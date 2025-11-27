УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Повернення біженців
4 720 49

Уряд Нідерландів стимулюватиме повернення українців додому

Ніделанди готують відправляти українських біженців додому

Уряд Нідерландів пропонує запровадити спеціальний тимчасовий статус для громадян України, які прибули через повномасштабне вторгнення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це зроблять для того, щоб заохотити українців повертатися на батьківщину після 2027 року, пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мета нового статусу

За пропозиціями Міністерства у справах біженців і міграції Нідерландів, статус нададуть після закінчення дії директиви ЄС про тимчасовий захист.
Мета заходу – уникнути одночасного навантаження на органи влади.

Тимчасовий статус також стимулюватиме повернення громадян, якщо буде встановлено мир.

"Тимчасовий статус допоможе уникнути перевантаження системи та заохотити українців повертатися додому після встановлення миру", – зазначають у міністерстві.

Також читайте: Нідерланди витратять до 3 мільярдів євро на системи боротьби з дронами

Міністерство у справах біженців і міграції Нідерландів також пропонує, аби українці, які мають оплачувану роботу в країні взяли на себе такі послуги:

  • самостійна оплата орендованого житла;
  • страховка на випадок хвороби. 

Щодо тих, хто не має роботи, такі українці повинні подати заявку на отримання допомоги. У Нідерландах вважають, що цей підхід дозволить уникнути навантаження на їхню міграційну систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Ватикану застеріг людство від Третьої світової та підтримав Україну

Українські біженці в інших країнах 

Раніше ми повідомляли, що Польща допомагає українським біженцям останній рік. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що до його країни мають менше приїжджати українських чоловіків. 

Водночас ЄС у вересні надав рекордну кількість рішень про тимчасовий захист українців.  

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

біженці (2051) Нідерланди (1702) війна в Україні (8494)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
В Україні всім пенсіонерам маячить перспектива залишитись взагалі без пенсії.
показати весь коментар
27.11.2025 22:42 Відповісти
+9
И те, чьи дети уже полностью адаптировались за 5 лет, прожитых в стране, решат все бросить и уехать в разоренную страну? Не смешите Бенины тапочки. Хорошо если вернется процентов 10 от уехавших.
показати весь коментар
27.11.2025 22:27 Відповісти
+7
А хто їх питати буде? Дивлюсь блогерку, яка живе в Франції. Має 5 дітей. В Києві працювала в банку, а в Франції прибирає в пенсіонерів. Старший син був відмінником, мріяв стати програмістом, в Франції йому не вистачає знання мови, світить ПТУ.
показати весь коментар
27.11.2025 22:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И те, чьи дети уже полностью адаптировались за 5 лет, прожитых в стране, решат все бросить и уехать в разоренную страну? Не смешите Бенины тапочки. Хорошо если вернется процентов 10 от уехавших.
показати весь коментар
27.11.2025 22:27 Відповісти
А хто їх питати буде? Дивлюсь блогерку, яка живе в Франції. Має 5 дітей. В Києві працювала в банку, а в Франції прибирає в пенсіонерів. Старший син був відмінником, мріяв стати програмістом, в Франції йому не вистачає знання мови, світить ПТУ.
показати весь коментар
27.11.2025 22:38 Відповісти
проблема в тих, хто знайшов роботу за освітою - у цих людей нульова мотивація повертатися в бідну Україну, щоб піднімати її економіку.
показати весь коментар
27.11.2025 22:46 Відповісти
І скільки таких?
показати весь коментар
28.11.2025 09:47 Відповісти
Вот таких, которые за 5 лет так и не смогли осилить уровень B1 и отправят домой. Как-раз процентов 10 наберется.
показати весь коментар
27.11.2025 22:49 Відповісти
Ааааааааааа
показати весь коментар
28.11.2025 07:44 Відповісти
Перестанут платить социалку вернуться. Или будут пытаться выжить на зарплату грузчика без перспектив на нормальную пенсию.
показати весь коментар
27.11.2025 22:39 Відповісти
В Україні всім пенсіонерам маячить перспектива залишитись взагалі без пенсії.
показати весь коментар
27.11.2025 22:42 Відповісти
І без життя...
показати весь коментар
28.11.2025 00:14 Відповісти
Многие уже работают и не сидят на социалке. В разных странах по разному, но большинство наших беженцев уже нашли работу.

