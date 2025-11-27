Правительство Нидерландов будет стимулировать возвращение украинцев домой
Правительство Нидерландов предлагает ввести специальный временный статус для граждан Украины, прибывших из-за полномасштабного вторжения России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это сделают для того, чтобы поощрить украинцев возвращаться на родину после 2027 года, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Цель нового статуса
По предложениям Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов, статус будет предоставлен после истечения срока действия директивы ЕС о временной защите.
Цель мероприятия – избежать одновременной нагрузки на органы власти.
Временный статус также будет стимулировать возвращение граждан, если будет установлен мир.
"Временный статус поможет избежать перегрузки системы и поощрить украинцев возвращаться домой после установления мира", – отмечают в министерстве.
Министерство по делам беженцев и миграции Нидерландов также предлагает, чтобы украинцы, имеющие оплачиваемую работу в стране, взяли на себя следующие услуги:
- самостоятельная оплата арендованного жилья;
- страховка на случай болезни.
Что касается тех, кто не имеет работы, такие украинцы должны подать заявку на получение помощи. В Нидерландах считают, что этот подход позволит избежать нагрузки на их миграционную систему.
Украинские беженцы в других странах
Ранее мы сообщали, что Польша помогает украинским беженцам последний год. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в его страну должны меньше приезжать украинские мужчины.
В то же время. ЕС в сентябре предоставил рекордное количество решений о временной защите украинцев.
