РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9268 посетителей онлайн
Новости Возвращение беженцев Возвращение украинцев из-за границі
2 148 54

Премьер Баварии призвал сократить въезд молодых украинцев в Германию

Зёдер призвал сократить въезд молодых украинцев в Германию

Премьер Баварии Маркус Зёдер хочет ограничить въезд молодых украинских мужчин в Германию. Он призвал Европу давить на Украину для изменения правил выезда. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv, Зёдер заявил:

"Мы должны контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых людей из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она изменила смягченные правила выезда".

По его словам, цель - убедить Украину снова ужесточить правила выезда.

"Никому не поможет, если все больше молодых людей из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", - подчеркнул Зёдер.

Он также добавил:

"Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не может быть сделано добровольно, то так называемая Директива о массовом притоке мигрантов должна быть ограничена на уровне ЕС".

Читайте: 66% немцев выступают против социальных выплат украинцам, - опрос

Данные и соцвыплаты: причины наплыва

По данным Федерального министерства внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въезжают в Германию, резко возросло:

  • с 19 человек в неделю в середине августа до более 1000 в сентябре;

  • в октябре - от 1400 до почти 1800 человек в неделю.

Зёдер также призвал отменить выплаты соцпомощи для украинских беженцев, которые ищут работу или чьего дохода не хватает для самообеспечения.

"Из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии", - сказал он.

При этом Зёдер подчеркнул, что Германия "поддерживает Украину всем сердцем" - оружием, деньгами и гуманитарной помощью:

"Но она также нуждается в украинских солдатах для защиты собственной страны".

Подобные заявления от Маркуса Зедера звучат не впервые. Еще в сентябре он отмечал, что большинство украинских мужчин должны вернуться на родину. Тогда он заявил:

"Мира пока не видно. Поэтому вполне логично обсуждать возвращение пригодных к службе украинцев домой, чтобы они могли укреплять оборону своей страны".

Политик также подчеркнул, что в Германии работает относительно меньше украинских беженцев, чем в большинстве других стран ЕС, и именно это, по его мнению, должно стать аргументом для пересмотра нынешней политики в отношении украинских граждан призывного возраста.

Ранее мы сообщали, что в Австрии закрывают последний центр приема украинских беженцев, а Латвия уменьшает объемы поддержки для украинских граждан, живущих в их стране.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

беженцы (1712) Германия (7336) призыв (748) мужчины (157) переселенцы (533)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Зрозуміло що цей Маркус Зьодер-дірявий *****, але ж тікають українці...тікають... Бариги та злочинці за 30 років не спромоглися донести до людей національну ідею.🤷
показать весь комментарий
23.10.2025 20:43 Ответить
+4
"а так хоча б молодь виїхала"

ну звісно - коли виїжджають ті хто потенційно міг би воювати краще і з меншими втратами - це ж допомагає нам не "зтертися".

зебіл - це невиліковний імбицилобаран по життю, просто 0 балів IQ, навіть мавпи в зоопарку розумніші.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:48 Ответить
+4
Правильно. Німеччина потребує більше молодих африканців. Бажано навіть без трьох класів освіти, а якщо є стійке небажання працювати то навіть паспорта не треба з собою мати.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеля тексти пише? "Маркус Зьодер посилив хоче обмежити" що це означає? альтернативно обдаровані захопили все.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:40 Ответить
Бо ***** шастать
показать весь комментарий
23.10.2025 20:41 Ответить
Уйобен зе бітте?
показать весь комментарий
23.10.2025 20:42 Ответить
Зрозуміло що цей Маркус Зьодер-дірявий *****, але ж тікають українці...тікають... Бариги та злочинці за 30 років не спромоглися донести до людей національну ідею.🤷
показать весь комментарий
23.10.2025 20:43 Ответить
я зелю підтримую в тому, що він випустив 18-22.

європа сама воювати не хоче, зброю не дає. українцям приготували долю бути щитом європи на наступні 3-4 роки, поки не зітремося. а так хоча б молодь виїхала.

