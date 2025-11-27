Глава Ватикану застеріг людство від Третьої світової та підтримав Україну

Папа Римський Лев XIV розпочав свою першу апостольську подорож і прибув із візитом на Близький Схід. Як повідомляє Цензор.НЕТ, понтифік відвідає Туреччину та Ліван, інформує Vatican News.

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Заклик уникнути нової світової війни

Під час виступу в Національній бібліотеці Туреччини після зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом Папа наголосив, що світ переживає небезпечний етап. За його словами, глобальні суперечки посилюються, а військові та економічні інтереси лише загострюють ситуацію.

Він нагадав, що попередні світові війни призвели до створення міжнародних інституцій, які мали б убезпечити людство від повторення трагедій. Проте сьогодні ми бачимо, що конфлікти зростають.

Ця ситуація, за висловом Папи Франциска, робить можливим поступове, фрагментарне розгортання третьої світової війни. "Ми ніколи не повинні цього допустити", — заявив Лев XIV.

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Понтифік закликав до ширшого культурного діалогу між різними народами та релігіями. Він наголосив, що суспільство має будуватися на любові, справедливості та допомозі слабким.

За його словами, справжній розвиток варто оцінювати не прибутками, а здатністю підтримувати тих, хто потребує допомоги. Папа також підкреслив, що Туреччина має давні християнські традиції та може бути важливим "мостом" між Заходом і Сходом.

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Позиція Туреччини та підтримка України

Президент Ердоган у своїй промові заявив, що Туреччина шанує всі релігії, хоча більшість населення країни є мусульманами. Також він наголосив на захисті сімейних і традиційних цінностей.

Політик нагадав про російсько-українську війну та підкреслив, що Туреччина приймає українських біженців, зокрема дітей, які постраждали від російської агресії.

Ердоган зазначив, що Анкара сприяла Чорноморській зерновій ініціативі, а також процесам обміну полоненими та тілами загиблих. За його словами, країна уважно стежить за новими дипломатичними зусиллями щодо припинення війни та готова допомагати.

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Що передувало

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі "Коаліції охочих" вкотре запропонував провести прямі переговори між Росією та Україною у Стамбулі.

24 листопада він провів телефонні переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним. Під час розмови сторони порушили тему шляхів завершення війни проти України.

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