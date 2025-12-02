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Новини Українські біженці
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Нідерланди планують запровадити трирічні дозволи на проживання для біженців з України

Українські біженці у Нідерландах

Уряд Нідерландів планує запровадити для українських біженців трирічні дозволи на проживання.

Про це повідомила міністерка житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

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Зокрема, такі дозволи стануть чинними у 2027 році, коли закінчиться тимчасовий захист в Європейському союзі. Таким чином уряд Нідерландів хоче, щоб після того, як українці втратять тимчасовий захист, вони не перейшли в категорію шукачів притулку.

Під час цього терміну люди із тимчасовим захистом збережуть медичне обслуговування, але за умови сплати страхових внесків. У листі йдеться, що у муніципальному житлі, де наразі проживають українці, поселять студентів та тих, кому "негайно" буде потрібне житло.

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Наразі українські біженці в Нідерландах мають спеціальний статус у межах ЄС, який дозволяє їм залишатися в країні до березня 2027 року з правом на житло, медичне обслуговування та освіту.

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біженці (2053) Нідерланди (1705) українці (2750)
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Топ коментарі
+4
В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Нема на світі України, Немає другого Дніпра; А ви претеся на чужину. Шукати доброго добра, Добра святого. Волі ...
Слова Тараса Шевченка про Україну!
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03.12.2025 00:22 Відповісти
+4
А чого ж ти не в Україні?
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03.12.2025 00:44 Відповісти
+4
Он там страдает
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03.12.2025 06:54 Відповісти
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Це відповідь на те що тут всі пишуть - "ми втечемо а що буде з Україною нам пофіг"

НЕ ВТЕЧЕТЕ. Хтось так, але навіть не 50%. А це значить що мінімум 20-25 млн людей придеться щось робити з РФ щоб тут можна було жити. 45 млн в Европу НЕ ПІДУТЬ бо вона їх не прийме
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03.12.2025 00:00 Відповісти
Дуже сумнівна інфо. про 45.
Та й з чого ви взяли, що ВСІ зібрались покидати зелений рай? Навіть по коментарях видно, що більшості начхати, куди пастух пожене палицею, туди і йдуть.
Бажаючі працювати знайдуть способи легалізації. Оцей тимчасовий статус потрібен, щоб потихеньку їхали самі, хто вчив-вчив і за роки нічого й не вивчив.
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03.12.2025 01:13 Відповісти
В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Нема на світі України, Немає другого Дніпра; А ви претеся на чужину. Шукати доброго добра, Добра святого. Волі ...
Слова Тараса Шевченка про Україну!
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03.12.2025 00:22 Відповісти
А чого ж ти не в Україні?
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03.12.2025 00:44 Відповісти
Схаменися, ти вже сереш, а навколо Люди!!
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03.12.2025 01:35 Відповісти
ти чого хамиш скотина
ще й завстрії
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03.12.2025 07:25 Відповісти
Чия б корова мичала, а твоя б мовчала.
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03.12.2025 10:53 Відповісти
Он там страдает
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03.12.2025 06:54 Відповісти
Слова гарні, але сам Шевченко переїхав в Петербург, а не в Київ.
Чимось нагадує вимоги єврейської братви поглибити і поислити боротьбу з корупцією в Україні.
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03.12.2025 10:09 Відповісти
Таким чином скоро буде як з армянами - за межами країни українців буде більше, ніж в Україні.
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03.12.2025 07:16 Відповісти
Он, як рясно запарєбрікавих понабігало, щоб лайном плювати в Людей!!
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03.12.2025 10:13 Відповісти
 
 