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Новини Мирні перемовини Переговори у Туреччині
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Прямі переговори між Росією та Україною можна провести у Стамбулі, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі "Коаліції охочих" вкотре запропонував провести прямі переговори між Росією та Україною у Стамбулі. 

Про це повідомляє пресслужба турецького президента, передає Цензор.НЕТ.

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Роль Туреччини у переговорах

Голова комунікаційного департаменту Адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран повідомив, що Туреччина продовжуватиме свої дипломатичні зусилля для сприяння прямим контактам між сторонами для якнайшвидшого досягнення справедливого та міцного миру.

"Наш президент заявив, що прямі переговори між сторонами можуть відбутися у Стамбулі, і що Туреччина підтримує зв’язок з українською та російською сторонами з цією метою", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган зателефонував Путіну: говорили про мирний план

Перемир'я для всеосяжної мирної угоди

На зустрічі Туреччина висловила думку, що можливе припинення вогню, яке охоплюватиме енергетичну та портову інфраструктуру, може створити сприятливі умови для переговорів щодо всеосяжної мирної угоди між сторонами.

Туреччина продовжує активну роль у міжнародних зусиллях із врегулювання конфлікту, відстоюючи принципи безпеки та справедливості у регіоні, додали в Ердогана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Туреччина готова прийняти перемовини з Росією

Автор: 

перемовини (3809) Туреччина (3721) Ердоган Реджеп Таїп (1009)
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Топ коментарі
+5
Турецький перекупник змародереного в Україні, а за сумісництвом нафтогазо-спонсор ×уйла свого брудного гешефту не впустить.
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25.11.2025 22:55 Відповісти
+4
Правильно.
Іуда зеля повинен привселюдно відсмоктати пуйлу в Стамбулі.
Щоб отримати гарантії власної безпеки в разі підписання ним капітуляції.
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25.11.2025 22:39 Відповісти
+3
Xersonsbkui Bandera

5 год ·

Ну шо, виборці зелі?

Що там з 28 пунктами?

В якому там хоч слово про гідність?

Я вважаю, що vлада узгоджує капітуляцію України, бо безповоротна втрата територій з підписанням документів і є капітуляцію. Чи нє?

А ну закидайте мене п?дари своїм улюбленим, що твій Порох точно б все здав, а наш зеля супер патріот. Скільки ж вас, п*д*рів, горлопаніло що я агент кремля тому подібне...

Але час розставив всі крапки над "і" і з'ясувалося, що голосніше за все горлопаніло - "тримай вора", хто??? Поки я три роки зі зброєю в руках боронив Країну, Ви (zeбидлота), своїм вибором, здали її ще у 19 році.

Я б ще зміг би якось себе вмовити проявляти менше агресії до zeбидла, якби я зараз бачив хоч якусь спробу виправити ситуацію, чи принаймі хоч якусь імітацію цієї спроби хоча би в соцмережах, я не говорю вже про Майдан. Я ж знаю Вас як облуплених - на більше чим за пожрать, чи "євробляхи", Ви, з домівок х(й вийдете. Але не думайте що все якось саме розсосеться. Ні, так не буде, бо крім населення, в Україні є ще і нація. Так, ні всіх ще на війні поклали. Ось я, принаймі ще живий і таких як я, набереться ще достатньо щоб анулювати вашого президента-зрадника з його домовленостями за зраду України. Всім "хто втомився від війни", українським трампістам які різко позатикалися і іншої "яка різниця" - йдітьнах(й швидким кроком.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8_%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZXmmld3l3J5lXor_J3HyInAy7DiEq3COeybGUV2-x0YxxzVRELJWM99Jux6NcwGhH8pQCvS4WJW-bsLS6ys7BypWC1cx3M0E_psxn-Fd1FqDtRMl8D6C7NqlF3nFnDWCzngYo1y6jcbSYRoJ50hsFJHPEX-xq23IOEFwPLGt4AxWIv_SQHDMDRcGeWSECbPRGD_IwgI1cv0OjRzX4RvZqNPaXH440rgnV36rDqujbnlMA&__tn__=*NK-y-R #ми_ще_не_здохли&
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25.11.2025 22:50 Відповісти
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Правильно.
Іуда зеля повинен привселюдно відсмоктати пуйлу в Стамбулі.
Щоб отримати гарантії власної безпеки в разі підписання ним капітуляції.
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25.11.2025 22:39 Відповісти
Треба збити літак пуйла при посадці. 🔪
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25.11.2025 22:45 Відповісти
Та не буде нiяких переговорiв, ну як дiти просто якись
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25.11.2025 22:47 Відповісти
Xersonsbkui Bandera

