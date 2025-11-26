Нідерланди витратять до 3 мільярдів євро на системи боротьби з дронами

Міністерство оборони Нідерландів повідомило про план витратити від 1,25 млрд до 3 млрд євро на посилення можливостей боротьби з дронами, включно з додатковими зенітними системами, дронами-перехоплювачами, радарами та засобами протидії малим БПЛА, на тлі зростання кількості виявлених дронів у Європі.

Як пише NL Times, також буде посилено захист військово-морських суден від атак дронів.

Раніше цього року Міністерство оборони Нідерландів оголосило про придбання 22 мобільних систем боротьби з дронами Skyranger 30, перша з яких очікується у 2028 році.

Це оголошення відбулося після неодноразових виявлень дронів над голландськими військовими базами. Минулого тижня повідомлялося про дрони над авіабазами Ейндховен та Фолькель, що спонукало Міністерство оборони Нідерландів уперше відкрити вогонь по дронах, використовуючи як електронні засоби протидії, так і зброю.

Раніше цього місяця дрон було помічено над диспетчерською вежею на авіабазі Гілзе-Рієн. Подальше розслідування, проведене Королівською нідерландською військовою поліцією Marechaussee, не виявило жодних винних, а за кілька тижнів до цього на тій самій базі було виявлено ще один безпілотник.

Тимчасовий державний секретар Гіс Туїнман назвав інциденти з неідентифікованими безпілотниками "дуже тривожними подіями.

"Ефективне використання безпілотних систем та захист від них – це гра в кішки-мишки, яка вимагає швидких кроків в інноваціях та масштабуванні", – зазначив він.

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Раніше міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус заявив, що Німеччина не створюватиме запаси безпілотників, готуючись до можливої війни з Російською Федерацією, попри те, що війна в Україні продемонструвала важливість такого типу озброєнь.