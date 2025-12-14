Латвия выделяет 5 миллионов евро на дроны для Украины: Сейм поддержал перераспределение средств

Индустрия дронов

Депутаты Сейма Латвии поддержали перераспределение пяти миллионов евро на закупку БПЛА для поддержки Украины в 2025 году.

Об этом сообщает агентство LETA, передает Delfi, информирует Цезор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Дополнительные 5 млн евро на БПЛА

Планируется, что финансирование в размере 5 млн евро будет перенаправлено из бюджетной программы Министерства иностранных дел Латвии на текущий год, предназначенной для вклада Латвии в Европейский мирный механизм.

Средства перераспределены в Минобороны Латвии для обеспечения закупки беспилотных систем для поддержки Украины и содействия развитию латвийской промышленности в сфере технологий двойного назначения.

Министерство иностранных дел Латвии заявило, что перераспределение средств возможно, поскольку Венгрия заблокировала решение о предоставлении военной поддержки Украине через Европейский мирный механизм.

Поэтому запланированные Латвией взносы в механизм на 2025 год не были использованы в полном объеме, и неиспользованная сумма перераспределяется в пределах средств, доступных в госбюджете.

Читайте также: Украина получит от Латвии еще 21 бронетранспортер Patria

Помощь от Латвии

Ранее сообщалось, что Латвия в 2026 году направит 15 миллионов евро на обеспечение Украины дронами, а также на инновационные исследования в сфере развития беспилотных систем.

Читайте также: Латвия сокращает помощь украинским беженцам с 2026 года