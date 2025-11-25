Прямі переговори між Росією та Україною можна провести у Стамбулі, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі "Коаліції охочих" вкотре запропонував провести прямі переговори між Росією та Україною у Стамбулі.

Про це повідомляє пресслужба турецького президента, передає Цензор.НЕТ.

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Роль Туреччини у переговорах

Голова комунікаційного департаменту Адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран повідомив, що Туреччина продовжуватиме свої дипломатичні зусилля для сприяння прямим контактам між сторонами для якнайшвидшого досягнення справедливого та міцного миру.

"Наш президент заявив, що прямі переговори між сторонами можуть відбутися у Стамбулі, і що Туреччина підтримує зв’язок з українською та російською сторонами з цією метою", - заявив він.

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Перемир'я для всеосяжної мирної угоди

На зустрічі Туреччина висловила думку, що можливе припинення вогню, яке охоплюватиме енергетичну та портову інфраструктуру, може створити сприятливі умови для переговорів щодо всеосяжної мирної угоди між сторонами.

Туреччина продовжує активну роль у міжнародних зусиллях із врегулювання конфлікту, відстоюючи принципи безпеки та справедливості у регіоні, додали в Ердогана.

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