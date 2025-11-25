Прямые переговоры между Россией и Украиной можно провести в Стамбуле, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи "Коалиции желающих" в очередной раз предложил провести прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Об этом сообщает пресс-службатурецкого президента, передает Цензор.НЕТ.

Роль Турции в переговорах

Глава коммуникационного департамента Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что Турция будет продолжать свои дипломатические усилия для содействия прямым контактам между сторонами для скорейшего достижения справедливого и прочного мира.

"Наш президент заявил, что прямые переговоры между сторонами могут состояться в Стамбуле, и что Турция поддерживает связь с украинской и российской сторонами с этой целью", - заявил он.

Перемирие для всеобъемлющего мирного соглашения

На встрече Турция высказала мнение, что возможное прекращение огня, которое будет охватывать энергетическую и портовую инфраструктуру, может создать благоприятные условия для переговоров о всеобъемлющем мирном соглашении между сторонами.

Турция продолжает играть активную роль в международных усилиях по урегулированию конфликта, отстаивая принципы безопасности и справедливости в регионе, добавили в Эрдогане.

