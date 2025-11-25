Прямі переговори між Росією та Україною можна провести у Стамбулі, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі "Коаліції охочих" вкотре запропонував провести прямі переговори між Росією та Україною у Стамбулі.
Про це повідомляє пресслужба турецького президента, передає Цензор.НЕТ.
Роль Туреччини у переговорах
Голова комунікаційного департаменту Адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран повідомив, що Туреччина продовжуватиме свої дипломатичні зусилля для сприяння прямим контактам між сторонами для якнайшвидшого досягнення справедливого та міцного миру.
"Наш президент заявив, що прямі переговори між сторонами можуть відбутися у Стамбулі, і що Туреччина підтримує зв’язок з українською та російською сторонами з цією метою", - заявив він.
Перемир'я для всеосяжної мирної угоди
На зустрічі Туреччина висловила думку, що можливе припинення вогню, яке охоплюватиме енергетичну та портову інфраструктуру, може створити сприятливі умови для переговорів щодо всеосяжної мирної угоди між сторонами.
Туреччина продовжує активну роль у міжнародних зусиллях із врегулювання конфлікту, відстоюючи принципи безпеки та справедливості у регіоні, додали в Ердогана.
- Раніше Ердоган заявив про необхідність відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі та розширення їхньої тематики.
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Іуда зеля повинен привселюдно відсмоктати пуйлу в Стамбулі.
Щоб отримати гарантії власної безпеки в разі підписання ним капітуляції.
5 год ·
Ну шо, виборці зелі?
Що там з 28 пунктами?
В якому там хоч слово про гідність?
Я вважаю, що vлада узгоджує капітуляцію України, бо безповоротна втрата територій з підписанням документів і є капітуляцію. Чи нє?
А ну закидайте мене п?дари своїм улюбленим, що твій Порох точно б все здав, а наш зеля супер патріот. Скільки ж вас, п*д*рів, горлопаніло що я агент кремля тому подібне...
Але час розставив всі крапки над "і" і з'ясувалося, що голосніше за все горлопаніло - "тримай вора", хто??? Поки я три роки зі зброєю в руках боронив Країну, Ви (zeбидлота), своїм вибором, здали її ще у 19 році.
Я б ще зміг би якось себе вмовити проявляти менше агресії до zeбидла, якби я зараз бачив хоч якусь спробу виправити ситуацію, чи принаймі хоч якусь імітацію цієї спроби хоча би в соцмережах, я не говорю вже про Майдан. Я ж знаю Вас як облуплених - на більше чим за пожрать, чи "євробляхи", Ви, з домівок х(й вийдете. Але не думайте що все якось саме розсосеться. Ні, так не буде, бо крім населення, в Україні є ще і нація. Так, ні всіх ще на війні поклали. Ось я, принаймі ще живий і таких як я, набереться ще достатньо щоб анулювати вашого президента-зрадника з його домовленостями за зраду України. Всім "хто втомився від війни", українським трампістам які різко позатикалися і іншої "яка різниця" - йдітьнах(й швидким кроком.
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