а оці висери всяких єврогейців підтверджують те що ми будемо воювати поки не зітремося, а щоб надовше нас вистачило, треба молодь не випускати.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:44 Ответить
"а так хоча б молодь виїхала"

ну звісно - коли виїжджають ті хто потенційно міг би воювати краще і з меншими втратами - це ж допомагає нам не "зтертися".

зебіл - це невиліковний імбицилобаран по життю, просто 0 балів IQ, навіть мавпи в зоопарку розумніші.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:48 Ответить
ти можеш воювати, але не воюєш, заглохни.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:49 Ответить
Украина не скоро сотрется, а пока сотрется хорошенько потрет рашку. А сейчас совсем хорошо. Все будут стираться за счет кацапии.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:58 Ответить
Що, чуваш, все дрочиш?
показать весь комментарий
23.10.2025 20:59 Ответить
все правильно сказав, але мотиви у нього корисливі - йому хочеться, щоб українці довше стримували русню, а давати більше зброї він не закликає - бо це рідні грошенята.

Українська влада зобов'язана створити ядерну та хімічну зброю, інакше війну не зупинити.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:48 Ответить
Згоден з вашим висновком.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:50 Ответить
Правильно каже.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:50 Ответить
И он прав
Приедут молодые , здоровые украинцы
Многие без образования ,знания языка
Зарабатывать нормально в Германии не смогут
Кто молодых и здоровых приберет к рукам?
ФСБ РФ ,которое давно этим промышляет в Европе
И в итоге в Германии начнут тут и там СВЕТИТЬСЯ ************
Граждане Украины
А если не дай бог - этих молодых идиотов втянут в теракты!!!!!!
Скажите мне - какому идиоту пришло в башку это решение ?
Такое может сделать только враг Украины
Зеленский нанёс удар по ЗСУ
Лишив армию пополнения
И подарил путину тех,из кого можно делать боевиков
И путин непременно это сделает
показать весь комментарий
23.10.2025 20:51 Ответить
ох ви й альтернативно обдарована. тут в Україні у молодих людей з\п які???
показать весь комментарий
23.10.2025 21:00 Ответить
замкнуте коло: без молоді не буде економіки, без економіки немає високих ЗП, без високих ЗП немає молоді.

особисто я за повністю зачинені кордони до того моменту, коли наші ЗП зрівняються з європейськими.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:02 Ответить
добре, тільки треба випустити спочатку всіх незгодних особисто з вами і вашими бажаннями. а ті, хто залишиться, будуть з вами згодні. з однодумцями і без зрадофілів всяких - буде легше
показать весь комментарий
23.10.2025 21:04 Ответить
луганського дивитесь? доведеться на неньку працювати.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:06 Ответить
не дивлюсь. Це проста логіка.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:08 Ответить
Тоді вони не зрівняється ніколи, навіщо платити більше тим хто не буде мати шансу заробляти там де платить більше. Де вас таких дебілів народжують і не топлять, вам будо мало залізного занавісу, ви вирішили повторити. Сучва совкова.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:17 Ответить
>Тоді вони не зрівняється ніколи, навіщо платити більше тим хто не буде мати шансу заробляти там де платить більше.

для цього люди вигадали профспілки

>Де вас таких дебілів народжують і не топлять, вам будо мало залізного занавісу, ви вирішили повторити. Сучва совкова.

