным для АОЗ. Мы системно работаем с рынком для обеспечения непрерывности и полноты поставок этих средств. Так, по состоянию на декабрь у нас есть контракты с более чем 10 производителями таких беспилотников", - отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Кроме того, Агентство добавило дроны-перехватчики тактического уровня в ИТ-систему DOT-Chain Defence. Это позволяет бригадам на линии фронта самостоятельно выбирать необходимые средства для противодействия вражеским разведывательным и ударным беспилотникам, таким как Орлан или Zala.

Агентство оборонных закупок
Мільйон дерев...10 мільйонів дронів...950 дронів-перехоплювачів на добу....🥴
18.12.2025 15:07
Щось кожного дня падає відсоток збитих шахедів, чому?
18.12.2025 16:06
Ну, побачимо під час застосування. Сподіваюсь, нарешті буде нормальна протидія цим мопедам.
18.12.2025 15:09
18.12.2025 15:21
Вже ні одна муха від орків не пролетить.
18.12.2025 15:30
Заговолок стильний. А хто сказав конкретно про 950-немає ні від мо Умерова,ні від директора АОЗ Жумаділова.
18.12.2025 15:31
 
 