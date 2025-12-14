Латвия выделяет 5 миллионов евро на дроны для Украины: Сейм поддержал перераспределение средств
Индустрия дронов
Депутаты Сейма Латвии поддержали перераспределение пяти миллионов евро на закупку БПЛА для поддержки Украины в 2025 году.
Об этом сообщает агентство LETA, передает Delfi, информирует Цезор.НЕТ.
Дополнительные 5 млн евро на БПЛА
Планируется, что финансирование в размере 5 млн евро будет перенаправлено из бюджетной программы Министерства иностранных дел Латвии на текущий год, предназначенной для вклада Латвии в Европейский мирный механизм.
Средства перераспределены в Минобороны Латвии для обеспечения закупки беспилотных систем для поддержки Украины и содействия развитию латвийской промышленности в сфере технологий двойного назначения.
Министерство иностранных дел Латвии заявило, что перераспределение средств возможно, поскольку Венгрия заблокировала решение о предоставлении военной поддержки Украине через Европейский мирный механизм.
Поэтому запланированные Латвией взносы в механизм на 2025 год не были использованы в полном объеме, и неиспользованная сумма перераспределяется в пределах средств, доступных в госбюджете.
Помощь от Латвии