Ще один неадекват. Нормально спілкуватися вам релігія забороняє, чи наслідки лоботомії?
І так, срср завдяки залізному занавісу мав велику кількість науковців та інженерів, що дозволяло срср розробляти та виробляти потрібне залізо (в тому числі АЕС).
Чому ми маємо начхати на колективні інтереси нації і відкрити кордони, щоб інші країни отримували наших кращих людей? Де в цьому інтереси нації?
показать весь комментарий
23.10.2025 21:22 Ответить
ох ти ж і гнида, ти за СССР топиш, за залізний занавіс, а сам в європку з'їхався. Ну ти й красавчик.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:30 Ответить
я в Україні, це VPN. Я не топлю за срср, лише поясню практичний сенс обмеження виїзду з країни.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:32 Ответить
Вы совсем тупой?
Дело не в заработке
А в том ,что МОЖНО НА ЭТОТ ЗАРАБОТОК ?
Вы хоть представляете цены в Германии на аренду квартиры?
Коммунальные платежи
Еда
Эти молодые быки хотят жрать три раза в день
А вечером они хотят пива
А виза у них не как у беженцев
Германия их не поселит в бесплатные общаги
Не предоставит работы
Там уже не принимают беженцев мужчин!!!!!!!!!
А еще эти молодые быки хотят секса
Чем такое может закончиться?
Згвалтуванням
И я не удивлюсь
Если скоро из Германии будут приходить новости
О такого роду преступлениях
Совершенных украинцами
Вы меня достали своей тупостью
показать весь комментарий
23.10.2025 21:08 Ответить
у нас в магазинах ціни вже вищі за ціни в німецьких магазинах.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:11 Ответить
Одразу видно людину, яка ніколи не була в Європі.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:14 Ответить
давай погуглимо ціни?
показать весь комментарий
23.10.2025 21:16 Ответить
я жив в Європі і знаю їх ціни, тому мені це не потрібно. так, в деяких країнах певні продукти можуть бути дешевшими за українські, але це внаслідок субсидій.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:18 Ответить
ну я був Європах... давай, розказуй мені про ціни в Німеччині, Італії чи Нідерландах з Франціями... І про ціни в Україні також можеш спробувати... бісять такі примітивні балаболи, взагалі без фантазії і хоча б інтелектуального флеру...
показать весь комментарий
23.10.2025 21:19 Ответить
Доповідаю: навіть базові продукти типу цукру чи борошна коштують дорожче.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:24 Ответить
а чого тебе колупають, тобто так інтенсивно ти переживаєш, як вони там платити будуть за житло і їжу? ти краще розкажи, чим вони в Україні будуть платити.
А цей чувак так говорить, бо настрої в суспільстві пробує зловити і на них пограти, так би мовити в "АФГ" відбити виборців.
Це звичайна гра, він же чудово знає про демографічну кризу в країні і економічні проблеми, пов'язані з нею...

Тому закрийся і не мели дурниць... мало того, не починай говорити просто відверту крінжатину про їхні перспективи.... чи ти чекаєш, щоб був у тебе вибір тих, хто на тебе хоч якось поклав око? .. з продовженням? )))
показать весь комментарий
23.10.2025 21:28 Ответить
Отримають освіту, вивчать мову (і не одну). Вчитися треба, поки молодий, винен гнити тут в рабстві. Вибачте, але ви розмірковуєте в стилі СРСР. Хто кого "прибере" до яких рук? Якусь дичину пишите
показать весь комментарий
23.10.2025 21:21 Ответить
Правильно. Німеччина потребує більше молодих африканців. Бажано навіть без трьох класів освіти, а якщо є стійке небажання працювати то навіть паспорта не треба з собою мати.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:51 Ответить
для (((єврочиновників))) головна задача - diversity, а для різномаїття треба щоб було якомога менше білого населення.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:54 Ответить
З африканців гарні виборці для проросійських та популістських партій, українські мігранти ніколи не голосуватимуть за таких тому можна казати на їх адресу що завгодно, на вулиці ж не вийдуть тисячі обурених шварцкопфів.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:00 Ответить
африканці та араби голосують переважно за ліві партії - ті більше welfare дають, та сама схема і в сша, тому місцеві ліві намагаються відкривати кордони для мігрантів.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:04 Ответить
Вы утверждаете что африканцы голосуют за АдН которые хотят пнуть их под зад. Я вам не верю.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:08 Ответить
Він популист та такій самий кіздун як піськограй, йому на кожну тему треба обов'язково висратись. Їдемо далі, не звертаємо увагу.😀
показать весь комментарий
23.10.2025 20:53 Ответить
Ім потрібні араби і негри з африки, а не українці
показать весь комментарий
23.10.2025 20:54 Ответить
їм потрібно щоб українці стримували рашку ще 3-4 роки
показать весь комментарий
23.10.2025 21:05 Ответить
А проти панянок не має нічого проти? Вже всі країни розбавили свій генофонд українками, всі раді. Але от хлопців приймати - це погано. Причому хлопців з України. А мільйони сирійців з африканцями - то норм. Вони ж діти, вони не можуть воювати за свою країну.

