Более половины украинских беженцев в Германии уже работают

Более половины украинских беженцев, которые нашли убежище в Германии после начала полномасштабной войны, уже трудоустроены.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Федерального института демографических исследований (BiB), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Среди украинцев в возрасте от 20 до 64 лет, прибывших в ФРГ в период с февраля по май 2022 года, уровень занятости летом 2025 года составил 51%. В частности, работают 57% украинских мужчин и 50% женщин.

Занятость украинцев выросла в три раза за три года

Авторы исследования отмечают, что интеграция украинцев в немецкий рынок труда происходит быстрее, чем у беженцев из других стран. С лета 2022 года по лето 2025 года доля трудоустроенных украинцев выросла более чем в три раза.

Как отмечают исследователи, если в первые два года после приезда в ФРГ занятость росла постепенно, то на третий год процесс значительно ускорился.

Воссоединение семей — ключ к успешной интеграции

Согласно анализу BiB, воссоединение семей является одним из основных факторов успешной интеграции и намерения остаться в стране.

"Семьи демонстрируют значительно более высокие намерения остаться в Германии, если оба родителя живут вместе", — подчеркнула директор института Катарина Шписс.

Вместе с тем, война и вынужденная разлука стали причиной разрыва семейных отношений у 29% украинок, прибывших в Германию без мужей.

Успехи украинских детей в изучении немецкого языка

Данные исследования также показывают, что украинские дети и подростки быстро адаптируются к новым условиям. Почти половина из них уже имеет хорошие или очень хорошие знания немецкого языка, что значительно превышает показатели среди взрослых.

В то же время, доля детей и подростков, которые еще не определились относительно длительного пребывания в Германии, выше, чем среди взрослых украинцев.

