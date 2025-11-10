РУС
ЕС в сентябре вынес рекордное количество решений о временной защите украинцев

В сентябре 2025 года в странах Европейского Союза приняли 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины, которые выехали из-за полномасштабной войны. Это самый большой месячный показатель с августа 2023 года и на 49% больше, чем в августе 2025-го.

Об этом сообщила пресс-служба Евростата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Влияние открытия границ для юношей

В Евростате отметили, что рост количества новых заявлений совпал по времени с открытием границ для граждан Украины в возрасте 18-22 лет, принятым в августе 2025 года. В то же время официально не уточняется, принадлежит ли большинство новоприбывших именно к этой возрастной группе.

Где количество украинцев увеличилось больше всего

По итогам сентября количество украинцев с временной защитой в ЕС выросло на 49 555 человек (+1,2%).

Наибольший прирост зафиксировали:

Страна Прирост Относительный показатель
Польша +12 960 +1,3
Германия +7 585 +0,6
Чехия +3 455 +0,9

Зато во Франции количество получателей временной защиты уменьшилось на 240 человек (-0,4%).

Где украинцев больше всего относительно населения

Относительно численности населения принимающих стран, наибольшая доля украинцев с временной защитой проживает в:

  • Чехии – 35,7 на 1000 населения

  • Польше – 27,6 на 1000

  • Эстонии – 25,5 на 1000

Для сравнения, средний показатель по ЕС — 9,6 на 1000 населения.

Кто получает временную защиту

Среди получателей:

  • более 98% — граждане Украины

  • 44% — женщины

  • 31% — несовершеннолетние

  • 25,1% — взрослые мужчины

Больше всего украинцев с временной защитой в настоящее время проживают в:

  • Германии — более 1,2 млн (28,3% всех в ЕС)

  • Польше — более 1 млн (23,5%)

  • Чехии — более 389 тыс. (9%)

