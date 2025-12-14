Латвія виділяє 5 мільйонів євро на дрони для України: Сейм підтримав перерозподіл коштів

Індустрія дронів

Депутати Сейму Латвії підтримали перерозподіл п'яти мільйонів євро на закупівлю БпЛА для підтримки України у 2025 році.

Про це повідомляє агентство LETA, передає Delfi, інформує Цезор.НЕТ.

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Додаткові 5 млн євро на БпЛА

Планується, що фінансування в розмірі 5 млн євро буде перенаправлено з бюджетної програми Міністерства закордонних справ Латвії на поточний рік, призначеної для внеску Латвії в Європейський мирний механізм.

Кошти перерозподілено в Міноборони Латвії для забезпечення закупівлі безпілотних систем для підтримки України та сприяння розвитку латвійської промисловості у сфері технологій подвійного призначення.

Міністерство закордонних справ Латвії заявило, що перерозподіл коштів можливий, оскільки Угорщина заблокувала рішення про надання військової підтримки Україні через Європейський мирний механізм.

Тому заплановані Латвією внески до механізму на 2025 рік не були використані в повному обсязі, і невикористана сума перерозподіляється в межах коштів, доступних у держбюджеті.

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Допомога від Латвії

Раніше повідомлялося, що Латвія у 2026 році спрямує 15 мільйонів євро на забезпечення України дронами, а також на інноваційні дослідження у сфері розвитку безпілотних систем.

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