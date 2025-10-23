Премьер Баварии призвал сократить въезд молодых украинцев в Германию
Премьер Баварии Маркус Зёдер хочет ограничить въезд молодых украинских мужчин в Германию. Он призвал Европу давить на Украину для изменения правил выезда. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, Зёдер заявил:
"Мы должны контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых людей из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она изменила смягченные правила выезда".
По его словам, цель - убедить Украину снова ужесточить правила выезда.
"Никому не поможет, если все больше молодых людей из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", - подчеркнул Зёдер.
Он также добавил:
"Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не может быть сделано добровольно, то так называемая Директива о массовом притоке мигрантов должна быть ограничена на уровне ЕС".
Данные и соцвыплаты: причины наплыва
По данным Федерального министерства внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въезжают в Германию, резко возросло:
-
с 19 человек в неделю в середине августа до более 1000 в сентябре;
-
в октябре - от 1400 до почти 1800 человек в неделю.
Зёдер также призвал отменить выплаты соцпомощи для украинских беженцев, которые ищут работу или чьего дохода не хватает для самообеспечения.
"Из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии", - сказал он.
При этом Зёдер подчеркнул, что Германия "поддерживает Украину всем сердцем" - оружием, деньгами и гуманитарной помощью:
"Но она также нуждается в украинских солдатах для защиты собственной страны".
Подобные заявления от Маркуса Зедера звучат не впервые. Еще в сентябре он отмечал, что большинство украинских мужчин должны вернуться на родину. Тогда он заявил:
"Мира пока не видно. Поэтому вполне логично обсуждать возвращение пригодных к службе украинцев домой, чтобы они могли укреплять оборону своей страны".
Политик также подчеркнул, что в Германии работает относительно меньше украинских беженцев, чем в большинстве других стран ЕС, и именно это, по его мнению, должно стать аргументом для пересмотра нынешней политики в отношении украинских граждан призывного возраста.
Ранее мы сообщали, что в Австрии закрывают последний центр приема украинских беженцев, а Латвия уменьшает объемы поддержки для украинских граждан, живущих в их стране.
