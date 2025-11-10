ЄС у вересні надав рекордну кількість рішень про тимчасовий захист українців

У вересні 2025 року у країнах Європейського Союзу ухвалили 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, які виїхали через повномасштабну війну. Це найбільший місячний показник з серпня 2023 року та на 49% більше, ніж у серпні 2025-го.

Про це повідомила пресслужба Євростату, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Вплив відкриття кордонів для юнаків

У Євростаті зазначили, що зростання кількості нових заяв збіглося за часом із відкриттям кордонів для громадян України віком 18–22 роки, ухваленим у серпні 2025 року. Водночас офіційно не уточнюється, чи більшість новоприбулих належить саме до цієї вікової групи.

Де кількість українців збільшилася найбільше

За підсумками вересня кількість українців із тимчасовим захистом у ЄС зросла на 49 555 осіб (+1,2%).

Найбільший приріст зафіксували:

Країна Приріст Відносний показник Польща +12 960 +1,3% Німеччина +7 585 +0,6% Чехія +3 455 +0,9%

Натомість у Франції кількість отримувачів тимчасового захисту зменшилася на 240 осіб (-0,4%).

Де українців найбільше відносно населення

Відносно чисельності населення приймаючих країн, найбільша частка українців з тимчасовим захистом проживає у:

Чехії – 35,7 на 1000 населення

Польщі – 27,6 на 1000

Естонії – 25,5 на 1000

Для порівняння, середній показник по ЄС — 9,6 на 1000 населення.

Хто отримує тимчасовий захист

Серед отримувачів:

понад 98% — громадяни України

44% — жінки

31% — неповнолітні

25,1% — дорослі чоловіки

Найбільше українців із тимчасовим захистом нині проживають у:

Німеччині — понад 1,2 млн (28,3% усіх в ЄС)

Польщі — понад 1 млн (23,5%)

Чехії — понад 389 тис. (9%)

