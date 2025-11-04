УКР
Понад половина українських біженців у Німеччині вже працюють

Українські біженці у Німеччині

Більше половини українських біженців, які знайшли прихисток у Німеччині після початку повномасштабної війни, вже працевлаштовані.

Про це свідчать результати дослідження Федерального інституту демографічних досліджень (BiB), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Серед українців віком від 20 до 64 років, які прибули до ФРН у період з лютого по травень 2022 року, рівень зайнятості влітку 2025 року становив 51%. Зокрема, працюють 57% українських чоловіків і 50% жінок.

Зайнятість українців зросла утричі за три роки

Автори дослідження зазначають, що інтеграція українців у німецький ринок праці відбувається швидше, ніж у біженців з інших країн. З літа 2022 року до літа 2025 року частка працевлаштованих українців зросла більш ніж утричі.

Як зазначають дослідники, якщо у перші два роки після приїзду до ФРН зайнятість зростала поступово, то на третій рік процес значно прискорився.

Возз’єднання сімей — ключ до успішної інтеграції

Відповідно до аналізу BiB, возз’єднання сімей є одним з основних чинників успішної інтеграції та наміру залишитися у країні.

"Сім’ї демонструють значно вищі наміри залишитися у Німеччині, якщо обоє батьків живуть разом", — наголосила директорка інституту Катаріна Шпісс.

Разом з тим, війна та вимушена розлука стали причиною розриву сімейних відносин у 29% українок, які прибули до Німеччини без чоловіків.

Успіхи українських дітей у вивченні німецької мови

Дані дослідження також показують, що українські діти та підлітки швидко адаптуються до нових умов. Майже половина з них уже має добрі або дуже добрі знання німецької мови, що значно перевищує показники серед дорослих.

Водночас, частка дітей і підлітків, які ще не визначилися щодо тривалого перебування у Німеччині, вища, ніж серед дорослих українців.

+4
І можете про них забути. Вже не повернуться.
04.11.2025 18:02 Відповісти
+4
Так і є, втративши все- куди повертатися?
04.11.2025 18:05 Відповісти
+4
Удачи и легкой интеграции.
04.11.2025 18:08 Відповісти
А скільки чорнодупих працює?
04.11.2025 18:01 Відповісти
Якщо довідаєшся, що будеш робити з цією інформацією?
04.11.2025 18:03 Відповісти
Колись примусово везли, тепер самі їдуть. Історія зробила коло. Життя складне
04.11.2025 18:01 Відповісти
З колгоспного раю забирали...
04.11.2025 18:10 Відповісти
Для деяких, це було краще, ніж колгоспний рай. Не кажу за всіх. Брат мого діда працював у бюргера. Нормальне було відношення до нього
04.11.2025 18:14 Відповісти
Чому ж ви постійно будуєте собі таку країну, з якої потім доводиться тікати?
04.11.2025 18:24 Відповісти
"...чому ж ви..."
Чувак, а хто такі "ви" і хто такий ти?
Кур-р-рва... ніжно кажучи.
До речі, коли мене банять, то мабуть я маю право знати за що. Ну, при умові, що Україна є демократичною державою, а модератори не є кацапськими свиньми. Ну, чи свинособаками.
Якщо вони українці, то вони якось сповістять поважній жінці, що що вона якось порушила правила українського форуму.
04.11.2025 18:50 Відповісти
Ти ж і набудувало за 34 роки.
показати весь коментар
І можете про них забути. Вже не повернуться.
04.11.2025 18:02 Відповісти
Звісно ні. Для моєї дитини, це вже дім
04.11.2025 18:04 Відповісти
Так і є, втративши все- куди повертатися?
04.11.2025 18:05 Відповісти
Однозначно
04.11.2025 18:05 Відповісти
А хто в Україні буде жити?
04.11.2025 18:11 Відповісти
Пакистанці, бангладешці та інші вихідці з бідних країн Азії та Африки, які згодні працювати на дешевих примітивних роботах в полі чи кар'єрі.
04.11.2025 18:18 Відповісти
А Зе залишиться?
04.11.2025 18:36 Відповісти
Мігранти з Бангладеш
04.11.2025 18:24 Відповісти
DW
Задоволення життям у Німеччині серед українців, які перебувають у країні, рятуючись від війни, є відносно низьким і нижчим, ніж у мігрантів з інших східноєвропейських країн. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Федерального інституту демографічних досліджень (BiB), оприлюднені 29 жовтня. Як зазначається в дослідженні, українці на даний момент становлять найбільшу групу населення Німеччини зі статусом "шукачів захисту".

При цьому рівень задоволення життям серед них становить 6,3 за шкалою від 0 до 10. Для порівняння: в інших іммігрантів зі Східної Європи цей показник досягає в середньому 7,2. "Однак ця група в середньому живе в Німеччині довше (ніж українці, які втекли від війни. - Ред.) і на даний момент не має досвіду, пов'язаного з війною та біженством", - зазначається в документі.

