Премьер Баварии призвал сократить въезд молодых украинцев в Германию

Премьер Баварии Маркус Зёдер хочет ограничить въезд молодых украинских мужчин в Германию. Он призвал Европу давить на Украину для изменения правил выезда. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, Зёдер заявил:

"Мы должны контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых людей из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она изменила смягченные правила выезда".

По его словам, цель - убедить Украину снова ужесточить правила выезда.

"Никому не поможет, если все больше молодых людей из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", - подчеркнул Зёдер.

Он также добавил:

"Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не может быть сделано добровольно, то так называемая Директива о массовом притоке мигрантов должна быть ограничена на уровне ЕС".

Читайте: 66% немцев выступают против социальных выплат украинцам, - опрос

Данные и соцвыплаты: причины наплыва

По данным Федерального министерства внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въезжают в Германию, резко возросло:

с 19 человек в неделю в середине августа до более 1000 в сентябре;

в октябре - от 1400 до почти 1800 человек в неделю.

Зёдер также призвал отменить выплаты соцпомощи для украинских беженцев, которые ищут работу или чьего дохода не хватает для самообеспечения.

"Из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии", - сказал он.

При этом Зёдер подчеркнул, что Германия "поддерживает Украину всем сердцем" - оружием, деньгами и гуманитарной помощью:

"Но она также нуждается в украинских солдатах для защиты собственной страны".

Подобные заявления от Маркуса Зедера звучат не впервые. Еще в сентябре он отмечал, что большинство украинских мужчин должны вернуться на родину. Тогда он заявил:

"Мира пока не видно. Поэтому вполне логично обсуждать возвращение пригодных к службе украинцев домой, чтобы они могли укреплять оборону своей страны".

Политик также подчеркнул, что в Германии работает относительно меньше украинских беженцев, чем в большинстве других стран ЕС, и именно это, по его мнению, должно стать аргументом для пересмотра нынешней политики в отношении украинских граждан призывного возраста.

Ранее мы сообщали, что в Австрии закрывают последний центр приема украинских беженцев, а Латвия уменьшает объемы поддержки для украинских граждан, живущих в их стране.

