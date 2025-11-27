РУС
Правительство Нидерландов будет стимулировать возвращение украинцев домой

Нидерланды готовятся отправлять украинских беженцев домой

Правительство Нидерландов предлагает ввести специальный временный статус для граждан Украины, прибывших из-за полномасштабного вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это сделают для того, чтобы поощрить украинцев возвращаться на родину после 2027 года, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Цель нового статуса

По предложениям Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов, статус будет предоставлен после истечения срока действия директивы ЕС о временной защите.
Цель мероприятия – избежать одновременной нагрузки на органы власти.

Временный статус также будет стимулировать возвращение граждан, если будет установлен мир.

"Временный статус поможет избежать перегрузки системы и поощрить украинцев возвращаться домой после установления мира", – отмечают в министерстве.

Министерство по делам беженцев и миграции Нидерландов также предлагает, чтобы украинцы, имеющие оплачиваемую работу в стране, взяли на себя следующие услуги:

  • самостоятельная оплата арендованного жилья;
  • страховка на случай болезни. 

Что касается тех, кто не имеет работы, такие украинцы должны подать заявку на получение помощи. В Нидерландах считают, что этот подход позволит избежать нагрузки на их миграционную систему.

Украинские беженцы в других странах 

Ранее мы сообщали, что Польша помогает украинским беженцам последний год. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в его страну должны меньше приезжать украинские мужчины. 

В то же время. ЕС в сентябре предоставил рекордное количество решений о временной защите украинцев.  

беженцы (1730) Нидерланды (1673) война в Украине (7011)
+6
И те, чьи дети уже полностью адаптировались за 5 лет, прожитых в стране, решат все бросить и уехать в разоренную страну? Не смешите Бенины тапочки. Хорошо если вернется процентов 10 от уехавших.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:27
+5
В Україні всім пенсіонерам маячить перспектива залишитись взагалі без пенсії.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:42
+4
Ого, очікується наплив потужних патріотів і свідків кордонів 91🤣.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:37
И те, чьи дети уже полностью адаптировались за 5 лет, прожитых в стране, решат все бросить и уехать в разоренную страну? Не смешите Бенины тапочки. Хорошо если вернется процентов 10 от уехавших.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:27
А хто їх питати буде? Дивлюсь блогерку, яка живе в Франції. Має 5 дітей. В Києві працювала в банку, а в Франції прибирає в пенсіонерів. Старший син був відмінником, мріяв стати програмістом, в Франції йому не вистачає знання мови, світить ПТУ.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:38
Вони там консерви з молодих українок їдять і мають 58 видів гомосексуалістів💩
показать весь комментарий
27.11.2025 22:42
проблема в тих, хто знайшов роботу за освітою - у цих людей нульова мотивація повертатися в бідну Україну, щоб піднімати її економіку.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:46
Вот таких, которые за 5 лет так и не смогли осилить уровень B1 и отправят домой. Как-раз процентов 10 наберется.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:49
Перестанут платить социалку вернуться. Или будут пытаться выжить на зарплату грузчика без перспектив на нормальную пенсию.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:39
В Україні всім пенсіонерам маячить перспектива залишитись взагалі без пенсії.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:42
І без життя...
показать весь комментарий
28.11.2025 00:14
Многие уже работают и не сидят на социалке. В разных странах по разному, но большинство наших беженцев уже нашли работу.

https://www.rbc.ua/ukr/travel/rekordni-tempi-***********-pratsevlashtuvalisya-1667555076.html
показать весь комментарий
27.11.2025 22:45
Зараз "совкі" вас заклюють
показать весь комментарий
27.11.2025 22:43
показать весь комментарий
27.11.2025 22:46
показать весь комментарий
27.11.2025 23:39
А хто їх буде питати? Візу закриють , виплати прикриють… всього встрєчай родіна репатріанта
показать весь комментарий
28.11.2025 00:24
Ну, вот на вас и проверим.
показать весь комментарий
28.11.2025 00:47
Ого, очікується наплив потужних патріотів і свідків кордонів 91🤣.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:37
Та їх сюди й буксиром не затащиш - випруть з Нідерландів, то поїдуть до Канади! Бо чи далі від України - тим сильніший патріотизм, тим потужніша незламність!
показать весь комментарий
28.11.2025 01:06
Додому, до пекла.
«Вийшов з-під варти». За фігуранта справи Мідас Фурсенко внесли заставу в 95 млн грн - Схеми.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:38
Поганий варіант самогубства...
показать весь комментарий
27.11.2025 22:47
Досить сумувати на чужині за рідним селом або містом, за садком вишневим біля хати на. Пора повертатся і любить Батькивщину не здалека.
показать весь комментарий
27.11.2025 22:47
Или кто-то всерьез думает что там прям так ждут квалифицированных специалистов чтобы платит им по 10к евров? Да там среди местных огромная конкуренция на нормальную работу. Своих квалифицированных кадров хватает со всего мира при том. А вот кого точно не хватает так это чернорабочих на зарплату на которую придется выживать, без пособий. Почти всех кого знаю и кто выехал либо до сих пор живут на выплаты или тележки возят по супермаркету. Это люди у которых и в Киеве зп была 2-3 к евро, квартиры в Киеве или свой бизнес. В основном такие и выехали кстати. У кого были какие-то сбережения и возможности. Беднота в основном как раз осталась. Их сейчас по улицам отлавливают .
показать весь комментарий
27.11.2025 22:49
Зараз вся інформація легкодоступна. Навіть не уявляю звідки такі беруться з мріями про 10к, але бачив подібних на Ютубі.
Якщо людина в укр жила на дві голови вище всіх інших, то мізків точно вистачить, щоб оцінити свої перспективи і спланувати за чим їде.
показать весь комментарий
27.11.2025 23:11
не завжди так. Ряд професій - глухарі, типу юристів, лікарів і тп.
показать весь комментарий
28.11.2025 00:47
Схоже,"знедолені" укрбіженці уже набридли всім....
показать весь комментарий
27.11.2025 22:54
"Злазьте, куме, - приїхали " ... війна ще надовго і дату закінчення дії директиви ЄС про тимчасовий захист ще не раз пересунуть
показать весь комментарий
27.11.2025 23:17
Так в чому стимуляція то?Так + - усюди давно?Зате "щирі українці" в коментах прям в захваті
показать весь комментарий
27.11.2025 23:28
 
 