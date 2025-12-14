РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9536 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Латвии Индустрия дронов
177 15

Латвия выделяет 5 миллионов евро на дроны для Украины: Сейм поддержал перераспределение средств

Индустрия дронов

дроны, беспилотник

Депутаты Сейма Латвии поддержали перераспределение пяти миллионов евро на закупку БПЛА для поддержки Украины в 2025 году.

Об этом сообщает агентство LETA, передает Delfi, информирует Цезор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Дополнительные 5 млн евро на БПЛА

Планируется, что финансирование в размере 5 млн евро будет перенаправлено из бюджетной программы Министерства иностранных дел Латвии на текущий год, предназначенной для вклада Латвии в Европейский мирный механизм.

Средства перераспределены в Минобороны Латвии для обеспечения закупки беспилотных систем для поддержки Украины и содействия развитию латвийской промышленности в сфере технологий двойного назначения.

Министерство иностранных дел Латвии заявило, что перераспределение средств возможно, поскольку Венгрия заблокировала решение о предоставлении военной поддержки Украине через Европейский мирный механизм.

Поэтому запланированные Латвией взносы в механизм на 2025 год не были использованы в полном объеме, и неиспользованная сумма перераспределяется в пределах средств, доступных в госбюджете.

Читайте также: Украина получит от Латвии еще 21 бронетранспортер Patria

Помощь от Латвии

  • Ранее сообщалось, что Латвия в 2026 году направит 15 миллионов евро на обеспечение Украины дронами, а также на инновационные исследования в сфере развития беспилотных систем.

Читайте также: Латвия сокращает помощь украинским беженцам с 2026 года

Автор: 

Латвия (1425) помощь (8255) дроны (5725)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Тільки безпосередньо військовим підрозділам, або виробникам. Бо зелене ОП щось вкраде
показать весь комментарий
14.12.2025 17:25 Ответить
+4
дякую Латвії
показать весь комментарий
14.12.2025 17:21 Ответить
+2
Дякую друзям
показать весь комментарий
14.12.2025 17:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага .. загасіть Zельону корупцію баблом
показать весь комментарий
14.12.2025 17:21 Ответить
Твої пропозиції?Залишити сили оборонт без допомоги,нехай за відсутність бк кровю платять а ти будеш сидіти чекати щоб оп звернув увагу?
показать весь комментарий
14.12.2025 17:28 Ответить
тільки зебіл Bogdan #603107 думає що кошти підуть на БК
показать весь комментарий
14.12.2025 17:30 Ответить
Тільки таке кончене чмо як ти,що сидить в теплі та безпеці,може не радіти допомозі силам оборони.Це прям як лєщенко в нідерланди їздив і закликав безвіз блокувати аби Пороху насрати
показать весь комментарий
14.12.2025 17:33 Ответить
гуляй, зебіл
показать весь комментарий
14.12.2025 17:33 Ответить
Так ти теж не в посадці ..а на пригрітому містечку
показать весь комментарий
14.12.2025 17:41 Ответить
дякую Латвії
показать весь комментарий
14.12.2025 17:21 Ответить
Дякую друзям
показать весь комментарий
14.12.2025 17:21 Ответить
треба буде віддячити їм, розмістивши у них ядерну зброю для захисту від русні.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:23 Ответить
То ти ще собі не зробив а вже латвії обіцяєш?Н-дa,забориста трава в нідерландах.Чи може ти не дурень а просто рекламуєш таким чином оте що в Україні заборонене?
показать весь комментарий
14.12.2025 17:30 Ответить
і тут зебіл Bogdan #603107 відмітився

як там на zельоній ботофермі , чай наливають?
показать весь комментарий
14.12.2025 17:35 Ответить
З точки зору національної безпеки Литви та України це буде правильно. Kremlin delenda est.

А коноплі давно вже треба легалізувати, бо це цілюща рослина і гарний антидепресант. Але на росії їй не місце, хай місцеве бидло бухає та клей нюхає.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:39 Ответить
Латвії*, але Литві теж це буде корисно. Чим більше ядерної зброї буде біля рашки, особливо її європейської частини, тим краще.
показать весь комментарий
14.12.2025 17:40 Ответить
Тільки безпосередньо військовим підрозділам, або виробникам. Бо зелене ОП щось вкраде
показать весь комментарий
14.12.2025 17:25 Ответить
Дякуємо, друзі.

Бо наші виродки поки що виділяють на платню депутатам та недолугим учителям, що сидітимуть у виборчих комісіях...
показать весь комментарий
14.12.2025 17:29 Ответить
 
 