ЕС в сентябре вынес рекордное количество решений о временной защите украинцев
В сентябре 2025 года в странах Европейского Союза приняли 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины, которые выехали из-за полномасштабной войны. Это самый большой месячный показатель с августа 2023 года и на 49% больше, чем в августе 2025-го.
Об этом сообщила пресс-служба Евростата, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Влияние открытия границ для юношей
В Евростате отметили, что рост количества новых заявлений совпал по времени с открытием границ для граждан Украины в возрасте 18-22 лет, принятым в августе 2025 года. В то же время официально не уточняется, принадлежит ли большинство новоприбывших именно к этой возрастной группе.
Где количество украинцев увеличилось больше всего
По итогам сентября количество украинцев с временной защитой в ЕС выросло на 49 555 человек (+1,2%).
Наибольший прирост зафиксировали:
|Страна
|Прирост
|Относительный показатель
|Польша
|+12 960
|+1,3
|Германия
|+7 585
|+0,6
|Чехия
|+3 455
|+0,9
Зато во Франции количество получателей временной защиты уменьшилось на 240 человек (-0,4%).
Где украинцев больше всего относительно населения
Относительно численности населения принимающих стран, наибольшая доля украинцев с временной защитой проживает в:
-
Чехии – 35,7 на 1000 населения
-
Польше – 27,6 на 1000
-
Эстонии – 25,5 на 1000
Для сравнения, средний показатель по ЕС — 9,6 на 1000 населения.
Кто получает временную защиту
Среди получателей:
-
более 98% — граждане Украины
-
44% — женщины
-
31% — несовершеннолетние
-
25,1% — взрослые мужчины
Больше всего украинцев с временной защитой в настоящее время проживают в:
-
Германии — более 1,2 млн (28,3% всех в ЕС)
-
Польше — более 1 млн (23,5%)
-
Чехии — более 389 тыс. (9%)
