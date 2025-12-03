РУС
Нидерланды планируют ввести трехлетние виды на жительство для беженцев из Украины

Украинские беженцы в Нидерландах

Правительство Нидерландов планирует ввести для украинских беженцев трехлетние виды на жительство.

Об этом сообщила министр жилищного хозяйства Нидерландов Мона Кейзер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

В частности, такие разрешения вступят в силу в 2027 году, когда закончится временная защита в Европейском союзе. Таким образом, правительство Нидерландов хочет, чтобы после того, как украинцы потеряют временную защиту, они не перешли в категорию искателей убежища.

В течение этого срока люди с временной защитой сохранят медицинское обслуживание, но при условии уплаты страховых взносов. Также граждане Украины смогут продолжить получать образование в Нидерландах, но оно станет платным.

В письме говорится, что в муниципальном жилье, где сейчас проживают украинцы, поселят студентов и тех, кому "немедленно" потребуется жилье.

Сейчас украинские беженцы в Нидерландах имеют специальный статус в пределах ЕС, который позволяет им оставаться в стране до марта 2027 года с правом на жилье, медицинское обслуживание и образование.

