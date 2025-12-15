Україна та Німеччина спільно вироблятимуть БпЛА для ЗСУ: планують до десятків тисяч дронів на рік

Індустрія дронів

У Німеччині вироблятимуть дрони української розробки для потреб Збройних сил України. Німецька компанія Quantum Systems створила спільне підприємство з українських виробником дронів Frontline Robotics.

Відповідну угоду в понеділок, 15 грудня, було підписано на Німецько-українському економічному форумі в Берліні, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Виготовлятимуть дрони для різних цілей

Очікується, що нове німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries вироблятиме "від тисяч до десятків тисяч" дронів на рік, які можуть використовуватися як у бойових, так і в розвідувальних цілях.

"Це дрони широкого застосування, які можуть бути використані для різних цілей. Як саме їх використовувати, вирішуватиме українська армія", - повідомив в інтерв'ю DW Маттіас Лена з компанії Quantum Systems.

Нове підприємство масово вироблятиме дрони "Зум" та "Лінза", які є розробками Frontline Robotics.

Зазначається, що 100% роботизованих систем, виготовлених у Німеччині, постачатимуть Силам оборони України в обсягах, визначених Міністерством оборони України.

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В Україні важко знайти безпечні локації

За словами Лени, йдеться про виробництво як у Німеччині, так і в Україні.

У Німеччині компанія планує залучати до виробництва, зокрема, місцеву автомобільну промисловість. Натомість український виробник дронів Frontline Robotics, окрім ліцензії, також має надати інструктаж та навчання співробітників в Німеччині, йдеться у пресрелізі компанії.

"Наші дрони затребувані на фронті, тому нам важливо масштабувати серійне виробництво. У воєнний час важко знайти безпечні локації всередині країни. Створення спільного підприємства разом з Quantum Systems дозволить нам розширити виробничі потужності та ще більше зміцнити Збройні сили", - каже представник Frontline Robotics Микита Рожков.

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