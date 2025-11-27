Уряд Нідерландів стимулюватиме повернення українців додому

Уряд Нідерландів пропонує запровадити спеціальний тимчасовий статус для громадян України, які прибули через повномасштабне вторгнення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це зроблять для того, щоб заохотити українців повертатися на батьківщину після 2027 року, пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

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Мета нового статусу

За пропозиціями Міністерства у справах біженців і міграції Нідерландів, статус нададуть після закінчення дії директиви ЄС про тимчасовий захист.

Мета заходу – уникнути одночасного навантаження на органи влади.

Тимчасовий статус також стимулюватиме повернення громадян, якщо буде встановлено мир.

"Тимчасовий статус допоможе уникнути перевантаження системи та заохотити українців повертатися додому після встановлення миру", – зазначають у міністерстві.

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Міністерство у справах біженців і міграції Нідерландів також пропонує, аби українці, які мають оплачувану роботу в країні взяли на себе такі послуги:

самостійна оплата орендованого житла;

страховка на випадок хвороби.

Щодо тих, хто не має роботи, такі українці повинні подати заявку на отримання допомоги. У Нідерландах вважають, що цей підхід дозволить уникнути навантаження на їхню міграційну систему.

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Українські біженці в інших країнах

Раніше ми повідомляли, що Польща допомагає українським біженцям останній рік. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що до його країни мають менше приїжджати українських чоловіків.

Водночас ЄС у вересні надав рекордну кількість рішень про тимчасовий захист українців.

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