Майже 950 дронів-перехоплювачів на добу для ЗСУ: Міноборони нарощує протишахедний захист

У грудні середній показник забезпечення Сил оборони дронами-перехоплювачами для протидії ворожим БпЛА типу Shahed, які контрактує Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони, склав майже 950 одиниць на добу.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Збільшення поставок протишахедних засобів

"Нарощуємо поставки протишахедних засобів для воїнів. Ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет", – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

АОЗ Міноборони продовжує роботу з укладання нових контрактів та нарощування обсягів постачання дронів-перехоплювачів для потреб Збройних Сил.

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Зокрема, Агенція вже розпочала закупівлі зброї та техніки, у тому числі протишахедних БпЛА, на 2026 рік.

Дрони-перехоплювачі - пріоритет для АОЗ

"Забезпечення військових дронами-перехоплювачами є пріоритетним для АОЗ. Ми системно працюємо з ринком для забезпечення безперервності та повноти постачання цих засобів. Так, станом на грудень маємо контракти з більш як 10 виробниками таких безпілотників", - зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Крім того, Агенція додала дрони-перехоплювачі тактичного рівня до ІТ-системи DOT-Chain Defence. Це дає змогу бригадам на лінії фронту самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним та ударним безпілотникам, таким як Орлан чи Zala.

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