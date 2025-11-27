Уряд Нідерландів стимулюватиме повернення українців додому
Уряд Нідерландів пропонує запровадити спеціальний тимчасовий статус для громадян України, які прибули через повномасштабне вторгнення Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це зроблять для того, щоб заохотити українців повертатися на батьківщину після 2027 року, пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Мета нового статусу
За пропозиціями Міністерства у справах біженців і міграції Нідерландів, статус нададуть після закінчення дії директиви ЄС про тимчасовий захист.
Мета заходу – уникнути одночасного навантаження на органи влади.
Тимчасовий статус також стимулюватиме повернення громадян, якщо буде встановлено мир.
"Тимчасовий статус допоможе уникнути перевантаження системи та заохотити українців повертатися додому після встановлення миру", – зазначають у міністерстві.
Міністерство у справах біженців і міграції Нідерландів також пропонує, аби українці, які мають оплачувану роботу в країні взяли на себе такі послуги:
- самостійна оплата орендованого житла;
- страховка на випадок хвороби.
Щодо тих, хто не має роботи, такі українці повинні подати заявку на отримання допомоги. У Нідерландах вважають, що цей підхід дозволить уникнути навантаження на їхню міграційну систему.
Українські біженці в інших країнах
Раніше ми повідомляли, що Польща допомагає українським біженцям останній рік. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що до його країни мають менше приїжджати українських чоловіків.
Водночас ЄС у вересні надав рекордну кількість рішень про тимчасовий захист українців.
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А за потужних патріотів і свідків кордонів 91 я і справді радий, бо вони зможуть нарешті зайнятися тим, за що так переймаються і чого бажають.
Я немаю жодних претензій до людей, які виїхали за кордон, я навіть радий, що їм вдалося. Як тільки буде можливість і сам так зроблю.
Але якщо вони звідти, з безпеки починають потужнічати, кричати про перемогу, кордони 91, самі ніяк цьому не сприяючи, тоді виникає пропозиція повертатися і брати участь в тому, за що топлять. І мене не хвилює їх мотивація, це може бути банальний пофігізм, "я і сім'я в безпеці, то можна і на розвал рашки подивитися", може бути, що вони переймаються, бо із завершенням війни їм соціалку приберуть і копняка під сраку дадуть, як дармоїдам, а можуть бути негідники, які ловлять кайф читаючи про війну і смерті, а може бути багато інших варіантів, про які я не задумувався...
Зрозуміло?
🧠 - маєш таку штуку? Думаю щось схоже маєш мати, навіть якщо крихітного розміру. Користуйся ним.
«Вийшов з-під варти». За фігуранта справи Мідас Фурсенко внесли заставу в 95 млн грн - Схеми.
Якщо людина в укр жила на дві голови вище всіх інших, то мізків точно вистачить, щоб оцінити свої перспективи і спланувати за чим їде.
аренда - 1300-1600 ойро (і хєр хто сдасть), страховка 150-200. І все це щомісячно...
раніше можна було жити "на локації" за 50 євро чи скільки там. і страховка безкоштовна.
Якшо нема нормальної роботи, то можна починати пакувати валізи...