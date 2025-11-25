РУС
382 8

Прямые переговоры между Россией и Украиной можно провести в Стамбуле, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи "Коалиции желающих" в очередной раз предложил провести прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 

Об этом сообщает пресс-службатурецкого президента, передает Цензор.НЕТ.

Роль Турции в переговорах

Глава коммуникационного департамента Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что Турция будет продолжать свои дипломатические усилия для содействия прямым контактам между сторонами для скорейшего достижения справедливого и прочного мира.

"Наш президент заявил, что прямые переговоры между сторонами могут состояться в Стамбуле, и что Турция поддерживает связь с украинской и российской сторонами с этой целью", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган позвонил Путину: говорили о мирном плане

Перемирие для всеобъемлющего мирного соглашения

На встрече Турция высказала мнение, что возможное прекращение огня, которое будет охватывать энергетическую и портовую инфраструктуру, может создать благоприятные условия для переговоров о всеобъемлющем мирном соглашении между сторонами.

Турция продолжает играть активную роль в международных усилиях по урегулированию конфликта, отстаивая принципы безопасности и справедливости в регионе, добавили в Эрдогане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Турция готова принять переговоры с Россией

Правильно.
Іуда зеля повинен привселюдно відсмоктати пуйлу в Стамбулі.
Щоб отримати гарантії власної безпеки в разі підписання ним капітуляції.
25.11.2025 22:39 Ответить
Треба збити літак пуйла при посадці. 🔪
25.11.2025 22:45 Ответить
Та не буде нiяких переговорiв, ну як дiти просто якись
25.11.2025 22:47 Ответить
Xersonsbkui Bandera

5 год ·

Ну шо, виборці зелі?

Що там з 28 пунктами?

В якому там хоч слово про гідність?

Я вважаю, що vлада узгоджує капітуляцію України, бо безповоротна втрата територій з підписанням документів і є капітуляцію. Чи нє?

А ну закидайте мене п?дари своїм улюбленим, що твій Порох точно б все здав, а наш зеля супер патріот. Скільки ж вас, п*д*рів, горлопаніло що я агент кремля тому подібне...

Але час розставив всі крапки над "і" і з'ясувалося, що голосніше за все горлопаніло - "тримай вора", хто??? Поки я три роки зі зброєю в руках боронив Країну, Ви (zeбидлота), своїм вибором, здали її ще у 19 році.

Я б ще зміг би якось себе вмовити проявляти менше агресії до zeбидла, якби я зараз бачив хоч якусь спробу виправити ситуацію, чи принаймі хоч якусь імітацію цієї спроби хоча би в соцмережах, я не говорю вже про Майдан. Я ж знаю Вас як облуплених - на більше чим за пожрать, чи "євробляхи", Ви, з домівок х(й вийдете. Але не думайте що все якось саме розсосеться. Ні, так не буде, бо крім населення, в Україні є ще і нація. Так, ні всіх ще на війні поклали. Ось я, принаймі ще живий і таких як я, набереться ще достатньо щоб анулювати вашого президента-зрадника з його домовленостями за зраду України. Всім "хто втомився від війни", українським трампістам які різко позатикалися і іншої "яка різниця" - йдітьнах(й швидким кроком.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B8_%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZXmmld3l3J5lXor_J3HyInAy7DiEq3COeybGUV2-x0YxxzVRELJWM99Jux6NcwGhH8pQCvS4WJW-bsLS6ys7BypWC1cx3M0E_psxn-Fd1FqDtRMl8D6C7NqlF3nFnDWCzngYo1y6jcbSYRoJ50hsFJHPEX-xq23IOEFwPLGt4AxWIv_SQHDMDRcGeWSECbPRGD_IwgI1cv0OjRzX4RvZqNPaXH440rgnV36rDqujbnlMA&__tn__=*NK-y-R #ми_ще_не_здохли&
25.11.2025 22:50 Ответить
Турецький перекупник змародереного в Україні, а за сумісництвом нафтогазо-спонсор ×уйла свого брудного гешефту не впустить.
25.11.2025 22:55 Ответить
це той пердоган (позивний "турецькою сракою на 2 стільці"), що в серпні казав про вирішальний етап війни і швидкий мир?
25.11.2025 22:58 Ответить
Коли бачу Ердогана чомусь на ум приходить це
25.11.2025 22:59 Ответить
Не можна, бо ***** буде це трактувати як продовження перемовин 22 року. Наче за чотири роки нічого не відбулося.
25.11.2025 23:15 Ответить
 
 