https://www.rbc.ua/ukr/travel/rekordni-tempi-***********-pratsevlashtuvalisya-1667555076.html
показати весь коментар
27.11.2025 22:45 Відповісти
Син працює на складі водій навантажувача. Робота виключно нічна. Бувало, робив 12 змін без вихідних. Останнім часом не дзвонить, лише відписує в вайбер. Постійно невиспаний. Кажу, возьми вихідні відіспись. Відповідає, в цьому місяці не вийде, Різдво на носі. Надовго здоров'я хватить з такою роботою?
показати весь коментар
28.11.2025 10:06 Відповісти
І віза ще на рік.
показати весь коментар
28.11.2025 10:07 Відповісти
Я так и вижу наяву как он рвется домой в Украину в порыве патриотизма, но проклятые работодатели держат его за руки и за ноги, чтобы он не уехал. А он вырывается и кричит "Пустите, хочу в ЗСУ".
показати весь коментар
28.11.2025 10:47 Відповісти
Йому в 2020р дали військовий з записом непридатний, але зараз такі часи, що придатні усі, хто може так-сяк ходити. Хіба, що ти Міндіч. Тих, хто годиться до служби в ТЦК, у нас хватає.
показати весь коментар
28.11.2025 13:39 Відповісти
Зараз "совкі" вас заклюють
показати весь коментар
27.11.2025 22:43 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2025 22:46 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2025 23:39 Відповісти
А хто їх буде питати? Візу закриють , виплати прикриють… всього встрєчай родіна репатріанта
показати весь коментар
28.11.2025 00:24 Відповісти
Ну, вот на вас и проверим.
показати весь коментар
28.11.2025 00:47 Відповісти
Чекаємо тебе з нетерпінням
показати весь коментар
28.11.2025 07:45 Відповісти
Не вийде живу в Данії з 2006 року та маю громадянство ))))
показати весь коментар
28.11.2025 08:35 Відповісти
Це так по українськи-радіти біді сусіда.Іди до біса
показати весь коментар
28.11.2025 10:41 Відповісти
Ого, очікується наплив потужних патріотів і свідків кордонів 91🤣.
показати весь коментар
27.11.2025 22:37 Відповісти
Та їх сюди й буксиром не затащиш - випруть з Нідерландів, то поїдуть до Канади! Бо чи далі від України - тим сильніший патріотизм, тим потужніша незламність!
показати весь коментар
28.11.2025 01:06 Відповісти
І до чого ти це висрав?
показати весь коментар
28.11.2025 07:46 Відповісти
🧠 - маєш таку штуку? Думаю щось схоже маєш мати, навіть якщо крихітного розміру. Користуйся ним.
показати весь коментар
28.11.2025 12:14 Відповісти
Тільки українець може радіти з біди іншого українця.Якщо ти вважаєш що є "потужні патріоти і свідки кордонів 91р" то ти свідок "миру за будь яку ціну"?
показати весь коментар
28.11.2025 12:29 Відповісти
А де ти побачив радість з приводу біди іншого?
показати весь коментар
28.11.2025 17:34 Відповісти
Це ти так співчуття висловлюєш?-"Ого, очікується наплив потужних патріотів і свідків кордонів 91🤣.? А смайлик скорботний?
показати весь коментар
28.11.2025 18:33 Відповісти
Ти надто вузько мислиш і сприймаєш все буквально.
А за потужних патріотів і свідків кордонів 91 я і справді радий, бо вони зможуть нарешті зайнятися тим, за що так переймаються і чого бажають.
показати весь коментар
28.11.2025 18:39 Відповісти
То свідки кордонів 91р тільки за кордоном?То там же "потужні патріоти"?Так,там швалі багато,але ж так і досить сімей тих що зараз в зсу.Невже ти не розумієш на скільки спокійніше коли знаєш що твоя сімя в тих же самих нідерландах в безпеці,сита і одіта і не в вагончику чи підвалі?Широкомислячий ти наш,чи тобі аби поржати?
показати весь коментар
28.11.2025 18:43 Відповісти
Бачу треба розтлумачити, бо сам ти не можеш, чи не хочеш зрозуміти про що я пишу.

Я немаю жодних претензій до людей, які виїхали за кордон, я навіть радий, що їм вдалося. Як тільки буде можливість і сам так зроблю.

