РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9642 посетителя онлайн
Новости беженцы в Германии Украинские беженцы
472 25

Более половины украинских беженцев в Германии уже работают

Украинские беженцы в Германии

Более половины украинских беженцев, которые нашли убежище в Германии после начала полномасштабной войны, уже трудоустроены.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Федерального института демографических исследований (BiB), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Среди украинцев в возрасте от 20 до 64 лет, прибывших в ФРГ в период с февраля по май 2022 года, уровень занятости летом 2025 года составил 51%. В частности, работают 57% украинских мужчин и 50% женщин.

Занятость украинцев выросла в три раза за три года

Авторы исследования отмечают, что интеграция украинцев в немецкий рынок труда происходит быстрее, чем у беженцев из других стран. С лета 2022 года по лето 2025 года доля трудоустроенных украинцев выросла более чем в три раза.

Как отмечают исследователи, если в первые два года после приезда в ФРГ занятость росла постепенно, то на третий год процесс значительно ускорился.

Воссоединение семей — ключ к успешной интеграции

Согласно анализу BiB, воссоединение семей является одним из основных факторов успешной интеграции и намерения остаться в стране.

"Семьи демонстрируют значительно более высокие намерения остаться в Германии, если оба родителя живут вместе", — подчеркнула директор института Катарина Шписс.

Вместе с тем, война и вынужденная разлука стали причиной разрыва семейных отношений у 29% украинок, прибывших в Германию без мужей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% немцев выступают против социальных выплат украинцам, - опрос

Успехи украинских детей в изучении немецкого языка

Данные исследования также показывают, что украинские дети и подростки быстро адаптируются к новым условиям. Почти половина из них уже имеет хорошие или очень хорошие знания немецкого языка, что значительно превышает показатели среди взрослых.

В то же время, доля детей и подростков, которые еще не определились относительно длительного пребывания в Германии, выше, чем среди взрослых украинцев.

Читайте также: Генсек ХДС Германии Линнеманн: "Я считаю неприемлемым, что так много молодых людей приезжают к нам"

Автор: 

беженцы (1721) Германия (7360) украинцы (3933)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
І можете про них забути. Вже не повернуться.
показать весь комментарий
04.11.2025 18:02 Ответить
+1
Колись примусово везли, тепер самі їдуть. Історія зробила коло. Життя складне
показать весь комментарий
04.11.2025 18:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки чорнодупих працює?
показать весь комментарий
04.11.2025 18:01 Ответить
Якщо довідаєшся, що будеш робити з цією інформацією?
показать весь комментарий
04.11.2025 18:03 Ответить
Колись примусово везли, тепер самі їдуть. Історія зробила коло. Життя складне
показать весь комментарий
04.11.2025 18:01 Ответить
З колгоспного раю забирали...
показать весь комментарий
04.11.2025 18:10 Ответить
Для деяких, це було краще, ніж колгоспний рай. Не кажу за всіх. Брат мого діда працював у бюргера. Нормальне було відношення до нього
показать весь комментарий
04.11.2025 18:14 Ответить
І можете про них забути. Вже не повернуться.
показать весь комментарий
04.11.2025 18:02 Ответить
Звісно ні. Для моєї дитини, це вже дім
показать весь комментарий
04.11.2025 18:04 Ответить
Так і є, втративши все- куди повертатися?
показать весь комментарий
04.11.2025 18:05 Ответить
Однозначно
показать весь комментарий
04.11.2025 18:05 Ответить
А хто в Україні буде жити?
показать весь комментарий
04.11.2025 18:11 Ответить
Пакистанці, бангладешці та інші вихідці з бідних країн Азії та Африки, які згодні працювати на дешевих примітивних роботах в полі чи кар'єрі.
показать весь комментарий
04.11.2025 18:18 Ответить
DW
Задоволення життям у Німеччині серед українців, які перебувають у країні, рятуючись від війни, є відносно низьким і нижчим, ніж у мігрантів з інших східноєвропейських країн. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Федерального інституту демографічних досліджень (BiB), оприлюднені 29 жовтня. Як зазначається в дослідженні, українці на даний момент становлять найбільшу групу населення Німеччини зі статусом "шукачів захисту".