Щось я дуже швидко став занадто цинічним. Заздрю тим, хто виїхав. При цьому я сам нікуди їхати не хочу. Доїти цих європейців треба по-максимуму всіма можливими шляхами. Бо вони роблять з нами рівно це ж саме. Може вони нам і друзі, але ці друзі роблять нам добре тільки в разі, коли це "добре" для них самих окупиться у квадраті.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:55 Ответить
Та ИПСО это все. Украинская власть сказала, что поток выезжающих из Украины не увеличился. А уж кто-кто, а власти Украины обманывать свой народ точно не будут.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:55 Ответить
Я поняла вашу иронию
Но согласитесь ,когда выехало около 80000 это не хуры - мухры
Фронт можно таким количеством бойцов сдерживать
показать весь комментарий
23.10.2025 21:16 Ответить
Вони не підлягають мобілізації по віку, який фронт? Це Пориніков у себе в Ютубі 25 років зібрався воювати чужими життями. От Портніков нехай і воює в Ютубі
показать весь комментарий
23.10.2025 21:23 Ответить
Так они же не вечно будут 22 - летними!!!!!
показать весь комментарий
23.10.2025 21:27 Ответить
Лентяи и дармоеды едут в Германию за халявным пособием и при этом не хотят работать.
показать весь комментарий
23.10.2025 20:56 Ответить
Пособіє 563€ ,- заробітна платня от 1800€ на некваліфікованих роботах, чистими виходить ~800€, про що ти мелеш? Тут всі роблять крім пенсіонерів та дітей, не будь Сашкомі!
показать весь комментарий
23.10.2025 21:06 Ответить
Да тут більшість коментаторів за межі області не виїжджали, облиште сперечатися, марна справа. У мене мати виїхала 22 роки тому і в 50 років і мову вивчила і на гідну пенсію там заробила, а так би гнила тут на мізерну пенсію
показать весь комментарий
23.10.2025 21:24 Ответить
Німець геть з глузду з'їхав.
Молоді здорові цивілізовані чоловіки, які здатні швидко адаптуватись, навчатись - працювати на економіку Німеччини.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:07 Ответить
Молоді українці не його майбутні виборці тому він та йому подібні так висловлюються на нашу адресу.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:12 Ответить
Саме так
показать весь комментарий
23.10.2025 21:25 Ответить
Это особого рода молодые
Они не хотят защищать Украину - поэтому свалили
То есть с моралью у этих мужчин- не очень
Вы думаете - Германия счастлива видеть у себя тех
Кто практически родину предал в самое тяжелое для нее время?
Многие из этих мужчин только школу за плечами имеют
Значит - это люди малоинтеллектуальные
Зато все они хотят шмотки и гаджеты
Жрачку и секса
А денег на них нет !!!!
У Германии уже есть опыт
Когда приехали молодые мусульмане
И такого наворотили - мама,не горюй !!!
Германия не хочет повторения....
И она непременно найдет способ- СДЫХАТЬСЯ УКРАИНЦЕВ - МУЖЧИН
Но теперь она их будет высылать без разбора
И тех ,кто приехал в 2022
И кто заехал совсем недавно
Не надо думать ,что немцы тупее нас
показать весь комментарий
23.10.2025 21:26 Ответить
Очередной безмозглый популист политик пытается набрать побольше голосов. Зачем это чудище тут вообще публиковать? А вообще, наш потужный еврейский нелох четырежды невтикович сказал что оттока молодняка нет, он что, соврал?
показать весь комментарий
23.10.2025 21:16 Ответить
є маленький ньюанс ...українські чоловіки ,німців і німкень пришелепкуватих у літах ...кохати не хочуть ,а от араби та африканці чоловіки ,стають на ноги через це ,їм не позаздріш ,повірте , тому українці вивчають швидко мову ,з повагою до Німеччині працюють ..і на цьому все ,суспільство німеччини такого ігнору не любить ...
показать весь комментарий
23.10.2025 21:17 Ответить
Ви українці вююйте і гиньте в ми будемо жити.
показать весь комментарий
23.10.2025 21:20 Ответить
 
 