Але якщо вони звідти, з безпеки починають потужнічати, кричати про перемогу, кордони 91, самі ніяк цьому не сприяючи, тоді виникає пропозиція повертатися і брати участь в тому, за що топлять. І мене не хвилює їх мотивація, це може бути банальний пофігізм, "я і сім'я в безпеці, то можна і на розвал рашки подивитися", може бути, що вони переймаються, бо із завершенням війни їм соціалку приберуть і копняка під сраку дадуть, як дармоїдам, а можуть бути негідники, які ловлять кайф читаючи про війну і смерті, а може бути багато інших варіантів, про які я не задумувався...

Зрозуміло?
показати весь коментар
28.11.2025 18:50 Відповісти
Маячня.Немає в втвоєму короткому коменті філософії,є тільки насмішка і знецінення слова "патріот".Смійся і далі.Тільки не ображайся коли з тебе будуть сміятися
показати весь коментар
29.11.2025 09:19 Відповісти
І знову ми повертаємося до цього:

🧠 - маєш таку штуку? Думаю щось схоже маєш мати, навіть якщо крихітного розміру. Користуйся ним.
показати весь коментар
29.11.2025 18:09 Відповісти
Тьху.Ти спочатку ***** одним реченням написав а тепер мене звинувачуєш що я не розшифрував його на всі 10томів глибокого сенсу.Іди до біса
показати весь коментар
29.11.2025 18:50 Відповісти
Чому ти так гориш від звичайного спілкування в інтернеті?)
показати весь коментар
30.11.2025 19:33 Відповісти
Додому, до пекла.
«Вийшов з-під варти». За фігуранта справи Мідас Фурсенко внесли заставу в 95 млн грн - Схеми.
показати весь коментар
27.11.2025 22:38 Відповісти
Поганий варіант самогубства...
показати весь коментар
27.11.2025 22:47 Відповісти
Досить сумувати на чужині за рідним селом або містом, за садком вишневим біля хати на. Пора повертатся і любить Батькивщину не здалека.
показати весь коментар
27.11.2025 22:47 Відповісти
Или кто-то всерьез думает что там прям так ждут квалифицированных специалистов чтобы платит им по 10к евров? Да там среди местных огромная конкуренция на нормальную работу. Своих квалифицированных кадров хватает со всего мира при том. А вот кого точно не хватает так это чернорабочих на зарплату на которую придется выживать, без пособий. Почти всех кого знаю и кто выехал либо до сих пор живут на выплаты или тележки возят по супермаркету. Это люди у которых и в Киеве зп была 2-3 к евро, квартиры в Киеве или свой бизнес. В основном такие и выехали кстати. У кого были какие-то сбережения и возможности. Беднота в основном как раз осталась. Их сейчас по улицам отлавливают .
показати весь коментар
27.11.2025 22:49 Відповісти
Зараз вся інформація легкодоступна. Навіть не уявляю звідки такі беруться з мріями про 10к, але бачив подібних на Ютубі.
Якщо людина в укр жила на дві голови вище всіх інших, то мізків точно вистачить, щоб оцінити свої перспективи і спланувати за чим їде.
показати весь коментар
27.11.2025 23:11 Відповісти
не завжди так. Ряд професій - глухарі, типу юристів, лікарів і тп.
показати весь коментар
28.11.2025 00:47 Відповісти
Москале провокатор,іди до біса
показати весь коментар
28.11.2025 07:47 Відповісти
Схоже,"знедолені" укрбіженці уже набридли всім....
показати весь коментар
27.11.2025 22:54 Відповісти
"Злазьте, куме, - приїхали " ... війна ще надовго і дату закінчення дії директиви ЄС про тимчасовий захист ще не раз пересунуть
показати весь коментар
27.11.2025 23:17 Відповісти
Так в чому стимуляція то?Так + - усюди давно?Зате "щирі українці" в коментах прям в захваті
показати весь коментар
27.11.2025 23:28 Відповісти
Ууу... вкисли чуваки...
аренда - 1300-1600 ойро (і хєр хто сдасть), страховка 150-200. І все це щомісячно...
раніше можна було жити "на локації" за 50 євро чи скільки там. і страховка безкоштовна.
Якшо нема нормальної роботи, то можна починати пакувати валізи...
показати весь коментар
28.11.2025 01:26 Відповісти
Накрутив усього в купу.
показати весь коментар
28.11.2025 07:48 Відповісти
 
 