Более половины украинских беженцев в Германии уже работают
Более половины украинских беженцев, которые нашли убежище в Германии после начала полномасштабной войны, уже трудоустроены.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Федерального института демографических исследований (BiB), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Среди украинцев в возрасте от 20 до 64 лет, прибывших в ФРГ в период с февраля по май 2022 года, уровень занятости летом 2025 года составил 51%. В частности, работают 57% украинских мужчин и 50% женщин.
Занятость украинцев выросла в три раза за три года
Авторы исследования отмечают, что интеграция украинцев в немецкий рынок труда происходит быстрее, чем у беженцев из других стран. С лета 2022 года по лето 2025 года доля трудоустроенных украинцев выросла более чем в три раза.
Как отмечают исследователи, если в первые два года после приезда в ФРГ занятость росла постепенно, то на третий год процесс значительно ускорился.
Воссоединение семей — ключ к успешной интеграции
Согласно анализу BiB, воссоединение семей является одним из основных факторов успешной интеграции и намерения остаться в стране.
"Семьи демонстрируют значительно более высокие намерения остаться в Германии, если оба родителя живут вместе", — подчеркнула директор института Катарина Шписс.
Вместе с тем, война и вынужденная разлука стали причиной разрыва семейных отношений у 29% украинок, прибывших в Германию без мужей.
Успехи украинских детей в изучении немецкого языка
Данные исследования также показывают, что украинские дети и подростки быстро адаптируются к новым условиям. Почти половина из них уже имеет хорошие или очень хорошие знания немецкого языка, что значительно превышает показатели среди взрослых.
В то же время, доля детей и подростков, которые еще не определились относительно длительного пребывания в Германии, выше, чем среди взрослых украинцев.
Задоволення життям у Німеччині серед українців, які перебувають у країні, рятуючись від війни, є відносно низьким і нижчим, ніж у мігрантів з інших східноєвропейських країн. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Федерального інституту демографічних досліджень (BiB), оприлюднені 29 жовтня. Як зазначається в дослідженні, українці на даний момент становлять найбільшу групу населення Німеччини зі статусом "шукачів захисту".
При цьому рівень задоволення життям серед них становить 6,3 за шкалою від 0 до 10. Для порівняння: в інших іммігрантів зі Східної Європи цей показник досягає в середньому 7,2. "Однак ця група в середньому живе в Німеччині довше (ніж українці, які втекли від війни. - Ред.) і на даний момент не має досвіду, пов'язаного з війною та біженством", - зазначається в документі.
Рівень від 0 до 6 в дослідженні оцінюється як "менш задоволені", від 7 до 8 - "задоволені", а від 9 до 10 - "дуже задоволені".
У віковій категорії до 50 років ці показники розподіляються так: 48,4% - "менш задоволені", 40,8% - "задоволені" і 10,9% - "дуже задоволені". У категорії старше 50 років: 60,0% - "менш задоволені", 31,6% - "задоволені" і 8,5% - "дуже задоволені".
За їхніми даними, рівень задоволення життям у Німеччині особливо низький серед українців, які приїхали до країни без партнера або не мають партнера.
При цьому ті, хто проживає з малолітніми дітьми, більш задоволені життям у Німеччині, ніж опитані без дітей.
Українські біженці, які добре розмовляють німецькою, а також ті, що не живуть у гуртожитках, також демонструють високий рівень задоволення життям у Німеччині, говориться в дослідженні.
