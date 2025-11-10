УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8672 відвідувача онлайн
Новини Українські біженці Виїзд за кордон до 25 років
1 276 6

ЄС у вересні надав рекордну кількість рішень про тимчасовий захист українців

біженці

У вересні 2025 року у країнах Європейського Союзу ухвалили 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, які виїхали через повномасштабну війну. Це найбільший місячний показник з серпня 2023 року та на 49% більше, ніж у серпні 2025-го.

Про це повідомила пресслужба Євростату, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Вплив відкриття кордонів для юнаків

У Євростаті зазначили, що зростання кількості нових заяв збіглося за часом із відкриттям кордонів для громадян України віком 18–22 роки, ухваленим у серпні 2025 року. Водночас офіційно не уточнюється, чи більшість новоприбулих належить саме до цієї вікової групи.

Де кількість українців збільшилася найбільше

За підсумками вересня кількість українців із тимчасовим захистом у ЄС зросла на 49 555 осіб (+1,2%).

Найбільший приріст зафіксували:

Країна Приріст Відносний показник
Польща +12 960 +1,3%
Німеччина +7 585 +0,6%
Чехія +3 455 +0,9%

Натомість у Франції кількість отримувачів тимчасового захисту зменшилася на 240 осіб (-0,4%).

Де українців найбільше відносно населення

Відносно чисельності населення приймаючих країн, найбільша частка українців з тимчасовим захистом проживає у:

  • Чехії – 35,7 на 1000 населення

  • Польщі – 27,6 на 1000

  • Естонії – 25,5 на 1000

Для порівняння, середній показник по ЄС — 9,6 на 1000 населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад половина українських біженців у Німеччині вже працюють

Хто отримує тимчасовий захист

Серед отримувачів:

  • понад 98% — громадяни України

  • 44% — жінки

  • 31% — неповнолітні

  • 25,1% — дорослі чоловіки

Найбільше українців із тимчасовим захистом нині проживають у:

  • Німеччині — понад 1,2 млн (28,3% усіх в ЄС)

  • Польщі — понад 1 млн (23,5%)

  • Чехії — понад 389 тис. (9%)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці 18-22 років масово просять про тимчасовий захист у Швейцарії, - ЗМІ

Автор: 

біженці (2042) Євросоюз (15098)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну то ясно бо масово тікали разом з родичами свиріденко та zелених слуг ***** 18-24.
показати весь коментар
10.11.2025 17:05 Відповісти
До чого ця брэхня?(
показати весь коментар
10.11.2025 17:05 Відповісти
25,1% - дорослі чоловіки-підараси ссикливі!
показати весь коментар
10.11.2025 17:12 Відповісти
Ви з окопу пишите?вам за 60років?у вас плоскостопіє.енурез?
Тільки від тих.хто в окопі.приймаються різні обурення.А ті.хто на дивані.захищені від війні відстрочками чи броньою .чи віком-то краще мовчати
показати весь коментар
10.11.2025 20:58 Відповісти
Ще одна: приймаються обурення))) Ти мати героя? Ти військовослужбовець? Ти щойно демобілізувалися? Лише такі можуть коментувати військові новини, іншим жіночкам краще писати на шоу про холостяків)))
І, так, я демобілізований з 128 ОГШБР.
показати весь коментар
11.11.2025 07:00 Відповісти
Я воювала.захищала Київ.Я.мій чоловік та син.Була в найскладнішому та небезпечнішому місці.Але я не засуджую тих.хто не хоче воювати.бо розумію.чому так.Багато чого бачила.чула та знаю....
показати весь коментар
11.11.2025 14:07 Відповісти
 
 