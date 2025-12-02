Нідерланди планують запровадити трирічні дозволи на проживання для біженців з України

Уряд Нідерландів планує запровадити для українських біженців трирічні дозволи на проживання.

Про це повідомила міністерка житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

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Зокрема, такі дозволи стануть чинними у 2027 році, коли закінчиться тимчасовий захист в Європейському союзі. Таким чином уряд Нідерландів хоче, щоб після того, як українці втратять тимчасовий захист, вони не перейшли в категорію шукачів притулку.

Під час цього терміну люди із тимчасовим захистом збережуть медичне обслуговування, але за умови сплати страхових внесків. У листі йдеться, що у муніципальному житлі, де наразі проживають українці, поселять студентів та тих, кому "негайно" буде потрібне житло.

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Наразі українські біженці в Нідерландах мають спеціальний статус у межах ЄС, який дозволяє їм залишатися в країні до березня 2027 року з правом на житло, медичне обслуговування та освіту.