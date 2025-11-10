ЄС у вересні надав рекордну кількість рішень про тимчасовий захист українців
У вересні 2025 року у країнах Європейського Союзу ухвалили 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, які виїхали через повномасштабну війну. Це найбільший місячний показник з серпня 2023 року та на 49% більше, ніж у серпні 2025-го.
Про це повідомила пресслужба Євростату, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Вплив відкриття кордонів для юнаків
У Євростаті зазначили, що зростання кількості нових заяв збіглося за часом із відкриттям кордонів для громадян України віком 18–22 роки, ухваленим у серпні 2025 року. Водночас офіційно не уточнюється, чи більшість новоприбулих належить саме до цієї вікової групи.
Де кількість українців збільшилася найбільше
За підсумками вересня кількість українців із тимчасовим захистом у ЄС зросла на 49 555 осіб (+1,2%).
Найбільший приріст зафіксували:
|Країна
|Приріст
|Відносний показник
|Польща
|+12 960
|+1,3%
|Німеччина
|+7 585
|+0,6%
|Чехія
|+3 455
|+0,9%
Натомість у Франції кількість отримувачів тимчасового захисту зменшилася на 240 осіб (-0,4%).
Де українців найбільше відносно населення
Відносно чисельності населення приймаючих країн, найбільша частка українців з тимчасовим захистом проживає у:
Чехії – 35,7 на 1000 населення
Польщі – 27,6 на 1000
Естонії – 25,5 на 1000
Для порівняння, середній показник по ЄС — 9,6 на 1000 населення.
Хто отримує тимчасовий захист
Серед отримувачів:
понад 98% — громадяни України
44% — жінки
31% — неповнолітні
25,1% — дорослі чоловіки
Найбільше українців із тимчасовим захистом нині проживають у:
Німеччині — понад 1,2 млн (28,3% усіх в ЄС)
Польщі — понад 1 млн (23,5%)
Чехії — понад 389 тис. (9%)
Тільки від тих.хто в окопі.приймаються різні обурення.А ті.хто на дивані.захищені від війні відстрочками чи броньою .чи віком-то краще мовчати
І, так, я демобілізований з 128 ОГШБР.