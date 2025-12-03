РУС
Латвия сокращает помощь украинским беженцам с 2026 года

Депутаты Сейма Латвии приняли поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которые предусматривают отмену некоторых видов помощи. В поддержку украинских беженцев Латвия выделила в 2025 году 64 млн евро, но уже в 2026 году эта сумма уменьшится и составит 39,7 млн евро.

Какие льготы отменят?

Для беженцев из Украины отменят получение единовременной помощи на начало трудоустройства в размере одной минимальной месячной зарплаты. В то же время украинские беженцы сохраняют право на доступ к услугам Государственного агентства занятости в таком же объеме, как граждане Латвии.

Принятые изменения предусматривают, что отныне жители Украины будут иметь такие же права и в таком же объеме на скидки на проезд и провоз багажа в региональном транспорте, как и категории местных жителей, получающих субсидии. Ранее украинцы могли использовать региональный общественный транспорт и перевозить багаж бесплатно.

Также в дальнейшем жители Украины не будут освобождены от доплаты пациента при получении услуг здравоохранения, однако сохранят право на оплачиваемые государством медицинские услуги наравне с латвийцами.

Кроме того, украинцам не будут покрывать расходы на регистрацию животных и выполнение обязательных ветеринарных требований.

Читайте также: Нидерланды планируют ввести трехлетние разрешения на проживание для беженцев из Украины

Сколько украинских беженцев в Латвии?

В 2025 году количество украинцев, въезжающих в Латвию, остается стабильным. В среднем в месяц для получения статуса временной защиты в Латвии заново регистрируется 500-600 человек. Одновременно в 2025 году существенно возросло количество тех лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку в течение месяца после истечения визы или вида на жительство они не подали заявление на получение нового вида на жительство.

На 1 октября 2025 года в Реестр физических лиц в Латвии было внесено 31 152 жителя Украины, из них женщин — 17 167, мужчин — 13 985, несовершеннолетних — 6977.

Трудоустроено в Латвии не менее 9 909 жителей Украины.

Читайте также: ЕС в сентябре вынес рекордное количество решений о временной защите украинцев

ПРАВИЛЬНО!
показать весь комментарий
03.12.2025 18:37 Ответить
Що вони там роблять?
показать весь комментарий
03.12.2025 18:43 Ответить
Страдают
показать весь комментарий
03.12.2025 18:55 Ответить
Зловив чоловік золоту рибку і вона йому говорить-"Проси в мене, що хочеш, але в сусіда буде вдвічі більше". Подумав чоловік, та й каже: "Виколи мені рибко одне око." Це про тебе
показать весь комментарий
03.12.2025 18:55 Ответить
Норм.Нічого страшного.Все одно дякуємо Латвії за допомогу
показать весь комментарий
03.12.2025 18:53 Ответить
 
 