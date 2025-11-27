УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Папа Римський висловився про війну в Україні
1 152 9

Глава Ватикану застеріг людство від Третьої світової та підтримав Україну

Папа Лев XIV у Туреччині застеріг світ від Третьої світової та виступив на підтримку України

Папа Римський Лев XIV розпочав свою першу апостольську подорож і прибув із візитом на Близький Схід. Як повідомляє Цензор.НЕТ, понтифік відвідає Туреччину та Ліван, інформує Vatican News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заклик уникнути нової світової війни

Під час виступу в Національній бібліотеці Туреччини після зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом Папа наголосив, що світ переживає небезпечний етап. За його словами, глобальні суперечки посилюються, а військові та економічні інтереси лише загострюють ситуацію.

Він нагадав, що попередні світові війни призвели до створення міжнародних інституцій, які мали б убезпечити людство від повторення трагедій. Проте сьогодні ми бачимо, що конфлікти зростають.

Ця ситуація, за висловом Папи Франциска, робить можливим поступове, фрагментарне розгортання третьої світової війни. "Ми ніколи не повинні цього допустити", — заявив Лев XIV.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна офіційно пропонує залучити Святіший Престол до повернення дітей

Понтифік закликав до ширшого культурного діалогу між різними народами та релігіями. Він наголосив, що суспільство має будуватися на любові, справедливості та допомозі слабким.

За його словами, справжній розвиток варто оцінювати не прибутками, а здатністю підтримувати тих, хто потребує допомоги. Папа також підкреслив, що Туреччина має давні християнські традиції та може бути важливим "мостом" між Заходом і Сходом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган: Україна й РФ можуть погодитися на "мирний план", якщо буде встановлено рамки, які задовольнять усі сторони

Позиція Туреччини та підтримка України

Президент Ердоган у своїй промові заявив, що Туреччина шанує всі релігії, хоча більшість населення країни є мусульманами. Також він наголосив на захисті сімейних і традиційних цінностей.

Політик нагадав про російсько-українську війну та підкреслив, що Туреччина приймає українських біженців, зокрема дітей, які постраждали від російської агресії.

Ердоган зазначив, що Анкара сприяла Чорноморській зерновій ініціативі, а також процесам обміну полоненими та тілами загиблих. За його словами, країна уважно стежить за новими дипломатичними зусиллями щодо припинення війни та готова допомагати.

Також читайте: Росія посилює русифікацію на окупованих територіях України, - британська розвідка

Що передувало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділ ЗСУ неузгоджено залишив позиції біля Гуляйполя на Запоріжжі. Ворог зайшов у фланг, - Сили оборони півдня

Автор: 

Туреччина (3722) Ердоган Реджеп Таїп (1009) війна в Україні (8494) Папа Римський Лев 14 (70)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоріше вона почалася б. Цей підар всерівно не відстане від України.
показати весь коментар
27.11.2025 18:35 Відповісти
Хоче турків навернути в християнську віру? - з Богом
показати весь коментар
27.11.2025 18:36 Відповісти
На жаль, це так не працює - застереження, навіть, самого папи не допомагають!
показати весь коментар
27.11.2025 18:42 Відповісти
...на Близький Схід...

отче, невже там головні проблеми Вашої пастви?

А чому б не приїхати в Україну до вірян УГКЦ? Це було б красномовніше за всі фальшиві слова "підтримки".
показати весь коментар
27.11.2025 18:48 Відповісти
Галілуйя!
показати весь коментар
27.11.2025 18:49 Відповісти
світ змінюються .. війни вже не ведуть вчорашніми лицарськими манерами ! Третя світова вже йде але не в основній фазі . шкода що цього не бачать люди на таких посадах . Вони розблимають коли буде пізно і все навкруги вируватиме .
показати весь коментар
27.11.2025 18:58 Відповісти
Папаня, зніми шпакули , третя мирова вже давно йде!
показати весь коментар
27.11.2025 19:26 Відповісти
Не буде ніякої третьої світової, не забивай людям баки!
показати весь коментар
27.11.2025 19:48 Відповісти
Чуваки, Папа на шляху до свого нинішнього становища перегриз горлянки сотням інших кандидатів, які намагалися зайняти це місце, в безкомпромісній підковерній війні. Не треба вважати його ідіотом.
показати весь коментар
27.11.2025 20:24 Відповісти
 
 