Рівень від 0 до 6 в дослідженні оцінюється як "менш задоволені", від 7 до 8 - "задоволені", а від 9 до 10 - "дуже задоволені".
04.11.2025 18:08 Відповісти
У відсотковому співвідношенні серед опитаних українців частка "менш задоволених" життям у Німеччині, за даними на 2023 рік, становить 51,4%, частка "задоволених" - 38,3%, а "дуже задоволених" - 10,2%.

У віковій категорії до 50 років ці показники розподіляються так: 48,4% - "менш задоволені", 40,8% - "задоволені" і 10,9% - "дуже задоволені". У категорії старше 50 років: 60,0% - "менш задоволені", 31,6% - "задоволені" і 8,5% - "дуже задоволені".
04.11.2025 18:10 Відповісти
Водночас, як показує дослідження, серед українських жінок рівень задоволення життям у Німеччині на 0,3% нижчий, ніж у чоловіків. Частка українських чоловіків, "дуже задоволених" життям у Німеччині, становить 13%. Водночас цей показник значно нижчий, ніж серед німецького населення без міграційного бекграунду, зазначають автори.
За їхніми даними, рівень задоволення життям у Німеччині особливо низький серед українців, які приїхали до країни без партнера або не мають партнера.
При цьому ті, хто проживає з малолітніми дітьми, більш задоволені життям у Німеччині, ніж опитані без дітей.
Українські біженці, які добре розмовляють німецькою, а також ті, що не живуть у гуртожитках, також демонструють високий рівень задоволення життям у Німеччині, говориться в дослідженні.
04.11.2025 18:11 Відповісти
Основна причина незадоволення життям у Німеччині (особливо серед жінок) - фінансово та за умовами комфорту в Україні жили набагато краще
04.11.2025 18:14 Відповісти
Ні. Основна причина - завищені очікування. Чекали вічної халяви. А виявилось, що треба і мову вчити, і на роботу влаштовуватись, і житло потім самостійно винаймати. Засада...
04.11.2025 18:28 Відповісти
lol
04.11.2025 19:18 Відповісти
а задоволення життям в Україні як оцінюється?
04.11.2025 18:10 Відповісти
Це питання до Офісу Президента.
04.11.2025 18:12 Відповісти
а вони звідки знають?
04.11.2025 18:14 Відповісти
Їм Гордон магічєскій шар з г. зліпив...вони на нього дивляться і все бачать...
04.11.2025 18:18 Відповісти
В ОП імені Зеленського, тільки гордони (штопані) і знаходяться!
🤡😂
04.11.2025 18:40 Відповісти
Задоволення життям в Україні у прокурорів та суддів оцінюється високо, навіть під час війни.
04.11.2025 18:20 Відповісти
Ви залізли в дику філософію.

У нас якщо й питають, то починають з верху піраміди Маслоу
04.11.2025 18:22 Відповісти
Удачи и легкой интеграции.
04.11.2025 18:08 Відповісти
В Гєрманіі права русскаязичьних в атлічіі ат України нє ущімляюцца. Паетаму рассія нє нападає на Гєрманію. І на Трафальгардскай Площяді нє скачют.
04.11.2025 18:15 Відповісти
Трамп продовжив дію програми перебування біженців з України , з правом працювати, користуватися страховкою та виплачувати податки - але вже треба сплатити за неї 1000 баксів ...
04.11.2025 18:18 Відповісти
Манідільщик
04.11.2025 18:25 Відповісти
Навіщо мігрувати в країну де заборонені торрент?
04.11.2025 18:22 Відповісти
Для того, що доходу вистачає, щоб не красти, а спокійно платити за Нетфлікс, Прайм, Дісней, ще щось і споживати високоякісний контент.
04.11.2025 19:21 Відповісти
В Австрії моя племінниця молода жінка з дочкою рік пожили разом з сімʼєю австрійки- вчительки англійської. Моя нучата племінниця тренувала синочка вчтиельки англійській , сама вчителька тренувала їх німецькій, допомогла оформити документи ... Австрія надала на довічне користування без права продажу норм квартиру - однокімнатну студію. племінниця вже не перший екзамен задає на підвищення рівня знань німецької, щоб мати дозвіл працювати хоча б 40 гол на тиждень й брати кредити. А внучата племінниця закінчила ліцей у Австрії , й ліцей он-лайн в Україні. Вчиться зараз в універі в Відні й он- лайн в універі в Україні.
А працює племінниця бригадиром над прибиральницями( сірійками біженками) у готелі та підпрацьовує посудомийкою на кухні ( їй за цю халтуру навіть на податки прикрили очі )

Це називається- "нам самим такі потрібні"
04.11.2025 18:41 Відповісти
В парламент Австрії ось-ось перможуть праві *******- правда ще не скоро - вибори були у 2024р; там їх вже на лиш 6 голосів менше ніж збірна коаліція ...
04.11.2025 18:44 Відповісти
І вони не повернуться.
04.11.2025 19:19 Відповісти
 
 