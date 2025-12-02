Нідерланди планують запровадити трирічні дозволи на проживання для біженців з України
Уряд Нідерландів планує запровадити для українських біженців трирічні дозволи на проживання.
Про це повідомила міністерка житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Зокрема, такі дозволи стануть чинними у 2027 році, коли закінчиться тимчасовий захист в Європейському союзі. Таким чином уряд Нідерландів хоче, щоб після того, як українці втратять тимчасовий захист, вони не перейшли в категорію шукачів притулку.
Під час цього терміну люди із тимчасовим захистом збережуть медичне обслуговування, але за умови сплати страхових внесків. У листі йдеться, що у муніципальному житлі, де наразі проживають українці, поселять студентів та тих, кому "негайно" буде потрібне житло.
Наразі українські біженці в Нідерландах мають спеціальний статус у межах ЄС, який дозволяє їм залишатися в країні до березня 2027 року з правом на житло, медичне обслуговування та освіту.
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НЕ ВТЕЧЕТЕ. Хтось так, але навіть не 50%. А це значить що мінімум 20-25 млн людей придеться щось робити з РФ щоб тут можна було жити. 45 млн в Европу НЕ ПІДУТЬ бо вона їх не прийме
Та й з чого ви взяли, що ВСІ зібрались покидати зелений рай? Навіть по коментарях видно, що більшості начхати, куди пастух пожене палицею, туди і йдуть.
Бажаючі працювати знайдуть способи легалізації. Оцей тимчасовий статус потрібен, щоб потихеньку їхали самі, хто вчив-вчив і за роки нічого й не вивчив.
Слова Тараса Шевченка про Україну!
ще й завстрії
Чимось нагадує вимоги єврейської братви поглибити і поислити боротьбу з корупцією в Україні.