5 год ·

Ну шо, виборці зелі?

Що там з 28 пунктами?

В якому там хоч слово про гідність?

Я вважаю, що vлада узгоджує капітуляцію України, бо безповоротна втрата територій з підписанням документів і є капітуляцію. Чи нє?

А ну закидайте мене п?дари своїм улюбленим, що твій Порох точно б все здав, а наш зеля супер патріот. Скільки ж вас, п*д*рів, горлопаніло що я агент кремля тому подібне...

Але час розставив всі крапки над "і" і з'ясувалося, що голосніше за все горлопаніло - "тримай вора", хто??? Поки я три роки зі зброєю в руках боронив Країну, Ви (zeбидлота), своїм вибором, здали її ще у 19 році.

Я б ще зміг би якось себе вмовити проявляти менше агресії до zeбидла, якби я зараз бачив хоч якусь спробу виправити ситуацію, чи принаймі хоч якусь імітацію цієї спроби хоча би в соцмережах, я не говорю вже про Майдан. Я ж знаю Вас як облуплених - на більше чим за пожрать, чи "євробляхи", Ви, з домівок х(й вийдете. Але не думайте що все якось саме розсосеться. Ні, так не буде, бо крім населення, в Україні є ще і нація. Так, ні всіх ще на війні поклали. Ось я, принаймі ще живий і таких як я, набереться ще достатньо щоб анулювати вашого президента-зрадника з його домовленостями за зраду України. Всім "хто втомився від війни", українським трампістам які різко позатикалися і іншої "яка різниця" - йдітьнах(й швидким кроком.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8_%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZXmmld3l3J5lXor_J3HyInAy7DiEq3COeybGUV2-x0YxxzVRELJWM99Jux6NcwGhH8pQCvS4WJW-bsLS6ys7BypWC1cx3M0E_psxn-Fd1FqDtRMl8D6C7NqlF3nFnDWCzngYo1y6jcbSYRoJ50hsFJHPEX-xq23IOEFwPLGt4AxWIv_SQHDMDRcGeWSECbPRGD_IwgI1cv0OjRzX4RvZqNPaXH440rgnV36rDqujbnlMA&__tn__=*NK-y-R #ми_ще_не_здохли&
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25.11.2025 22:50 Відповісти
Турецький перекупник змародереного в Україні, а за сумісництвом нафтогазо-спонсор ×уйла свого брудного гешефту не впустить.
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25.11.2025 22:55 Відповісти
це той пердоган (позивний "турецькою сракою на 2 стільці"), що в серпні казав про вирішальний етап війни і швидкий мир?
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25.11.2025 22:58 Відповісти
Коли бачу Ердогана чомусь на ум приходить це
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25.11.2025 22:59 Відповісти
Не можна, бо ***** буде це трактувати як продовження перемовин 22 року. Наче за чотири роки нічого не відбулося.
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25.11.2025 23:15 Відповісти
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25.11.2025 23:30 Відповісти
Там зе-підписанти і залишаться.
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25.11.2025 23:32 Відповісти
Та ********* вже ти султан.
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25.11.2025 23:48 Відповісти
Будь які прямі переговори з росією вийдуть кривими!
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25.11.2025 23:50 Відповісти
А те старе і далі думає про піар, щоб ще довше всидіти на місці. Вже засмердівся, старий петух.
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26.11.2025 09:15 Відповісти
 
 