Нидерланды планируют ввести трехлетние виды на жительство для беженцев из Украины
Правительство Нидерландов планирует ввести для украинских беженцев трехлетние виды на жительство.
Об этом сообщила министр жилищного хозяйства Нидерландов Мона Кейзер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
В частности, такие разрешения вступят в силу в 2027 году, когда закончится временная защита в Европейском союзе. Таким образом, правительство Нидерландов хочет, чтобы после того, как украинцы потеряют временную защиту, они не перешли в категорию искателей убежища.
В течение этого срока люди с временной защитой сохранят медицинское обслуживание, но при условии уплаты страховых взносов. Также граждане Украины смогут продолжить получать образование в Нидерландах, но оно станет платным.
В письме говорится, что в муниципальном жилье, где сейчас проживают украинцы, поселят студентов и тех, кому "немедленно" потребуется жилье.
Сейчас украинские беженцы в Нидерландах имеют специальный статус в пределах ЕС, который позволяет им оставаться в стране до марта 2027 года с правом на жилье, медицинское обслуживание и образование.
НЕ ВТЕЧЕТЕ. Хтось так, але навіть не 50%. А це значить що мінімум 20-25 млн людей придеться щось робити з РФ щоб тут можна було жити. 45 млн в Европу НЕ ПІДУТЬ бо вона їх не прийме