При цьому рівень задоволення життям серед них становить 6,3 за шкалою від 0 до 10. Для порівняння: в інших іммігрантів зі Східної Європи цей показник досягає в середньому 7,2. "Однак ця група в середньому живе в Німеччині довше (ніж українці, які втекли від війни. - Ред.) і на даний момент не має досвіду, пов'язаного з війною та біженством", - зазначається в документі.

Рівень від 0 до 6 в дослідженні оцінюється як "менш задоволені", від 7 до 8 - "задоволені", а від 9 до 10 - "дуже задоволені".
показать весь комментарий
04.11.2025 18:08 Ответить
У відсотковому співвідношенні серед опитаних українців частка "менш задоволених" життям у Німеччині, за даними на 2023 рік, становить 51,4%, частка "задоволених" - 38,3%, а "дуже задоволених" - 10,2%.

У віковій категорії до 50 років ці показники розподіляються так: 48,4% - "менш задоволені", 40,8% - "задоволені" і 10,9% - "дуже задоволені". У категорії старше 50 років: 60,0% - "менш задоволені", 31,6% - "задоволені" і 8,5% - "дуже задоволені".
показать весь комментарий
04.11.2025 18:10 Ответить
Водночас, як показує дослідження, серед українських жінок рівень задоволення життям у Німеччині на 0,3% нижчий, ніж у чоловіків. Частка українських чоловіків, "дуже задоволених" життям у Німеччині, становить 13%. Водночас цей показник значно нижчий, ніж серед німецького населення без міграційного бекграунду, зазначають автори.
За їхніми даними, рівень задоволення життям у Німеччині особливо низький серед українців, які приїхали до країни без партнера або не мають партнера.
При цьому ті, хто проживає з малолітніми дітьми, більш задоволені життям у Німеччині, ніж опитані без дітей.
Українські біженці, які добре розмовляють німецькою, а також ті, що не живуть у гуртожитках, також демонструють високий рівень задоволення життям у Німеччині, говориться в дослідженні.
показать весь комментарий
04.11.2025 18:11 Ответить
Основна причина незадоволення життям у Німеччині (особливо серед жінок) - фінансово та за умовами комфорту в Україні жили набагато краще
показать весь комментарий
04.11.2025 18:14 Ответить
а задоволення життям в Україні як оцінюється?
показать весь комментарий
04.11.2025 18:10 Ответить
Це питання до Офісу Президента.
показать весь комментарий
04.11.2025 18:12 Ответить
а вони звідки знають?
показать весь комментарий
04.11.2025 18:14 Ответить
Їм Гордон магічєскій шар з г. зліпив...вони на нього дивляться і все бачать...
показать весь комментарий
04.11.2025 18:18 Ответить
Задоволення життям в Україні у прокурорів та суддів оцінюється високо, навіть під час війни.
показать весь комментарий
04.11.2025 18:20 Ответить
Ви залізли в дику філософію.

У нас якщо й питають, то починають з верху піраміди Маслоу
показать весь комментарий
04.11.2025 18:22 Ответить
Удачи и легкой интеграции.
показать весь комментарий
04.11.2025 18:08 Ответить
В Гєрманіі права русскаязичьних в атлічіі ат України нє ущімляюцца. Паетаму рассія нє нападає на Гєрманію. І на Трафальгардскай Площяді нє скачют.
показать весь комментарий
04.11.2025 18:15 Ответить
Трамп продовжив дію програми перебування біженців з України , з правом працювати, користуватися страховкою та виплачувати податки - але вже треба сплатити за неї 1000 баксів ...
показать весь комментарий
04.11.2025 18:18 Ответить
Навіщо мігрувати в країну де заборонені торрент?
показать весь комментарий
04.11.2025 18:22 Ответить
 
 