УКР
3 827 105

Прем’єр Баварії закликав скоротити в’їзд молодих українців до Німеччини

Зьодер закликав скоротити в’їзд молодих українців до Німеччини

Прем'єр Баварії Маркус Зьодер посилив хоче обмежити в’їзд молодих українських чоловіків до Німеччини. Він закликав Європу тиснути на Україну для зміни правил виїзду. Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ntv, Зьодер заявив:

"Ми повинні контролювати і значно скоротити швидко зростаючий приплив молодих людей з України. Тому ЄС і Берлін повинні вплинути на Україну, щоб вона змінила пом’якшені правила виїзду".

За його словами, мета - переконати Україну знову посилити правила виїзду.

"Нікому не допоможе, якщо все більше молодих людей з України приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину", – підкреслив Зьодер.

Він також додав:

"Наша солідарність залишається, але вона вимагає чітких правил і відповідальності з обох сторін. Якщо це не може бути зроблено добровільно, то так звана Директива про масовий приплив мігрантів повинна бути обмежена на рівні ЄС".

Читайте: 66% німців виступають проти соціальних виплат українцям, - опитування

Дані та соцвиплати: причини напливу

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, кількість молодих українців віком від 18 до 22 років, які в’їжджають до Німеччини, різко зросла:

  • з 19 осіб на тиждень у середині серпня до понад 1000 у вересні;

  • у жовтні - від 1400 до майже 1800 осіб на тиждень.

Зьодер також закликав скасувати виплати соцдопомогу для українських біженців, які шукають роботу або чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

"Через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині", – сказав він.

При цьому Зьодер підкреслив, що Німеччина "підтримує Україну всім серцем" - зброєю, грошима та гуманітарною допомогою:

"Але вона також потребує українських солдатів для захисту власної країни".

Подібні заяви від Маркуса Зедера лунають не вперше. Ще у вересні він наголошував, що більшість українських чоловіків мають повернутися на батьківщину. Тоді він заявив:

"Миру поки не видно. Тому цілком логічно обговорювати повернення придатних до служби українців додому, щоб вони могли зміцнювати оборону своєї країни".

Політик також підкреслив, що в Німеччині працює відносно менше українських біженців, ніж у більшості інших країн ЄС, і саме це, на його думку, має стати аргументом для перегляду нинішньої політики щодо українських громадян призовного віку.

Раніше ми повідомляли, що в Австрії закривають останній центр приймання українських біженців, а Латвія зменшує обсяги підтримки для українських громадян, які живуть в їхній країні. 

біженці (2002) Німеччина (7798) призов (437) чоловіки (190) переселенці (1007)
Топ коментарі
+11
"а так хоча б молодь виїхала"

ну звісно - коли виїжджають ті хто потенційно міг би воювати краще і з меншими втратами - це ж допомагає нам не "зтертися".

зебіл - це невиліковний імбицилобаран по життю, просто 0 балів IQ, навіть мавпи в зоопарку розумніші.
23.10.2025 20:48 Відповісти
+6
Зрозуміло що цей Маркус Зьодер-дірявий *****, але ж тікають українці...тікають... Бариги та злочинці за 30 років не спромоглися донести до людей національну ідею.🤷
23.10.2025 20:43 Відповісти
+6
А проти панянок не має нічого проти? Вже всі країни розбавили свій генофонд українками, всі раді. Але от хлопців приймати - це погано. Причому хлопців з України. А мільйони сирійців з африканцями - то норм. Вони ж діти, вони не можуть воювати за свою країну.

Щось я дуже швидко став занадто цинічним. Заздрю тим, хто виїхав. При цьому я сам нікуди їхати не хочу. Доїти цих європейців треба по-максимуму всіма можливими шляхами. Бо вони роблять з нами рівно це ж саме. Може вони нам і друзі, але ці друзі роблять нам добре тільки в разі, коли це "добре" для них самих окупиться у квадраті.
23.10.2025 20:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Добре шо головорізів та гвалтивників з Африки і Афганістана та Сирії приймають табунами. Не всі звичайно але в Германії більшість це кончені куколди по типу цього хера Зьодера
23.10.2025 21:43 Відповісти
Лицемірна паскуда.
23.10.2025 21:57 Відповісти
Оскільки Україна захищає НАТО, то необхідно поширити мобілізацію на громадян країн НАТО.
23.10.2025 22:11 Відповісти
А в чому він не правий? Зрозуміло,що ухилянти і "знедолені біженці" на форумі дуже не задоволені але німець говорить правду. Ті хто зрадили свою країну будуть зраджувати все життя,ФРН,США,де б вони не були. Економічної користі від них 0. По суті,це ті ж самі сомалійці з арабами,тільки світлі....
23.10.2025 22:18 Відповісти
ну це ж тепер проблема німців, а нам навіщо ці зрадники???
23.10.2025 22:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 