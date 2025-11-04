Понад половина українських біженців у Німеччині вже працюють

Більше половини українських біженців, які знайшли прихисток у Німеччині після початку повномасштабної війни, вже працевлаштовані.

Про це свідчать результати дослідження Федерального інституту демографічних досліджень (BiB), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Серед українців віком від 20 до 64 років, які прибули до ФРН у період з лютого по травень 2022 року, рівень зайнятості влітку 2025 року становив 51%. Зокрема, працюють 57% українських чоловіків і 50% жінок.

Зайнятість українців зросла утричі за три роки

Автори дослідження зазначають, що інтеграція українців у німецький ринок праці відбувається швидше, ніж у біженців з інших країн. З літа 2022 року до літа 2025 року частка працевлаштованих українців зросла більш ніж утричі.

Як зазначають дослідники, якщо у перші два роки після приїзду до ФРН зайнятість зростала поступово, то на третій рік процес значно прискорився.

Возз’єднання сімей — ключ до успішної інтеграції

Відповідно до аналізу BiB, возз’єднання сімей є одним з основних чинників успішної інтеграції та наміру залишитися у країні.

"Сім’ї демонструють значно вищі наміри залишитися у Німеччині, якщо обоє батьків живуть разом", — наголосила директорка інституту Катаріна Шпісс.

Разом з тим, війна та вимушена розлука стали причиною розриву сімейних відносин у 29% українок, які прибули до Німеччини без чоловіків.

Успіхи українських дітей у вивченні німецької мови

Дані дослідження також показують, що українські діти та підлітки швидко адаптуються до нових умов. Майже половина з них уже має добрі або дуже добрі знання німецької мови, що значно перевищує показники серед дорослих.

Водночас, частка дітей і підлітків, які ще не визначилися щодо тривалого перебування у Німеччині, вища, ніж серед дорослих українців.

